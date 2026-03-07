Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto laboral en Córdoba

La plantilla de Hitachi Energy decide suspender la huelga para favorecer la recuperación de la negociación

La manifestación prevista para el próximo jueves ha quedado suspendida "como gesto de buena voluntad"

Asamblea de Hitachi.

Asamblea de Hitachi. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ha decidido en asamblea suspender la huelga indefinida que mantiene desde el pasado noviembre para favorecer la recuperación de la negociación del convenio colectivo, bloqueada desde el pasado enero.

De esta forma, la manifestación prevista para el próximo jueves ha quedado suspendida como gesto de buena voluntad de la parte social de cara a recuperar el diálogo perdido con la empresa, según informó en una nota CCOO. En este sentido los sindicatos CCOO -mayoritario en el comité- y USO han mostrado su esperanza de que la dirección de la empresa no deje pasar una nueva oportunidad de desescalar el conflicto y que se siente a negociar con una verdadera intención de llegar a un acuerdo que favorezca a todas las partes.

Una reunión para intentar acercar posturas

La nota prosigue informando de que se va a convocar a la empresa a una reunión "para intentar acercar posturas y acabar después de 14 meses con una situación que no beneficia a ninguna de las partes". Ya se han incorporado a la empresa todos los miembros del comité que fueron sancionados gracias a las medidas cautelares dictadas por distintos juzgados, por lo que la parte social entiende que "hay una oportunidad de sentarse a negociar en igualdad de condiciones con la empresa". Además, CCOO y USO esperan que UGT reconsidere su postura y se una a la negociación.

Noticias relacionadas y más

Manifestación huelga Hitachi

Manifestación de trabajadores de Hitachi. / Víctor Castro

CCOO ven posible el acuerdo

CCOO y USO están convencidos de que el acuerdo es posible y dejan clara su apuesta por la empresa y por su futuro. No hace falta recordar que Hitachi es una empresa estratégica para Córdoba y queremos que lo siga siendo y estamos seguros de que podemos sentar las bases de una empresa competitiva y fuerte sin necesidad de precarizar el empleo. Hitachi es un referente y queremos que lo siga siendo y para ello no hay otro camino que sentarse a negociar. Por ello, esta parte sindical vuelve a pedir a la empresa un ejercicio de responsabilidad y que se siente a negociar hasta que se llegue a un acuerdo.

