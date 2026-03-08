Bomberos de Córdoba rescatan a un menor atrapado en la guitarra gigante del Parque del Flamenco

Los bomberos de Córdoba han rescatado este domingo a un menor que se había subido a la guitarra gigante del Parque del Flamenco y que no podía bajar, según han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba.

Según han explicado los bomberos, el aviso se produjo sobre las 20.30 horas. Al parecer, el menor accedió por su propio pie a la estructura de la guitarra, de la cual salen varios toboganes, y una vez subido se "bloqueó" y no era capaz de bajar por donde había subido. Fue en ese momento cuando se alertó a los bomberos para que acudieran a la zona y auxiliaran al menor.

Según los efectivos del SEIS, el menor era un integrante de un grupo de adolescentes de unos 13 o 14 años que se encontraban merodeando y jugando por la zona. Probablemente, la subida a la guitarra formara parte de un reto o juego entre amigos.