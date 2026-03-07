Vecinos de Fátima recogen 3.000 kilos de basura del arroyo Pedroches en Córdoba

Vecinos del barrio de Fátima, en Córdoba, han organizado este sábado una recogida voluntaria de basura en el arroyo Pedroches y han retirado, según informa una de estas personas, alrededor de 3.000 kilos de desechos. Frigoríficos, plásticos, maderas, latas y hierros se hallan entre la basura extraída de este entorno natural, que se encuentra localizado en la periferia de la ciudad.

Entre los 17 voluntarios se han hallado vecinos y vecinas con sus hijos, que se han organizado a través de una red social. En declaraciones a este periódico, un voluntario explica que han retirado la basura "con cuidado de no hacernos daño". Ahora queda "mucha basura incrustada en el lodo por la riada" que, según entienden, tendría que ser recogida con maquinaria pesada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este vecino recuerda que ya existe una plataforma que reivindica a la CHG la limpieza del arroyo Pedroches, pero hace cinco años que plantea esta demanda y, por el momento, la confederación "no ha movido un dedo". En esta línea, lamenta que, después de las últimas lluvias, "el arroyo está precioso, pero lo afea la basura acumulada en el cauce", e insiste en la importancia de "continuar con la limpieza".