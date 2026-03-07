La actualidad del sábado 7 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El cambio de las Lagunas del Sur tras las lluvias, las obras de urbanización del polígono de La Rinconada y la publicación del libro por los 25 años de trayectoria del Córdoba TechPark copan la mirada informativa
Las Lagunas del Sur de Córdoba se han beneficiado de las últimas lluvias y presentan un aspecto totalmente diferente al de hace unos meses. Algunos de estos quince humedales llevaban completamente secos desde hace casi un lustro pero se han recuperado al tiempo que lo hace el acuífero subterráneo. Por otra parte, El Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes están a punto de cerrar el acuerdo para iniciar las obras de urbanización del polígono empresarial de La Rinconada, anexo a la Base Logística del Ejército de Tierra, que si todo avanza según lo previsto comenzarán en las próximas semanas. Por último, el parque científico y tecnológico de Córdoba, denominado ahora Córdoba TechPark, cumple un cuarto de siglo. Con motivo de esta efeméride, Diario CÓRDOBA ha editado una publicación que repasa su trayectoria y su papel clave en el desarrollo económico de la provincia que reparte hoy, gratis, con cada ejemplar del periódico.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- De maquinistas a auxiliares del Iryo: seis relatos reconstruyen el momento inicial de la tragedia de Adamuz
- La tradición revive en Córdoba: una jornada de templos abiertos y devociones heredadas antes de la Semana Santa
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- Catalina Gómez Ángel, corresponsal de guerra, recibe el 19º Premio Julio Anguita Parrado por su trabajo en Oriente Medio y Ucrania
- La Policía Nacional detiene al presunto autor de varios robos con fuerza en comercios de Córdoba
- Córdoba celebra el 8M reclamando igualdad real y llamando a la manifestación del domingo
- El Colegio de Enfermería de Córdoba homenajea a los enfermeros que intervinieron en Adamuz: "Ojalá hubiéramos podido ayudar más"
Provincia
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- La Bonoloto vuelve a sonreír a Montilla con un premio de segunda categoría en el sorteo del viernes
Cultura
Deportes
Internacional
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba
- Un niño herido tras el vuelco de un coche en un accidente en la avenida de Libia
- La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra