CSIF analiza con el Ayuntamiento de Córdoba las necesidades de infraestructuras en 38 colegios de la capital.

El sindicato CSIF, se ha reunido con el Ayuntamiento de Córdoba para analizar el estado de las infraestructuras de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la capital y abordar posibles soluciones para mejorar la situación de los colegios.

En el encuentro participaron, por parte del Ayuntamiento, el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la concejala delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz; y el concejal delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga. Por parte de CSIF Córdoba asistieron su presidente, Antonio Rafael López; el responsable del sector de Educación, Antonio Pachón; y uno de los delegados del sindicato en el Consistorio, Vicente del Río, explica CSIF en una nota de prensa.

Durante la reunión, la central sindical entregó un informe sobre las incidencias detectadas en 38 centros educativos de la capital, elaborado a partir de encuestas al profesorado y de visitas realizadas por delegados sindicales.

Según explicó Pachón, 3 colegios cuentan con aulas clausuradas, 7 presentan problemas en las instalaciones eléctricas que provocan cortes de luz, 8 sufren filtraciones o tienen ventanas rotas y 9 registran grietas en la cubierta o desprendimientos de tela asfáltica o tejas, lo que genera filtraciones. Además, casi la totalidad de los centros analizados presentan goteras o humedades.

CSIF ha destacado el interés mostrado por los representantes municipales para abordar estas deficiencias. En este sentido, el Ayuntamiento tomó nota también de la necesidad de plantar arbolado en los patios de 9 centros educativos y de instalar zonas cubiertas en otros 10 colegios para proteger al alumnado del sol y la lluvia.

El sindicato agradece la disposición municipal para priorizar las actuaciones en los centros con mayores incidencias y para adelantar intervenciones ya previstas, como en el caso del CEIP Guillermo Romero Fernández.

Reunión con la Diputación

CSIF mantuvo igualmente un encuentro con el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, con el objetivo de trasladar las deficiencias detectadas en los centros educativos de la provincia.

En este caso, el sindicato ha identificado incidencias en 45 centros educativos repartidos en 30 municipios, entre ellas goteras, humedades y desprendimientos de techos o cornisas. Desde la institución provincial se informó de que se prevé una inversión de más de 2,3 millones de euros para la mejora de las infraestructuras educativas en la provincia.

Intervenciones anunciadas por la Junta

Por otro lado, CSIF ha valorado positivamente el anuncio del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, sobre actuaciones urgentes en 4 centros de la capital y 7 de la provincia, aunque considera que estas medidas son insuficientes.

El sindicato señala que, por ejemplo, se han anunciado intervenciones en los centros lucentinos CEIP El Prado e IES Sierra de Aras, mientras que otros colegios de la misma localidad como CEIP Al-Yussana, CEIP Antonio Machado, CEIP José de Cala Sanz o CEIP Nuestra Señora del Carmen también presentan desperfectos y no están incluidos en esas actuaciones.