Actos por Día de la Mujer
Cabra reconoce la trayectoria y la labor de tres egabrenses
Una manifestación y el reconocimiento a Rafi Alguacil, a Carmen Mangas y a Carmen Pérez, eventos centrales de la programación del 8-M
Con una manifestación convocada por las asociaciones de mujeres egabrenses con la colaboración de la delegación municipal de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer, que tenía su salida en la Plaza Vieja y que finalizaba a las puertas del consistorio, Cabra cerraba en la tarde de este domingo 8 de marzo las actividades centrales del Día Internacional de la Mujer.
Una jornada que comenzaba al mediodía en el Teatro El Jardinito donde la corporación municipal, presidida por su alcalde Fernando Priego, conmemoraba este día con un acto de carácter institucional donde se procedió a la entrega de las menciones ‘Mujeres del Año’ a tres egabrenses referentes por su trayectoria, compromiso y vinculación con la igualdad, Rafi Alguacil Belmonte, Carmen Mangas Gómez y Carmen Pérez del Río y en el que la voz de Noelia Moral y el piano de Alfonso Fernández pusieron la parte musical.
Dos actos enmarcados en la programación que se viene desarrollando desde finales de febrero y que hasta abril presenta una serie de variadas actividades dirigidas a distintos públicos y edades, que van desde talleres de bienestar emocional y relajación a charlas sobre autoestima y confianza, pasando entre otras por acciones formativas en centros educativos, o actividades infantiles en la Biblioteca Municipal Juan Soca.
