«En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»

-Afirma que el emprendimiento no está en su mejor momento. ¿Ahora se emprende menos que antes en Córdoba?

-No es que se emprenda menos, es que se emprende más tarde. En 2025, según el Informe General de Emprendimiento, en España la edad media se encontraba en 41,2 años. En Andalucía se encuentra entre 39 y 40 años. El 70% de los nuevos proyectos de emprendedores son de personas de más de 45 años. No es que haya una falta de talento, al final, emprender no es nuestra primera opción.

-¿Esta situación se debe a que el emprendimiento no se inculca desde pequeños?

-No lo enseñan desde pequeños. No nos atrevemos porque no lo tenemos en nuestra cabeza. El otro día nos invitaron desde la Consejería de Industria a un evento, Mujer en la industria. Una de las ponentes decía lo mismo, que emprender debería enseñarse en edades más tempranas y que, por ejemplo, cuando una niña de ocho años dice que quiere ser artista, termina siendo artista. Nosotros queremos que los niños digan quiero ser empresario, porque terminarán siendo empresarios.

-Para esto, necesitan la colaboración del sistema educativo.

-Claro. El emprendimiento también nos enseña muchas otras virtudes como la gestión del éxito, del fracaso, la frustración, el trabajo en equipo, la innovación. En AJE queremos que las instituciones públicas vean que esto es una realidad y que hay que poner una solución desde las edades más tempranas. Aparte de pedir esta colaboración público-privada, hace poco se creó una comisión de juventud que se llama Under 30 para visualizar a todos aquellos empresarios menores de 30 años que han creado sus propias empresas. Es crear referentes.

-En el caso de las mujeres, puede que muchas tengan talento y no den el paso por no contar con apoyos suficientes, por ejemplo, en la maternidad.

-Sí, el sistema no ayuda al emprendedor y menos aún a una mujer, que por cuestiones biológicas no puede seguir el mismo ritmo que el hombre. El sistema no ayuda a tener conciliación. El viernes (en referencia a la semana pasada) se presentó en la delegación de la Junta, desde AJE Andalucía, una propuesta no de ley que son seis medidas que hablan sobre la conciliación empresarial. Todas las leyes que sacan son a favor de la conciliación de los trabajadores, pero, ¿y la nuestra? Si se legislase más para eso, seguramente muchas más mujeres emprenderían, hombres y mujeres.

-¿Les están llegando empresas con interés en participar en la base logística del Ejército?

-Muchísimo. Hace dos semanas organizamos, en colaboración con la Diputación y con el Consejo Social de la Universidad de Córdoba, un evento que se llamaba Construyendo oportunidades, sobre la base logística, en función de la vivienda, defensa y toda esta industria. Dentro de AJE somos 460 empresas, que son pymes. El tejido empresarial, tanto en España como en Córdoba, somos pymes en un 99%. No sabían cómo acceder, cómo esa oportunidad les va a repercutir en sus empresas, cómo ese entramado tan grande baja a la tierra. Nosotros hicimos unas jornadas para ver por dónde empezar, qué certificaciones nos van a hacer falta para licitar, cuáles son las oportunidades que van a surgir, que no hace falta que vayan solas, que existe la figura de la UTE (Unión Temporal de Empresas) y que no piensen que esto es solamente para las grandes. A las grandes les va a hacer falta tirar de las pequeñas de aquí, porque no van a tener infraestructura para dar ese servicio.

-¿Cuáles son los principales sectores de emprendimiento para los jóvenes en Córdoba?

-Se está emprendiendo casi todo en servicios y más, en el ámbito tecnológico. Se están creando muchas agencias de marketing, de desarrollo tecnológico. Y también, gracias al Instituto Municipal de Desarrollo Económico, que tiene su propia incubadora, ahí hay muchas empresas biotecnológicas y mucha empresa joven biotecnológica que está haciendo proyectos que están llegando al mundo entero. Casi todo son servicios, al final, la producción propia no es tanto como, a lo mejor, debiera ser.

-Destaca que uno de los retos nuevos de AJE es identificar el talento local.

-Sí, en el discurso (pronunciado en la asamblea donde fue nombrada presidenta el 27 de febrero pasado) lo dije, que AJE es referente en Córdoba en emprendimiento, pero en Córdoba municipio. Queremos estar no solamente en la capital, sino llegar a toda la provincia. Desde el acto de la asamblea le pedí ayuda a la Diputación y a Iprodeco (Instituto Provincial de Desarrollo Económico). AJE tiene como tres grandes vertientes. Difundimos nuestra cultura emprendedora; creamos comunidad, en el sentido de que organizamos muchos eventos y, al final, en esa comunidad es donde se aprende a ser empresario, porque cuando nos rodeamos de gente extraordinaria es más fácil potenciarse, y el tercer pilar de AJE es ser un lobby empresarial, defiende los intereses y los derechos de los jóvenes empresarios. Nosotros debiéramos ser como un agente social del emprendimiento y de la creación de empresa, en el sentido de que cualquier norma, normativa o acción que afecte al emprendimiento, debiéramos estar ahí para ver que esa medida vaya acorde con lo que los jóvenes empresarios demandan.

-Muchas empresas familiares mueren en la segunda o en la tercera generación. ¿El relevo generacional continúa siendo un reto?

-Sigue siendo un reto. El tejido empresarial de España está compuesto en el 85% por empresas familiares y, sin embargo, de la primera generación a la segunda sobreviven solamente un 30%, y de la segunda a la tercera, entre un 10% y un 15%. Se nos está muriendo la empresa familiar en el paso de una generación a la siguiente. Sigue siendo un reto muy grande para nosotros y hay que encontrar la forma de que esa empresa sobreviva. Nosotros siempre demandamos incentivos fiscales, que para esa transmisión nos beneficien y no sea tan costosa a nivel fiscal; instrumentos financieros que garanticen la viabilidad y el crecimiento de esa empresa familiar, y programas de acompañamiento para que ese cambio vaya asesorado.

Esther Capitán, presidenta de AJE Córdoba. / Víctor Castro

-El Foro de Empresarias apunta que el cambio es más difícil cuando es una mujer quien accede al puesto directivo. ¿Ustedes también lo observan?

-Eso depende, más bien, del sector. Quizá en un sector servicios y en empresas donde la mujer ya es una más del equipo, no vemos que sea más complicado. En esos sectores donde el hombre sigue estando mucho más presente, sí que es un reto extra. No solamente de liderar la empresa, sino de ganarte la confianza del resto del equipo.

-En los últimos días, los autónomos han protestado en Córdoba denunciando que están asfixiados. ¿Comparte esta visión?

-En el discurso hablé de siete grandes retos y uno de ellos es la alta presión fiscal y la inestabilidad jurídica que esto nos provoca. Desde 2016, el salario mínimo interprofesional ha subido un 66% y la subida de los salarios también nos conlleva la subida de los seguros sociales. También nos han subido las cuotas de los autónomos y en el último mes nos ha llegado la regularización de las cuotas, que a cada autónomo nos han metido un palo... Nuestros ingresos no suben a tanta velocidad, entonces, se están comiendo nuestros márgenes. Hay muchísimas empresas que están realmente asfixiadas. No podemos aguantar más. Ahora, con la jornada laboral, se reduce, no se reduce; lo del Verifactu, que también ha sido tremendo, se aplica, no se aplica, y en ese contexto planificamos un presupuesto anual, ¿cómo? Están provocando que las empresas sobrevivan y no planifiquen un crecimiento sostenido. Eso contrasta con que estamos en niveles máximos de déficit público, Hacienda recauda más que nunca y hay fondos europeos multimillonarios que no se están ejecutando.

-Sorprende conocer que los jóvenes empresarios tienen, incluso, más problemas para acceder a una vivienda.

-Los autónomos son los menos queridos para los riesgos en los bancos. Sin embargo, a uno de mis trabajadores que va al banco y pide una hipoteca se le cataloga como un trabajador estable, porque tiene un contrato indefinido. Y las condiciones que les dan a ellos son mucho mejores que las que nos dan a nosotros. No tiene sentido. Desde AJE Andalucía ya hemos tocado a muchas instituciones para ver un sistema de avales. ¿Que el banco no llega? bueno, pues vamos a buscar otros instrumentos para que nos igualen esas condiciones de acceso a la financiación.

-Apunta al absentismo laboral como un reto estructural y, sin embargo, Córdoba se halla a la cola de España por las bajas médicas (el absentismo son ausencias deliberadas) de sus trabajadores.

-El absentismo en Córdoba sigue siendo un problema principal para las empresas. Justo ayer (por el martes pasado) me llamó una empresa con una facturación muy importante, con más de 50 trabajadores, y decía que no sabía si iba a mantener el empleo porque la situación era insostenible. Una trabajadora, que ya no está con nosotros, tenía una empresa y le pregunté por qué había cerrado y me dijo que tenía cinco trabajadoras y las cinco estaban de baja, y tuvo que presentar un concurso de acreedores. No hay mecanismos que defiendan a la empresa ante el absentismo laboral.

-¿Detrás del absentismo puede haber otros problemas como la falta de entendimiento?

-Sí, el absentismo se está utilizando como una solución a un conflicto laboral en la empresa. También va con otra paradoja, ante una baja intentamos contratar a otra persona y no hay trabajadores para trabajar.

-Precisamente, en la asamblea de AJE apuntó el problema de la falta de trabajadores.

-En Córdoba es muy difícil encontrar talento en la actualidad. Las empresas no están creciendo porque no encuentran trabajadores para que cubran ese crecimiento. Hay empresas que se están frenando. Hace poco estuvimos con una empresa que decía que ellos tienen todos los años a siete trabajadores de prácticas y a los siete les ofrecen un contrato indefinido para quedarse, y ninguno quiere. Tenemos un sistema que está incentivando más el no trabajar que el trabajar.

-Por otra parte, los jóvenes lamentan la falta de plazas en la formación profesional pública y prolifera la oferta privada. ¿Habría que dar un impulso a la FP pública para habilitar a esos trabajadores que necesita el mercado?

-Claro, sí. Debe haber mucha más formación profesional, mucha más oferta de la que hay en la actualidad porque, como dice, no acceden esos jóvenes a esas empresas porque no hay plazas suficientes. Y quizás si esa formación profesional estuviera más actualizada con lo que las empresas demandan, la rentabilidad y la productividad de las empresas serían mucho mayores.

-¿Cómo reciben el posible embargo comercial anunciado por Estados Unidos para España?

-Lo de Estados Unidos hay que tomarlo con mucha cautela, sobre todo, por las repercusiones económicas que puede tener en cuanto a la exportación. Tenemos unas altas relaciones con Estados Unidos y cualquier decisión va a afectar y va a tener un golpe muy duro en las empresas. Ahí tienen que estar las administraciones públicas muy rápidas para ver cómo contener este impacto económico.

-Reivindica un entorno más justo para los empresarios jóvenes. ¿Cuál sería?

-Un entorno más justo para los jóvenes empresarios sería con una presión fiscal más baja, que nos permitiera desarrollar e impulsar mucho más nuestros proyectos, que nos dé seguridad y nos dé estabilidad, para que planifiquemos un crecimiento sostenido. Nosotros lo que queremos es generar empleo, generar riqueza y tejido empresarial para Córdoba, que cuantas más personas emprendan, mejor nos irá a todos. El sueño de AJE es que la gente quiera emprender, que lo vea posible, y nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos.