Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen en MontemayorSistema VioGénInvestigación AdamuzHitachiMercado Jardín BotánicoLagunas del SurEstafada y sin hogarSenderismoIván AniaLubna
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Vecinos de Fátima recogen 3.000 kilos de basura del arroyo Pedroches en Córdoba

Instan a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a intervenir con maquinaria pesada para retirar el lodo y la basura acumulada en él

Vecinos de Fátima, este sábado tras la recogida de basura en el arroyo Pedroches.

Vecinos de Fátima, este sábado tras la recogida de basura en el arroyo Pedroches. / CÓRDOBA

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Vecinos del barrio de Fátima, en Córdoba, han organizado este sábado una recogida voluntaria de basura en el arroyo Pedroches y han retirado, según informa una de estas personas, alrededor de 3.000 kilos de desechos. Frigoríficos, plásticos, maderas, latas y hierros se hallan entre la basura extraída de este entorno natural, que se encuentra localizado en la periferia de la ciudad.

Entre los 17 voluntarios se han hallado vecinos y vecinas con sus hijos, que se han organizado a través de una red social. En declaraciones a este periódico, un voluntario explica que han retirado la basura "con cuidado de no hacernos daño". Ahora queda "mucha basura incrustada en el lodo por la riada" que, según entienden, tendría que ser recogida con maquinaria pesada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Noticias relacionadas y más

Este vecino recuerda que ya existe una plataforma que reivindica a la CHG la limpieza del arroyo Pedroches, pero hace cinco años que plantea esta demanda y, por el momento, la confederación "no ha movido un dedo". En esta línea, lamenta que, después de las últimas lluvias, "el arroyo está precioso, pero lo afea la basura acumulada en el cauce", e insiste en la importancia de "continuar con la limpieza".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  2. El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
  3. ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
  4. La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
  5. Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
  6. Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
  7. La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba
  8. Un niño herido tras el vuelco de un coche en un accidente en la avenida de Libia

Vecinos de Fátima recogen 3.000 kilos de basura del arroyo Pedroches en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba, a la cola de España en presencia de extranjeros

Córdoba, a la cola de España en presencia de extranjeros

La Feria de Plantas de Colección echa raíces en el Jardín Botánico de Córdoba con una nueva edición

La Feria de Plantas de Colección echa raíces en el Jardín Botánico de Córdoba con una nueva edición

La plantilla de Hitachi Energy decide suspender la huelga para favorecer la recuperación de la negociación

La plantilla de Hitachi Energy decide suspender la huelga para favorecer la recuperación de la negociación

Imágenes del tren Iryo siniestrado en Adamuz podrían revelar "pistas" sobre el descarrilamiento

Imágenes del tren Iryo siniestrado en Adamuz podrían revelar "pistas" sobre el descarrilamiento

Córdoba acogerá seis seminarios técnicos sobre los retos del olivar ante el cambio climático

Córdoba acogerá seis seminarios técnicos sobre los retos del olivar ante el cambio climático

El PSOE de Córdoba denuncia "la mala gestión" del IMAE por parte del Gobierno local

El PSOE de Córdoba denuncia "la mala gestión" del IMAE por parte del Gobierno local
Tracking Pixel Contents