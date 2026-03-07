Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba: "El Parque Tecnológico es una herramienta al servicio de la provincia"

La innovación científica, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento se han convertido en ejes clave para el crecimiento económico y social de la provincia de Córdoba. En este escenario, el Parque Tecnológico de Córdoba se consolida como uno de los principales motores de conexión entre la universidad, la empresa y las administraciones públicas, con el objetivo de generar oportunidades, atraer talento y fortalecer el tejido productivo. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, analiza en esta entrevista el papel estratégico que juega la institución provincial en el impulso de este ecosistema, su impacto más allá de la capital y su potencial para contribuir al empleo cualificado, la innovación empresarial y el equilibrio territorial en los municipios.

-¿Qué importancia le da a la innovación científica y tecnológica en la gestión y gobernanza de una provincia?

La Diputación, a través de las economías de escala permite garantizar la prestación de servicios públicos de calidad e infraestructuras de primer nivel en todos los municipios y el reforzamiento de áreas como empleo o urbanismo. La gobernanza supone, además, coordinarnos con otros actores e impulsar con ellos alianzas que repercutan en una mejora del territorio. Por tanto, la innovación, especialmente en el ámbito tecnológico, es para nosotros un eje fundamental para nuestra gestión pública, pues nos permite ser más eficientes, planificar de manera más adecuada hacia dónde llevar nuestra provincia, tomar decisiones entre las partes que intervienen en la gestión de lo local y provincial, con el objetivo, entre otros, de generar mejores oportunidades económicas y sociales en el territorio y fomentar un empleo de calidad que retenga y atraiga talento. En definitiva, apostar por la innovación significa apostar por una provincia que mire al futuro.

-¿Cuál es la importancia del Parque Tecnológico en la provincia de Córdoba?

El Parque Científico Tecnológico de Córdoba se constituye en el año 2001, como un instrumento al servicio de la sociedad cordobesa que sirviese de punto de conexión entre las empresas, la Universidad y las administraciones con el objetivo de impulsar y dinamizar su actividad económica, las nuevas tecnologías, la competitividad y su cultura emprendedora. Nació con una clara vocación de incentivar en el sector agroalimentario la I+D+i. Hoy, sin embargo, su objeto de intervención alcanza innumerables sectores productivos. Ni más ni menos, el fiel reflejo de la diversidad económica a la que ha evolucionado nuestra provincia. Así, el Parque Tecnológico es un elemento clave para conducir el conocimiento que se genera en la Universidad a nuestras empresas y un altísimo porcentaje de ellas se sitúan en el territorio provincial. Precisamente, nuestra clara vocación de abrir este espacio de conocimiento y desarrollo tecnológico a la provincia es la razón por la que la Diputación tiene presencia accionarial en la sociedad que gestiona el Parque.

-¿Puede un parque tecnológico influir en comarcas alejadas?, ¿Cómo?

Por supuesto, el Parque Tecnológico de Córdoba debe entenderse no como un espacio físico ubicado en una zona concreta del territorio, sino como una herramienta al servicio de la provincia en su conjunto que permite la conectividad entre conocimiento y realidad empresarial, por tanto, no hay distancias. De hecho, debemos de profundizar en esa dirección, para que con independencia de dónde está situada una empresa pueda beneficiarse de las oportunidades que se generan en ese espacio de innovación, mediante la transferencia de tecnología a los diferentes sectores productivos, la incubación de proyectos empresariales que una vez consolidados puedan saltar al territorio provincial, el trabajo en red entre empresas del mismo sector ubicadas en diferentes zonas de la provincia que permita ganar en conocimiento común, etc. Este es sin duda, uno de los grandes retos que como administración provincial tenemos en el parque.

-¿Qué sectores (agro, industria, energía, servicios) pueden beneficiarse más de este ecosistema parque-provincia?

Como ya se ha mencionado este Parque nace vinculado estrechamente al sector agroalimentario y ha evolucionado hacia otros sectores que actualmente dibujan la fisonomía empresarial de nuestra provincia. Estamos viviendo en Córdoba un desarrollo impensable hace unos años del sector de la defensa, sin duda, una excelente oportunidad para que se consolide en la provincia la instalación de iniciativas en este ámbito y el Parque está muy atento a estos procesos. Además, no debemos olvidar que nuestra provincia tiene excelentes ejemplos de empresas singulares que, por su trayectoria, su arraigo en el territorio, su altísimo grado de innovación y capacidad tecnológica, son verdaderos proyectos tractores de la industria provincial; se une a ello la potencialidad que tienen algunos sectores económicos, como es el caso, además del agroalimentario, el del frío industrial, el sanitario, la madera, el textil, la cerámica y la logística. Aprovechar el vector empresas tractoras, sectores estratégicos y el nodo científico y tecnológico que supone el Parque es esencial como pilar sobre el que construir y fortalecer una industria transformadora en la provincia.

El presidente de la institución provincial destaca la importancia como polo de atracción de empresas del Parque Tecnológico de Córdoba. / CÓRDOBA

-¿Hasta qué punto el parque puede ser una herramienta contra la despoblación?

El Parque Científico Tecnológico es el mayor elemento de innovación con el que contamos en la provincia. Su integración en la estrategia provincial de favorecer el emprendimiento, impulsar la consolidación de empresas y atracción de nuevas iniciativas empresariales al territorio, todo ello con el fin de generar empleo cualificado y retener y atraer el talento que sale de nuestras universidades, unido a la calidad de vida que propicia nuestra provincia, estoy convencido de que contribuirá a medio plazo a fijar población en sus municipios.

-La Diputación, a través de una sociedad anónima, posee un 0,88% de las acciones del parque. ¿Cuál y cómo es la relación entre ambas entidades?, ¿Qué tipo de apoyo presta la Diputación al Parque?, ¿Qué papel juega exactamente?

La Diputación, al margen de su porcentaje accionarial, siempre ha estado a la vanguardia de las decisiones de gestión que se han tomado en el Parque. Junto al Ayuntamiento de Córdoba fuimos socios fundadores, el resto de los accionistas entendió que ambas administraciones debían de tener espacio en el Consejo de Administración y desde entonces hemos sido un miembro activo de este órgano. Nuestro voto contribuyó a que la sociedad superara los dos concursos de acreedores en los que ha estado inmersa. Lejos quedan esos tiempos, pero conviene recordarlos para poner de manifiesto que la confianza en un futuro mejor y la labor coordinada de las administraciones en este caso contribuyó a que el Parque Tecnológico de Córdoba sea hoy un activo indiscutible de nuestra economía provincial. Con independencia del papel institucional, de manera consensuada con otras administraciones influimos en la acción del Parque, desde su política de comercialización de sus activos en la que primamos aquellas empresas que sean foco de innovación científica y tecnológica que pueda irradiarse a la provincia, los servicios que presta tanto a las empresas allí instaladas como a las que están fuera de su ámbito físico, lo cual es especialmente relevante para la Diputación por las sinergias con la provincia y, en definitiva, su estrategia global en el sentido de qué Parque queremos ser y cuál es nuestro papel en relación al escenario andaluz, principalmente. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el activo papel que estamos impulsando para que Rabanales participe en la consolidación del sector de la defensa, que consideramos esencial para el desarrollo económico provincial.

-¿Cómo se coordina la Diputación con la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento en la gestión del parque?

El principio de colaboración es un mandato legal establecido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en base al cual las administraciones coordinamos nuestro trabajo para lograr fines comunes en beneficio de la comunidad. En este caso, la coordinación con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba se hace en dos niveles, a través de sus equipos técnicos en aquellas áreas que son de la competencia de cada uno de los accionistas, y de sus responsables políticos, mediante la participación en el Consejo de Administración. Aportar la visión de cada una de estas administraciones al Parque es clave para el éxito del proyecto. La Diputación Provincial está representada en el Consejo de Administración del Parque por la vicepresidenta segunda y vicepresidenta ejecutiva de nuestra Empresa Provincial de Suelo y Vivienda. Su activa labor lleva a la Sociedad la perspectiva provincial que queremos incorporar a la gobernanza del proyecto para que, desde el conocimiento y la conexión con las necesidades reales de los municipios de la provincia, las sinergias en el ámbito científico y tecnológico que provoca el Parque se trasladen a las empresas instaladas en su territorio.

-¿Cree que el parque tiene aún margen de crecimiento?, ¿En qué puede ayudar la Diputación para alcanzar el máximo de ese margen?

Lo tiene en dos ámbitos, con la instalación de nuevas empresas en el propio Parque y mediante la consolidación y ampliación de su cartera de servicios a las empresas que están fuera de él. Este es precisamente un aspecto capital para la Diputación por el impacto que debe tener en las empresas provinciales. Sin duda, es preciso conectar esta pregunta con la BLET y el atractivo que Córdoba en su conjunto está suponiendo para que muchas empresas foráneas estén valorando nuestro territorio para implantarse. El impulso que está teniendo el sector de la defensa supone un enorme potencial que debemos aprovechar. La Diputación provincial, a través de sus diferentes empresas y organismos, trabaja en programas de internacionalización, atracción de iniciativas empresariales estratégicas, consolidación de empresas e impulso del emprendimiento, sin duda, reforzar el nivel de colaboración con el Parque en estos campos teniendo como marco la provincia está en línea con las políticas de desarrollo económico provincial y lucha contra la despoblación que estamos impulsando.

-¿Qué tipo de proyectos le gustaría ver instalados en el futuro?, ¿cuáles son los próximos retos de la Diputación en relación con el Parque Tecnológico de Córdoba?

Cualquier proyecto empresarial que se instale en nuestra provincia es bienvenido, aquellos que tienen alto contenido en innovación científica y tecnológica, sin duda, tienen un mayor impacto positivo en el ámbito económico y social. He comentado antes que tenemos en nuestra provincia sectores estratégicos que debemos seguir potenciando, de ahí que proyectos empresariales en el ámbito de la agroindustria, el frío industrial, la salud, la bioeconomía, la logística, la defensa, la logística o la digitalización son garantía de que nuestra provincia vaya alcanzando mayores cotas de crecimiento sostenible. De ahí que, desde la Diputación seguiremos trabajando en impulsar el Parque como referente a nivel andaluz en de innovación científica y tecnológica en aquellos sectores que son estratégicos para nuestra economía provincial. Nuestro trabajo debe de estar focalizado a incrementar su impacto en el ámbito provincial mediante la interrelación de las empresas instaladas en el Parque con las que se ubican en la provincia, favoreciendo una cadena de transmisión de conocimientos, tecnología e innovación de la que puedan beneficiarse. Ello sin duda, repercutirá positivamente en nuestra economía y nuestra sociedad.