Estas son las áreas de desarrollo del Parque Tecnológico de Córdoba

Los parques científicos y tecnológicos se han convertido en las últimas décadas en uno de los principales motores de transformación económica en España. Más que simples espacios empresariales, se traducen en verdaderos ecosistemas de innovación en los que confluyen universidades, centros de investigación, empresas y administraciones públicas con un objetivo común: convertir el conocimiento en desarrollo, competitividad y empleo cualificado. En un contexto marcado por la globalización y la economía del conocimiento, estos entornos han demostrado su capacidad para atraer talento, favorecer la transferencia tecnológica y acelerar la modernización del tejido productivo en los entornos en los que se han ido desarrollando.

La historia de los parques científicos y tecnológicos en España puede entenderse como un proceso de evolución progresiva hacia modelos cada vez más complejos y especializados. La primera etapa, entre 1985 y 1992, estuvo impulsada principalmente por las comunidades autónomas, que vieron en este modelo una herramienta para renovar sus economías regionales, siguiendo referentes internacionales como Silicon Valley o el parque francés de Sophia Antípolis. En 1985 se puso en marcha el primer parque tecnológico en Zamudio (Bilbao) y en 1989 nació la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), que agrupaba entonces a los seis primeros proyectos del país.

Durante la segunda fase, entre 1993 y 1998, el modelo comenzó a diversificarse y a abrirse a nuevos promotores. A las iniciativas autonómicas se sumaron ayuntamientos, entidades locales y consorcios público-privados, mientras que las universidades empezaron a asumir un papel protagonista. A partir de mediados de los años noventa, la creación de parques científicos vinculados al ámbito académico reforzó la transferencia de conocimiento y consolidó la relación entre investigación y empresa como uno de los pilares del sistema.

Desde finales de los noventa hasta la actualidad, la red de parques ha experimentado un crecimiento sostenido y un proceso de especialización sectorial. En la actualidad, más de 60 parques integrados en APTE están distribuidos por todo el territorio nacional, muchos de ellos orientados a ámbitos estratégicos, como la aeronáutica, la biotecnología, la salud o la industria digital. Estos espacios se han consolidado como auténticas fábricas de innovación, capaces de generar actividad económica de alto valor añadido y de posicionar a sus territorios en sectores competitivos a escala internacional.

Los inicios en Córdoba

En este contexto de expansión y especialización se inscribe el desarrollo del Parque Tecnológico de Córdoba. Desde su creación, el proyecto ha respondido a la lógica que define a los parques más avanzados: vincular su orientación sectorial a las fortalezas científicas y productivas del territorio, impulsar la transferencia de conocimiento desde la Universidad de Córdoba (UCO) y acompañar la evolución del tejido empresarial hacia actividades de mayor intensidad tecnológica. Su trayectoria refleja, en gran medida, la transformación económica de la provincia y su progresiva adaptación a los retos de la economía del conocimiento.

Cuando el Parque Tecnológico de Córdoba se pone en marcha en 2001, promovido por la Universidad de Córdoba, el punto de partida era claro. La institución contaba con una sólida trayectoria investigadora en el ámbito agroalimentario, respaldada por centros de referencia como la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y la Facultad de Veterinaria. Todo hacía prever que el grueso del tejido empresarial se articularía en torno a este sector, uno de los pilares históricos de la economía provincial y uno de los ámbitos de mayor especialización científica de la Universidad.

Visita de autoridades municipales para dar a conocer la ampliación de la incubadora de empresas Biotech, ubicada en el Parque Tecnológico de Córdoba. / CÓRDOBA

Las primeras empresas que firmaron su adhesión confirmaron esa vocación inicial. Sin embargo, a medida que los edificios entraron en funcionamiento y que el parque comenzó a consolidarse, el perfil empresarial empezó a evolucionar. En pocos años se observó una tendencia creciente hacia las tecnologías de la información y la comunicación, consideradas estratégicas en el conjunto de los parques tecnológicos nacionales y cada vez más demandadas por el tejido productivo. Un movimiento que, sin duda, iba a ir marcando nuevos horizontes en el desarrollo del Parque Tecnológico de Córdoba.

En 2017, las empresas del ámbito TIC representaban cerca del 23% del total, mientras que el sector agroalimentario suponía en torno al 6%. Durante ese periodo, el Parque Tecnológico de Córdoba actuó como uno de los principales polos del emergente ecosistema digital cordobés. Por sus instalaciones han pasado o se han desarrollado compañías de relevancia nacional e internacional como Redsys, ICCA, Atmira, Genially o Audiense, contribuyendo a consolidar una base de talento vinculada a la Universidad y orientada al desarrollo de software, la analítica de datos, el marketing digital o los servicios tecnológicos avanzados.

La pandemia introdujo un nuevo punto de inflexión. La generalización del teletrabajo permitió a muchas empresas tecnológicas mantener su actividad sin necesidad de una presencia física permanente, lo que redujo progresivamente su peso dentro del parque. En la actualidad, el sector tecnológico representa en torno al 16% del total.

Este reajuste no ha supuesto una pérdida de dinamismo, sino una reconfiguración del ecosistema hacia otros ámbitos en expansión. El crecimiento más significativo se ha producido en el sector de las ingenierías, que ha pasado del 16% en 2017 a situarse en torno al 31% en la actualidad. Se trata, en su mayoría, de empresas vinculadas al ámbito industrial, energético, de infraestructuras o de edificación, que encuentran en el Parque Tecnológico de Córdoba un entorno adecuado para el desarrollo de soluciones tecnológicas complejas y proyectos de alto valor añadido.

La implantación de oficinas del grupo Keyter-Intarcón-Genaq, la presencia de TPF Ingeniería -integrada en un grupo internacional con actividad en más de 45 países y más de 5.000 profesionales- o la actividad de firmas como Applus, Lisec o Negratín, reflejan la consolidación de este eje industrial y tecnológico.

A este ecosistema se suman empresas vinculadas al ámbito de la defensa, como Escribano o GDLS Santa Bárbara. Por su parte, el anuncio, en 2021, de la futura Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba (BLET) ha reforzado el carácter estratégico de este sector. Desde entonces, el parque trabaja para poner en valor el potencial de las tecnologías duales presentes en su comunidad empresarial -fabricación aditiva, ingeniería de sistemas, sensorización, ciberseguridad o análisis de datos- y facilitar su conexión con nuevas oportunidades.

A este respecto, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, afirma que la futura Base Logística del Ejército de Tierra abre nuevas oportunidades y añade que sí tiene encaje en un parque tecnológico como el de Córdoba desde el punto de vista de la tecnología. Hoy la defensa, en términos de Torralbo, no se entiende sin ingeniería avanzada, sin mantenimiento predictivo, sin análisis de datos o sin ciberseguridad. Es decir, sin conocimiento aplicado. Y ese es precisamente el terreno natural de una universidad y de un parque tecnológico.

El propio rector de Córdoba recalca que hay áreas claras donde existen capacidades. La ingeniería de sistemas, el software industrial, la inteligencia artificial aplicada a la logística o la optimización de procesos son ejemplos evidentes. También la ciberseguridad, que es cada vez más necesaria en cualquier infraestructura crítica o sistema digitalizado. Son ámbitos con aplicación transversal, no limitados a un único sector. Y esa transversalidad es precisamente la que permite que el parque no dependa exclusivamente de una sola actividad.

Trabajos en la empresa CSG Ingeniería, implantada en Rabanales 21. / CÓRDOBA

En esta línea, la UCO cuenta con grupos consolidados en ingeniería, informática, análisis de datos e inteligencia artificial. Ha demostrado que puede participar en proyectos tecnológicos exigentes y que puede trasladar ese conocimiento a aplicaciones reales. Además, la Universidad tiene capacidad para adaptar su oferta formativa a nuevas demandas. Eso significa formar perfiles especializados que puedan integrarse en estos ámbitos emergentes. Cuando investigación y formación avanzan de la mano, las oportunidades se multiplican.

Precisamente, la presencia en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef), la organización de encuentros especializados y la colaboración con la Fundación Círculo de Tecnologías para la Seguridad y la Defensa forman parte de esta estrategia orientada a posicionar el parque en un ámbito con creciente proyección.

Desde la perspectiva de la Universidad de Córdoba, esta evolución responde a un proceso natural. Como señala su rector, Manuel Torralbo, el parque nació muy vinculado al agroalimentario, pero con el tiempo ha ido creciendo y, sobre todo, sofisticándose. Hoy conviven en el mismo empresas de ingeniería, desarrollo de software, biotecnología, energía o digitalización industrial. Se trata de un entorno más diverso y más tecnológico que ha superado el centenar de empresas y que representa una base real de actividad económica sustentada en el conocimiento. Sin embargo, lejos de perder relevancia, el sector agroalimentario continúa siendo uno de los ejes estructurales, aunque profundamente transformado. La digitalización del campo, la sostenibilidad, la optimización del uso del agua o la incorporación de la inteligencia artificial a la toma de decisiones definen hoy un modelo orientado hacia la eficiencia y el valor añadido.

El liderazgo científico de la Universidad en este ámbito, articulado a través del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, constituye una base fundamental. A ello se suma la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura, financiada dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que aplica técnicas avanzadas a retos como la predicción de rendimientos, la optimización de recursos o la mejora de procesos productivos.

De este modo, proyectos como Innolivar han demostrado, además, la capacidad de la investigación universitaria para traducirse en soluciones reales para el sector del olivar, varias de cuyas empresas desarrollan hoy su actividad en el parque.

Salud y servicios

Junto al agroalimentario, la biotecnología mantiene una presencia significativa, con empresas como Vivacell o Phytoplant Research y con el impulso de la bioincubadora Córdoba Biotech, donde iniciativas como Cobiomic Bioscience o Flamingo Biomechanical Lab, encuentran el entorno adecuado para su desarrollo. Otro de los pilares del ecosistema es el sector servicios, que representa aproximadamente el 23% del total. Se trata de actividades de carácter transversal -consultoría, desarrollo tecnológico, gestión de datos o ciberseguridad- que actúan como soporte del propio parque y cuya demanda crece a medida que el resto de sectores avanza en su proceso de digitalización.

Acto en el que se inauguró la obra de urbanización de la BLET. La Base Logística del Ejército ha favorecido el impulso del parque. / CÓRDOBA

Esta dimensión resulta especialmente relevante desde el punto de vista del empleo. Son empresas intensivas en conocimiento que demandan perfiles técnicos y científicos cualificados, lo que facilita la inserción profesional de los egresados y contribuye a uno de los grandes retos del territorio: retención del talento.

En los últimos años, además, el parque ha comenzado a prestar una atención creciente al ámbito logístico. La posición estratégica de Córdoba en el centro de Andalucía y el desarrollo de nuevas infraestructuras, junto al efecto tractor de la futura Base Logística, abren oportunidades para soluciones vinculadas a la gestión inteligente de la cadena de suministro, la automatización o el análisis avanzado de datos aplicado al transporte y al almacenamiento.

Más que la especialización en un único sector, el modelo del Parque Tecnológico de Córdoba se basa en la consolidación de varios ejes complementarios: agroalimentación avanzada, ingenierías industriales, biotecnología, servicios tecnológicos y logística inteligente. Esta diversidad permite generar sinergias, reducir la dependencia de una sola actividad y construir un ecosistema equilibrado y orientado al conocimiento. Como subraya el rector de la Universidad, el futuro del parque dependerá de tres factores fundamentales: el talento, la transferencia efectiva de conocimiento y una colaboración público-privada estable. Así, sobre esa base, el Parque Tecnológico de Córdoba ha construido su trayectoria durante estos 25 años y proyecta su papel como uno de los instrumentos clave para la transformación económica y tecnológica de Córdoba.