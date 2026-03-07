La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La escasez de población extranjera en la provincia, la muerte de un hombre en Montemayor y la última hora de la investigación del accidente de Adamuz centran la información vespertina
El procedimiento de regulación extraordinaria de extranjeros está en el foco de la actualidad en las últimas semanas. Pese a que los abogados aseguran estar saturados, en Córdoba esta medida tendría menos repercusión que en otros territorios, ya que la provincia se encuentra a la cola de España en lo que respecta a población migrante, con apenas llegan al 4% de residentes foráneos. Por otra parte, hoy es un día negro en la Campiña Sur. Un hombre de 41 años, natural de Fernán Núñez, ha fallecido de manera violenta en Montemayor, donde una mujer ha sido detenida en relación con los hechos. La Guardia Civil está investigando este trágico suceso. Por último, seguimos pendientes precisamente de la investigación de otra tragedia, la de Adamuz. Hoy se ha conocido que las imágenes del tren Iryo puedan dar pistas sobre el descarrilamiento. Según los investigadores, la información de las cajas negras estará disponible la próxima semana.
Córdoba ciudad
- La Feria de Plantas de Colección echa raíces en el Jardín Botánico de Córdoba con una nueva edición
- La plantilla de Hitachi Energy decide suspender la huelga para favorecer la recuperación de la negociación
- Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
- La urbanización del polígono empresarial junto a la BLET comenzará en las próximas semanas
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- Catalina Gómez Ángel, corresponsal de guerra, recibe el 19º Premio Julio Anguita Parrado por su trabajo en Oriente Medio y Ucrania
Ocio
Provincia
- Iznájar, un buen ejemplo de cómo una comunidad extranjera se asienta en el medio rural
- El acuífero bajo la Campiña cordobesa se recarga y devuelve el agua a las lagunas del Rincón y Santiago
Cultura
- Posadas inaugura el Centro Flamenco Luis de Córdoba, un espacio dedicado al cantaor y a la divulgación del flamenco
Deportes
Internacional
- Trump avisa que Irán recibirá este sábado "un golpe muy duro" y amenaza con expandir los bombardeos de EEUU
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba
- Un niño herido tras el vuelco de un coche en un accidente en la avenida de Libia
- La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra