El 8M en Córdoba, más anticolonialista que nunca: "Los hombres organizan las guerras y nosotras las sufrimos"

La manifestación del 8M en Córdoba no solo ha vuelto a reunir a miles de personas en las calles, sino que también ha evidenciado un giro discursivo más marcado hacia el anticolonialismo y la crítica al contexto político internacional.

Desde la Asamblea 8M, que este año ha preparado un manifiesto respaldado por 25 asociaciones, sitúan el foco en el avance de la "extrema derecha", los conflictos bélicos globales y la defensa de los derechos conquistados por el movimiento feminista.

El auge de la "extrema derecha"

Dos de las representantes de la Asamblea 8M Córdoba, Lucía Figuerola y Cristina Pérez, han advertido durante la movilización del crecimiento de posiciones reaccionarias en distintos países.

"Aquí estamos las feministas un año más luchando contra el fascismo y el auge de la extrema derecha", han señalado, insistiendo en que el movimiento mantiene un "fuerte compromiso contra el fascismo" ante lo que consideran una amenaza para los derechos de las mujeres y de otros colectivos.

Feminismo en tiempos de guerra

El discurso también ha estado marcado por los conflictos, como el que se desarrolla entre EEUU e Irán, y las tensiones geopolíticas. "En tiempos de guerra y de tiranos que están recorriendo el mundo entero, aquí estamos nosotras", afirmaron las portavoces.

Manifestantes en la marcha del 8M en Córdoba. / A. J. González

Durante la movilización se han visto consignas contra la guerra. Las portavoces han sido tajantes: "Los hombres organizan las guerras y nosotras las sufrimos". La crítica se ha extendido también a las consecuencias sociales de los conflictos armados, que, como señala la asamblea, afectan también a otros colectivos.

Retroceso de derechos

Uno de los ejes centrales del manifiesto ha sido la advertencia sobre un posible retroceso de derechos. Las organizadoras han recordado que el feminismo ha logrado avances importantes en las últimas décadas, pero consideran que el contexto político actual obliga a defenderlos.

Chicas con una pancarta reivindicativa en la marcha del 8M en Córdoba. / A. J. González

"Siempre se sale a la calle para pedir más derechos, pero ahora estamos en un momento en el que tenemos que defender los que ya hemos conquistado", han explicado, alertando de que, a su juicio, la derecha y la ultraderecha están impulsando políticas que suponen un paso atrás en materia de igualdad.

Capitalismo y heteropatriarcado

La asamblea también ha profundizado en su lectura estructural del feminismo. Las organizadoras se han definido como transfeministas, anticapitalistas y anticolonialistas, y han defendido lo que denominan un feminismo radical entendido como aquel que "va a la raíz del machismo".

En ese análisis sitúan el origen de la desigualdad en el sistema económico y social actual. "El heteropatriarcado es el instrumento que utiliza el capitalismo para la opresión de las mujeres y, en general, de toda la humanidad", han sostenido.

La movilización también ha querido visibilizar la diversidad dentro del movimiento feminista cordobés. Entre los colectivos presentes figuraban asociaciones de mujeres migrantes y, especialmente, la asociación de mujeres africanas de Córdoba, integrada en la Asamblea y que refuerza el eje anticolonial que ha marcado el discurso de este año, o la Asociación Transfeminista de Córdoba.