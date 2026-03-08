Sucesos
Bomberos de Córdoba rescatan a un menor atrapado en la guitarra gigante del Parque del Flamenco
El menor, que se encontraba con un grupo de amigos, se vio imposibilitado para bajar de la guitarra gigante del Parque del Flamenco y requirió la asistencia de los bomberos de Córdoba
Los bomberos de Córdoba han rescatado este domingo a un menor que se había subido a la guitarra gigante del Parque del Flamenco y que no podía bajar, según han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba.
Según han explicado los bomberos, el aviso se produjo sobre las 20.30 horas. Al parecer, el menor accedió por su propio pie a la estructura de la guitarra, de la cual salen varios toboganes, y una vez subido se "bloqueó" y no era capaz de bajar por donde había subido. Fue en ese momento cuando se alertó a los bomberos para que acudieran a la zona y auxiliaran al menor.
Según los efectivos del SEIS, el menor era un integrante de un grupo de adolescentes de unos 13 o 14 años que se encontraban merodeando y jugando por la zona. Probablemente, la subida a la guitarra formara parte de un reto o juego entre amigos.
