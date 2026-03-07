Los servicios que ofrece el Parque Tecnológico de Córdoba: impulso de la ciencia y la empresa

El Parque Tecnológico de Córdoba (PTC) celebra veinticinco años de vida, periodo en el que ha ejercido como bisagra entre la investigación y el mercado: su vecindad con el campus de Rabanales y su diálogo permanente con la Universidad de Córdoba (UCO) y el campus de excelencia ceiA3 han hecho de la proximidad una autopista de la transferencia del conocimiento.

Al mismo tiempo que ha ido aprovechando esa ubicación, ha logrado que su integración en la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y su participación en ‘Disruptive’ (Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas) lo conecten con redes, tendencias y metodologías que amplifican su alcance.

El principal valor diferencial del Parque Tecnológico de Córdoba frente a otros espacios empresariales es la cartera de servicios de valor añadido que ofrece a las empresas instaladas en las diferentes modalidades de alojamiento. Y es que los parques tecnológicos no son solo espacios empresariales, sino sistemas locales de innovación que actúan como catalizadores, ofreciendo un entorno único para acelerar la competitividad, la productividad y el crecimiento de las empresas en la economía del conocimiento.

Ecosistema de innovación

Una de las principales señas de identidad de los parques tecnológicos es la conexión Universidad-Centros de Conocimiento-Empresa. El PTC promueve la colaboración directa con la UCO para acceder a investigación, talento y nuevos proyectos. Para ello, se llevan a cabo encuentros con la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación), con la OPI (Oficina de Proyectos Internacionales), con facultades, escuelas o departamentos universitarios, así como con diversas cátedras y aulas, con el objetivo último de fomentar la relación entre grupos de investigación y las empresas en pos de ofrecer servicios de valor añadido.

Las empresas que vienen de fuera y se interesan por la ubicación en el Parque Tecnológico cuenta con un servicio de asesoramiento y ayudas para el softlanding -aterrizaje suave- en Córdoba, facilitando la búsqueda de capital humano, la búsqueda de partners o colaboradores para nuevos proyectos. Además, se les facilitas contactos con la Universidad de Córdoba o de otras instituciones, si así lo solicitan. En el día a día, el softlanding funciona como un itinerario guiado: detección de perfiles técnicos, mapeo de socios locales y sincronía con instrumentos de apoyo.

Imagen de un laboratorio para el análisis de aceite de oliva de una empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Córdoba. / CÓRDOBA

La participación del Parque Tecnológico de Córdoba en redes de transferencia de tecnología, a nivel nacional e internacional, a través de la citada APTE, que a su vez se integra en la Asociación Internacional de Parques (IASP), supone una ventaja para sus empresas. La pertenencia a esta red fomenta las sinergias empresariales, aportando nuevos conocimientos en diferentes ámbitos de interés para la empresa, así como generando contactos que propician la creación de sinergias y colaboraciones empresariales.

Oficinas de utilidad

El Parque Tecnológico de Córdoba, a través del acuerdo con Andalucía Emprende, cuenta en sus instalaciones con una oficina del CADE (Centro Andaluz de Emprendimiento), desde donde un equipo técnico ofrece apoyo al emprendimiento a través de una amplia cartera de servicios. Desde el CADE se ofrecen servicios de información, asesoramiento técnico o búsqueda de incentivos para ayudar a poner en marcha una idea empresarial. Su objetivo es fomentar la cultura y la actividad emprendedora, a través del apoyo a la creación, consolidación y modernización de empresas, junto con la promoción de valores de emprendimiento, empleo, competitividad e innovación.

Para ello, además, llevan a cabo diferentes acciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora, para las que cuentan con la colaboración del propio PTC.

Asimismo, el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet), con una sede en el Parque Tecnológico de Córdoba, tiene activa, en colaboración con la entidad pública empresarial Red.es, la Oficina Acelera Pyme Cetemet, ubicada en el edificio Aldebarán del parque. Es una de las 14 oficinas que hay en Andalucía y de las 79 existentes en España. Esta oficina persigue impulsar la adopción de tecnologías digitales por parte de las pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores de la provincia, ayudándoles en su proceso de transformación digital, contribuyendo, con ello, a la evolución de la economía y de la sociedad hacia un entorno digital.

Esta oficina organiza talleres, encuentros, charlas formativas sobre tecnologías disruptivas, para las que, en muchas ocasiones, necesita colaborar con las propias empresas del Parque Tecnológico, que dominan estas tecnologías y pueden convertirse finalmente, en proveedoras del servicio para otras empresas que quieran adoptar estas tecnologías.

Entre las acciones que puede llevar a cabo esta Oficina Acelera Pyme de Cetemet, en Aldebarán, están las de que baja a tierra habilitadores como IA, nube, IoT o ciberseguridad mediante diagnósticos y talleres. Además, el convenio con el SCAI (Servicio Central de Apoyo a la Investigación) de la UCO abre acceso a instrumentación avanzada y apoyo científico para reducir barreras de inversión; y, como nodo de la Red PIDI (Puntos de Información sobre ayudas públicas a la I+D+I), el parque acompaña la lectura de convocatorias y la construcción de propuestas, mientras la formación modular y la dinamización (eventos, notas y comunicados, foros) mantienen vivo el flujo de conocimiento y negocio.

Sobre ese sustrato operan las infraestructuras, que son edificios como Aldebarán y Centauro, con conectividad de alta capacidad, espacios comunes y un sistema de seguridad integrado que aseguran continuidad operativa para que los equipos se concentren en la innovación.

Dos jóvenes trabajan en un prototipo de monoplaza utilizando los espacios disponibles para el desarrollo de proyectos. / CÓRDOBA

Soporte y consultorías

El Parque Tecnológico de Córdoba ofrece a sus empresas información y asesoramiento en convocatorias de ayudas dirigidas a la mejora de los sistemas de innovación y desarrollo o I+D, informando de publicaciones de convocatorias, condiciones y plazos y asesorando en la resolución de consultas de todo tipo.

Hay que tener en cuenta que el PTC forma parte de la Red PIDI del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en su apuesta por facilitar las oportunidades para empresas y emprendedores de la provincia. A través de esta iniciativa, el Parque Tecnológico se convierte en un nexo entre la administración y el tejido empresarial, con el objetivo de facilitar la búsqueda de financiación de proyectos de I+D+i en empresas. De forma complementaria, el parque informa y asesora a sus empresas sobre programas europeos, ampliando el horizonte de financiación y colaboración más allá del ámbito nacional.

Formación continuada

La formación constituye otro eje esencial del listado de servicios de valor añadido del Parque. A través de la organización de charlas, talleres y acciones de mentoría, el PTC promueve la capacitación continua en ámbitos clave como la gestión empresarial, la tecnología y las estrategias de crecimiento.

Estas iniciativas están orientadas a reforzar las competencias internas de las empresas y a dotarlas de herramientas prácticas para afrontar los retos de un entorno empresarial en constante transformación. Como ejemplo, las empresas del parque pueden formar parte de Disruptive aportando así al desarrollo de esta plataforma tecnológica promovida por la APTE y que se enfoca en el estudio, divulgación y promoción de la aplicación de las tecnologías digitales disruptivas entre las empresas y demás entidades españolas.

A través de esta novedosa iniciativa, quienes forman parte del Parque Tecnológico de Córdoba se pueden formar en el ámbito de las tecnologías digitales más disruptivas; las cuales van desde su análisis, divulgación, detección de tendencias, barreras, estado del arte, conocimiento de la demanda, nivel de adopción, usabilidad, habilidades y promoción de su utilización.

Dinamización e imagen de marca

Acompañar a las distintas sociedades empresariales en su crecimiento y reforzar su posicionamiento forma parte del compromiso del Parque Tecnológico de Córdoba. En este contexto, desempeña un papel estratégico como palanca de visibilidad, conexión y proyección exterior para las entidades instaladas.

Uno de sus ejes principales es el fomento y la colaboración en la divulgación de la actividad empresarial. El parque actúa como altavoz del ecosistema, dando a conocer proyectos, hitos y casos de éxito a través de páginas web, medios de comunicación escritos y digitales, así como mediante una presencia activa y planificada en redes sociales.

A ello se suma la elaboración, el envío y el seguimiento de notas de prensa, un servicio que permite trasladar las noticias más interesantes de cada compañía. Las empresas reciben asesoramiento en la definición de contenidos y en la selección de los canales más adecuados.

El parque dispone de infraestructuras de uso común que facilitan la actividad diaria y la organización de encuentros profesionales. / CÓRDOBA

El parque también ofrece apoyo directo en la organización de jornadas, seminarios y encuentros profesionales. Esta colaboración abarca la coordinación logística y difusión, facilitando que las empresas puedan concentrarse en aportar el valor técnico y generar oportunidades de negocio.

Los eventos y las acciones de networking constituyen otro de los pilares de esta área. A lo largo del año se organizan jornadas temáticas, talleres y encuentros sectoriales que favorecen el intercambio de conocimiento, la creación de contactos estratégicos y la generación de sinergias entre empresas, instituciones y agentes del sistema de innovación.

Asimismo, el parque informa y canaliza la participación de las empresas en foros, ferias y encuentros promocionales de ámbito nacional e internacional, pertenecientes a distintos sectores.

Esta labor de intermediación permite ampliar horizontes, acceder a nuevos mercados y establecer relaciones con potenciales socios, clientes o inversores. Todo este conjunto de acciones se traduce en un refuerzo tangible de la marca empresarial. «Formar parte de un parque tecnológico consolidado aporta prestigio y una mayor proyección exterior, elementos clave para competir en entornos cada vez más exigentes y competitivos».

Infraestructuras y recursos de alto nivel

El Parque Tecnológico de Córdoba pone a disposición de sus empresas un conjunto de infraestructuras y servicios diseñados para facilitar el desarrollo de su actividad, reforzar la seguridad y crear un entorno de trabajo competitivo, conectado y alineado con el ecosistema universitario y científico.

Uno de los pilares de esta oferta es el acceso al equipamiento del citado servicio investigador de SCAI, gracias al convenio suscrito entre este parque tecnológico y la Universidad de Córdoba. Este acuerdo permite a sus empresas utilizar, en condiciones ventajosas, infraestructuras científicas de alto coste que son indispensables para el avance de proyectos de I+D. El SCAI cuenta con un amplio catálogo de equipos de instrumentación, análisis, medida y ensayo, entre los que destacan grandes instalaciones de elevado valor económico que resultan clave para el desarrollo de las líneas de investigación más avanzadas.

Mirando al futuro, las líneas de trabajo pasan por la posible ampliación urbanística y por fórmulas de ensayo como laboratorios compartidos y living labs, reforzando la colaboración con universidades, empresas y administraciones para acelerar el paso de la idea al mercado.

La vinculación con la Universidad de Córdoba se extiende también a otros servicios de su comunidad universitaria. Las empresas ubicadas en el parque pueden acceder, con bonificaciones, a iniciativas como las que ofrece UCODeporte, fomentando así hábitos saludables y bienestar de los profesionales que trabajan en el recinto.

Otra infraestructura singular, ubicada en el Parque Tecnológico de Córdoba y que ofrece servicios a empresas, es el Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible (CIAC), que cuenta con unos completos laboratorios de ensayos para la caracterización de materiales y el control de calidad de esa actividad constructora en general y de obra pública en particular.

Desde la Fundación CIAC se ofrecen servicios tecnológicos avanzados, desarrollo de proyectos de I+D+i, asesoramiento y consultoría tecnológica y formación especializada con objeto de mejorar la competitividad del sector de la construcción. En el ámbito de los espacios compartidos, el Parque dispone de infraestructuras de uso común que facilitan la actividad diaria y la organización de encuentros profesionales. Las empresas tienen derecho al uso gratuito, según disponibilidad, de salas de reuniones y aulas de formación equipadas con proyector, pantalla y conexión wifi, pensadas para reuniones internas, sesiones formativas o actividades de colaboración.

Seguridad y tecnología

La seguridad es otro de los ejes estratégicos del Parque. El recinto cuenta con un sistema integral de alarma y videovigilancia, tanto interior como exterior, con cámaras instaladas en zonas comunes y accesos a los edificios. Este sistema está conectado a una central de seguridad con servicio de acuda y se refuerza con rondas nocturnas presenciales, garantizando un entorno seguro para empresas y profesionales.

A todo ello se suma una infraestructura tecnológica robusta. El Parque Tecnológico ofrece acceso gratuito a internet a través de una red de comunicación de alta capacidad. Cada empresa dispone de una red independiente dentro de la red física global del PTC, con segmentación mediante VLAN que asegura la privacidad y la protección de los datos.

La empresa encargada del mantenimiento gestiona tanto la conexión como el acceso a los equipos de red, garantizando un servicio fiable y eficiente. En conjunto, estas infraestructuras refuerzan el valor añadido del Parque Científico y Tecnológico de Córdoba como un entorno preparado para impulsar la innovación, la colaboración y el crecimiento empresarial en condiciones óptimas.

Si se desmenuza este heterogéneo abanico de servicios, se vislumbra una oferta completa y que cuida los detalles para intentar marcar la diferencia. Y ello aporta un valor extra a todo ese despliegue de apoyo y acompañamiento a las entidades e iniciativas que acoge el recinto del PTC, influyendo en su día a día.

Así, y bajo este paraguas, el parque articula reuniones de trabajo entre empresas y grupos de investigación para alinear necesidades tecnológicas con capacidades científicas, identificar oportunidades de financiación y definir hojas de ruta con hitos medibles y tareas compartidas. La cadena de servicios incluye asesoramiento para trámites iniciales, búsqueda de perfiles especializados y proveedores, y un seguimiento que reduce la fricción habitual en los primeros meses de implantación y crecimiento.

El enfoque de transferencia prioriza la validación temprana: se promueven pruebas de concepto, pilotos en entornos controlados y evaluaciones técnicas que permiten ajustar diseño, costes y tiempos antes del escalado comercial.

La investigación acapara una buena parte de las instalaciones del parque. / CÓRDOBA

La Oficina Acelera Pyme impulsa diagnósticos de madurez digital para que cada pyme identifique brechas, priorice inversiones y seleccione soluciones interoperables con su realidad operativa.

El convenio con el SCAI añade un vector diferencial: acceso a equipamiento de alto coste con apoyo técnico, lo que permite a una pyme afrontar análisis, medida o ensayos que de otro modo quedarían fuera de su alcance.

Como nodo de la Red PIDI, el parque ayuda a leer la letra pequeña de convocatorias, a escoger el instrumento adecuado y a preparar propuestas con una narrativa técnica y de impacto que soporte la evaluación.

La dimensión relacional también importa: la comunicación de hitos, la presencia en foros y la conexión con otras empresas del ecosistema abren puertas a nuevas colaboraciones y clientes.

En infraestructuras, la combinación de espacios funcionales, conectividad y seguridad permite que equipos multidisciplinares trabajen con garantías, protejan su conocimiento y aceleren ciclos de desarrollo.

El horizonte de ampliación y los laboratorios compartidos prolongan esta lógica de más suelo para atraer proyectos y entornos de ensayo para validar tecnologías en condiciones reales, junto a los actores que las van a utilizar.

Así, el PTC consolida un papel de mediador eficaz: traduce necesidades, alinea expectativas y convierte la innovación en procesos medibles, con métricas que informan decisiones y sostienen el crecimiento. El resultado es un ecosistema donde la colaboración público-privada madura, la transferencia encuentra cauces y la empresa gana velocidad sin sacrificar el rigor técnico.

El contacto permanente con la Universidad y sus grupos de investigación facilita detectar talento, abrir vías de contratación y plantear trabajos fin de grado o máster orientados a resolver problemas concretos de empresa.

Los encuentros sectoriales y las jornadas técnicas favorecen la creación de consorcios para concurrir a programas europeos y convocatorias nacionales, optimizando recursos y repartiendo el riesgo de estas acciones.

La gestión del conocimiento incorpora repositorios compartidos y protocolos de documentación para que las lecciones aprendidas se difundan con rapidez entre los equipos.

El acompañamiento contempla también el cumplimiento normativo, la propiedad intelectual y la ciberseguridad, elementos que blindan el crecimiento y la confianza del cliente final.

El acompañamiento y tutorización de los proyectos es otro de los servicios que presta el parque tecnológico. / CÓRDOBA

Cuando un proyecto requiere pruebas específicas, el parque incluso puede actuar como una especie de ventanilla única para coordinar con laboratorios, proveedores o administraciones todo lo necesario para garantizar el proceso. La visión de red permite identificar oportunidades cruzadas entre los sectores -agroalimentario, energía, TIC, biotecnología- y acelerar la transferencia de soluciones de un ámbito a otro.

Las métricas importan: se fomenta la definición de indicadores de proceso y resultado para que cada empresa pueda medir con claridad el impacto de los servicios recibidos.

El objetivo último es claro: convertir la innovación en una rutina gestionable, donde la incertidumbre se reduzca y el aprendizaje sea acumulativo.

Esa cultura compartida explica por qué el parque actúa como plataforma de confianza: un lugar donde las ideas encuentran método y los equipos, acompañamiento experto.

En síntesis, el parque alinea ciencia y empresa con una cartera de servicios que reduce la distancia entre el laboratorio y el mercado. Y lo hace con una mirada práctica. Con proyectos, equipos y resultados medibles que sostienen la competitividad de Córdoba en el mapa de la innovación. La hoja de ruta no cambia: hacer que la transferencia sea cotidiana y que cada servicio sume método, confianza y contribuya a que toda actividad dé sus frutos, tangibles, útiles y de verdad.