Crimen en MontemayorSistema VioGénInvestigación AdamuzHitachiMercado Jardín BotánicoLagunas del SurEstafada y sin hogarSenderismoIván AniaLubna
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La escasez de población extranjera en la provincia, la muerte de un hombre en Montemayor y la última hora de la investigación del accidente de Adamuz centran la información vespertina

Los residentes extranjeros apenas llegan al 4% en la provincia de Córdoba.

Los residentes extranjeros apenas llegan al 4% en la provincia de Córdoba. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El procedimiento de regulación extraordinaria de extranjeros está en el foco de la actualidad en las últimas semanas. Pese a que los abogados aseguran estar saturados, en Córdoba esta medida tendría menos repercusión que en otros territorios, ya que la provincia se encuentra a la cola de España en lo que respecta a población migrante, con apenas llegan al 4% de residentes foráneos. Por otra parte, hoy es un día negro en la Campiña Sur. Un hombre de 41 años, natural de Fernán Núñez, ha fallecido de manera violenta en Montemayor, donde una mujer ha sido detenida en relación con los hechos. La Guardia Civil está investigando este trágico suceso. Por último, seguimos pendientes precisamente de la investigación de otra tragedia, la de Adamuz. Hoy se ha conocido que las imágenes del tren Iryo puedan dar pistas sobre el descarrilamiento. Según los investigadores, la información de las cajas negras estará disponible la próxima semana.

Además, destacamos estas otras noticias:

