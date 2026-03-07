Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 7 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El cambio de las Lagunas del Sur tras las lluvias, las obras de urbanización del polígono de La Rinconada y la publicación del libro por los 25 años de trayectoria del Córdoba TechPark copan la mirada informativa

Laguna del Conde o del Salobral, en Luque, la más extensa en superficie, este mes de febrero.

Laguna del Conde o del Salobral, en Luque, la más extensa en superficie, este mes de febrero. / Junta de Andalucía / Jesús Chaves

Las Lagunas del Sur de Córdoba se han beneficiado de las últimas lluvias y presentan un aspecto totalmente diferente al de hace unos meses. Algunos de estos quince humedales llevaban completamente secos desde hace casi un lustro pero se han recuperado al tiempo que lo hace el acuífero subterráneo. Por otra parte, El Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes están a punto de cerrar el acuerdo para iniciar las obras de urbanización del polígono empresarial de La Rinconada, anexo a la Base Logística del Ejército de Tierra, que si todo avanza según lo previsto comenzarán en las próximas semanas. Por último, el parque científico y tecnológico de Córdoba, denominado ahora Córdoba TechPark, cumple un cuarto de siglo. Con motivo de esta efeméride, Diario CÓRDOBA ha editado una publicación que repasa su trayectoria y su papel clave en el desarrollo económico de la provincia que reparte hoy, gratis, con cada ejemplar del periódico.

Además, destacamos estas otras noticias:

