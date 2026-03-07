La urbanización del parque empresarial ubicado junto a la BLET comenzará en las próximas semanas

Las obras de urbanización del polígono empresarial que se levantará junto a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), en La Rinconada, en Córdoba capital, comenzarán en las próximas semanas. Según han asegurado a este periódico varias fuentes conocedoras del proyecto, las negociaciones entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Transportes están ya prácticamente cerradas, a falta de culminar ciertos flecos y poner negro sobre blanco las condiciones que regirán el acuerdo.

Es el Ministerio de Transportes el que debe dar el visto bueno a las obras, toda vez que ya autorizó el enlace de los terrenos con la A-4 (otra obra que se ejecutará aparte de la de urbanización). Sin embargo, esa luz verde del ministerio de Óscar Puente no terminaba de llegar porque estaba pendiente que el Ayuntamiento asumiera la titularidad de un tramo de la antigua N-IV. Esta petición formal que el Consistorio debe hacer a Transportes ya pasó por junta de gobierno local, pero tiene que ser refrendada por el Pleno.

Según explican las fuentes consultadas por CÓRDOBA, el objetivo de la junta de compensación -que debe ejecutar los trabajos- es que el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo al proyecto de urbanización vaya al próximo consejo rector. Ese consejo rector se celebra la semana que viene y en el orden del día no está contemplado este punto, aunque podría entrar por la vía de urgencia. Si no es en ese consejo, las fuentes señalan que será ya en el siguiente.

Terrenos donde se levantará la BLET. / Manuel Murillo

Las obras

La junta de compensación ya adjudicó las obras de urbanización a la UTE formada por Ferrovial y Rialsa, que, además, ya ha estado sobre el terreno haciendo trabajos previos y dejando todo preparado para cuando puedan comenzar las actuaciones. El contrato, eso sí, está pendiente de firmarse, pues las adjudicatarias establecieron como condición que lo firmarían una vez que el proyecto de urbanización tenga el visto bueno. Cuando esto ocurra, se refrendará y las máquinas podrán entrar en La Rinconada.

Estas obras irán en paralelo a las de la edificación de la propia Base Logística, que están ahora mismo en licitación (el plazo de presentación de propuestas se amplió y acabará el 12 de marzo). Además, la preparación de los terrenos del polígono no puede alargarse más que esa edificación, pues los edificios de la BLET se surtirán de los servicios que salgan del propio espacio industrial empresarial.

Más proyectos

Por otro lado, la junta de compensación, que cabe recordar que se constituyó bajo el nombre Junta de Compensación Parque Logístico Empresarial de Córdoba Gran Capitán, ha aprobado en su último consejo las licitaciones de otros dos de los varios proyectos que conlleva el polígono. Por un lado, la obra del propio enlace. Ese enlace, que conectará el polígono y la BLET con la A-4, supondrá la creación de dos rotondas de grandes dimensiones (así lo requieren los vehículos militares que usarán el espacio) y la ampliación del puente que hay en la zona, que pasará de dos a cuatro carriles.

La otra intervención cuya licitación ya tiene luz verde es la de la construcción de un depósito que se colocará al otro lado de la autovía y que conllevará colocar una estación de bombeo dentro del propio polígono.