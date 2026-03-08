El billete más barato cuesta 11.000 euros: así es viajar en el tren más exclusivo que pasa por Córdoba

El desayuno se sirve mientras el tren duerme en Córdoba. Es una mañana cualquiera fuera, la ciudad empieza a desperezarse. En unas horas, 64 pasajeros cruzarán el Patio de los Naranjos para entrar en la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los templos más asombrosos del mundo. Podrías pensar que son turistas cualquiera. Sin embargo, han pagado, como mínimo, 11.200 euros por estar aquí.

Han dormido entre vagones originales de 1929 de la Wagon-Lits Company. La noche anterior cenaron mientras el convoy avanzaba por la campiña andaluza. Después del café, descenderán del Tren Al Ándalus para recorrer la que fue capital del Califato y una de las ciudades más importantes de Occidente. Durante unas horas, recorrerán Córdoba. Sin maletas, sin prisas, con todo organizado y con un guía privado. Después regresarán al tren. Y el tren volverá a ponerse en marcha.

Lo que están viviendo forma parte del itinerario del Tren Al Ándalus, gestionado por Renfe. Se trata de uno de los trenes turísticos más exclusivos de España y el más largo que circula actualmente por la red ferroviaria nacional, con 450 metros de longitud. A bordo viajan solo 64 pasajeros distribuidos en 14 coches vagón que incluyen restaurantes, bar, salón, cocina y siete coches cama.

De Andalucía a Madrid

El precio de entrada es de 11.200 euros por persona en habitación individual Gran Clase y hasta 15.800 euros en Suite Deluxe doble por un viaje de siete días y seis noches entre Sevilla y Madrid, o a la inversa, con las excursiones, comidas, espectáculos y traslados incluidos.

No es un tren convencional. Es un hotel que avanza lentamente por Andalucía y parte de Extremadura y Castilla-La Mancha, deteniéndose en ciudades como Cádiz, Jerez de la Frontera, Mérida, Toledo o Aranjuez. Córdoba es una de las paradas, pero no una cualquiera. La parada en Córdoba sumerge al viajero en la historia de la ciudad, llevándolo a caminar bajo los arcos rojiblancos de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Un viaje al pasado

Está compuesto por 14 coches vagón, pero si algo define al Tren Al Ándalus no es el tamaño de sus cabinas, sino su estética. Maderas nobles, marquetería, lámparas clásicas, detalles que remiten a la Belle Époque. La ambientación busca recrear el viaje ferroviario de principios del siglo XX, cuando desplazarse en tren era, ante todo, un acto social.

El diseño no es un simple detalle estético, es el hilo conductor del viaje. El resultado es una experiencia que se apoya tanto en la escenografía como en el itinerario. El billete, además, incluye desayunos, comidas y cenas tanto a bordo como en restaurantes seleccionados en cada ciudad, así como excursiones programadas, entradas a monumentos, espectáculos y un autocar de apoyo que acompaña al tren en todo el recorrido. Incluso los billetes de ida y vuelta en tren regular desde cualquier punto de España hasta el inicio y final del viaje forman parte del paquete.

Turismo premium

Mientras fuera el low-cost gana terreno, el Tren Al Ándalus va a contracorriente. El turismo premium, en el que Andalucía se encuentra entre las principales recomendaciones, ofrece experiencias tan particulares como esta.

No es el único tren de lujo que circula por España. En el norte, el Costa Verde Express conecta Bilbao con Santiago de Compostela, el Expreso de La Robla recorre Oviedo, Bilbao y León y el Tren Transcantábrico enlaza San Sebastián con Galicia. Todos comparten la misma filosofía.