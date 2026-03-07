Ocio al aire libre
Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
Recorre el histórico camino viejo de Santo Domingo entre olivares, pinares y miradores naturales hasta alcanzar uno de los enclaves más singulares y espirituales del entorno de la capital
Existe en la sierra de Córdoba un sendero que, pasando por ruinas rurales y pinares, conduce a los caminantes hasta un lugar sagrado, uno de los enclaves más singulares del entorno natural de la capital.
El recorrido tiene 9,5 kilómetros, se puede hacer un poco más de tres horas, transcurre por el histórico camino viejo de Santo Domingo y culmina con una visita al emblemático Santuario de Santo Domingo de Scala Coeli.
Un mirador, el primer regalo
A apenas 500 metros del inicio del camino viejo de Santo Domingo, también conocido como camino de los Coches, donde comienza la ruta Convento de Las Salesas-Santo Domingo tras y después de dejar atrás las ruinas del cortijo de la Viñuela, cruzamos el arroyo de la Palomera junto a una higuera de gran porte, uno de esos detalles que adornan el camino.
El trazado se ensancha y continúa entre un olivar abandonado hasta alcanzar el primer cruce. Muy cerca aparece el banco blanco del mirador de San José, un balcón natural desde el que se obtienen magníficas vistas del entorno serrano.
Pinares, olivares y llegada a Santo Domingo
El camino prosigue por tierras de La Viñuela, con un pinar denso a la derecha y matorral más abierto a la izquierda. Tras unos 800 metros conviene prestar atención a los cruces, que nos conducen a través de otro olivar hasta la urbanización de Santo Domingo.
A escasos metros de la carretera encontramos un vía crucis que guía los últimos pasos hasta el santuario. Desde aquí hay dos opciones: iniciar el regreso o avanzar unos 270 metros más hasta la explanada del santuario. Merece la pena elegir esta última alternativa y detenerse a descansar en este enclave histórico.
Un santuario con seis siglos de historia
El Santuario de Santo Domingo de Scala Coeli fue fundado en el siglo XV por San Álvaro de Córdoba en la zona conocida como Torre de Berlanga. Del antiguo cenobio se conservan la iglesia y algunas dependencias.
En el siglo XVI residió aquí Fray Luis de Granada, y a lo largo de los siglos el conjunto ha vivido restauraciones, derribos y reconstrucciones. Hoy destacan la iglesia del siglo XV, el sepulcro de San Álvaro del XVI, diversas obras artísticas de los siglos XVII y XVIII y la explanada exterior, auténtico balcón natural sobre la sierra.
Cada primavera se celebra una romería que reúne a numerosos devotos en este enclave tan ligado a la historia espiritual de Córdoba.
El regreso
La vuelta comienza descendiendo por una pronunciada cuesta de hormigón junto al mirador. En el cruce posterior dejamos otras sendas y tomamos la pista que discurre paralela al arroyo de Santo Domingo, coincidiendo en este tramo con el sendero PR-A 332.
Aquí llaman la atención los altos chopos o álamos negros que se elevan junto al cauce, aportando verticalidad al paisaje. Más adelante ambas variantes del recorrido confluyen y la ruta continúa por antiguas canteras antes de cruzar el arroyo y ascender hacia el Cortijo de Los Velascos.
El tramo final desciende por un camino pedregoso hasta un puente. Basta con no abandonar el camino principal para regresar sin pérdida al punto de inicio, situado a unos dos kilómetros.
Naturaleza en movimiento
Además del paisaje, el recorrido ofrece interesantes avistamientos de fauna: conejos que cruzan el sendero con rapidez, abejarucos de vivos colores, golondrinas daúricas y el inconfundible sonido del picapinos golpeando los troncos.
