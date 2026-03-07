Espacios verdes
El Parque de Levante presenta deficiencias según Hacemos Córdoba: fuentes sin funcionar y falta de mantenimiento
La coalición reclama al Ayuntamiento que “ponga en funcionamiento las fuentes, refuerce la iluminación y controle la vegetación”.
La coalición de izquierdas Hacemos Córdoba denununció este sábado a través de un comunicado el "estado de abandono” que presenta el Parque de Levante, uno de los espacios verdes más transitados de la ciudad, exigiendo al Ayuntamiento que “garantice su adecuado mantenimiento para asegurar el uso y disfrute de la vecindad cordobesa”.
Deficiencias
Según explicó el grupo municipal, vecinos y vecinas de la zona les han trasladado recientemente diversas deficiencias que afectan al parque. Entre ellas, destaca el “mal estado” de las fuentes de agua, que “llevan meses sin estar operativas pese a haber sido sustituidas hace relativamente poco tiempo”.
Asimismo,advirtieron de que la falta de puntos de agua “afecta directamente a quienes utilizan el parque”, especialmente a las personas que practican actividad física. En este sentido, señalaron que “resulta incomprensible que en un espacio destinado al deporte y al paseo no funcione ninguna de las fuentes”, obligando a quienes acuden a hacer ejercicio a “tener que llevar su propia agua desde casa”, una situación que puede suponer “un riesgo para la salud y que se agrava con la llegada de las altas temperaturas”.
Hacemos Córdoba también señaló problemas relacionados con el mantenimiento general del parque, explicando que la vegetación espontánea está creciendo “de forma descontrolada”, llegando en algunos casos a “invadir bancos y zonas de esparcimiento, lo que dificulta su uso por parte de la ciudadanía”.
También señalaron como “preocupante” la situación del parque canino, donde “ni funcionan las fuentes habilitadas para los perros ni se está realizando el mantenimiento necesario”, hasta el punto de que la vegetación espontánea llega “a cubrir algunos de los juegos instalados para las mascotas”, haciendo imposible su utilización.
De la misma manera, el grupo municipal advirtió de la “falta de luminarias en determinadas zonas del parque”, lo que genera “problemas de seguridad cuando empieza a caer la noche y desincentiva su uso por parte de los vecinos y vecinas”.
A juicio de Hacemos Córdoba, esta situación refleja una falta de atención hacia los espacios verdes existentes en la ciudad, criticando que el gobierno municipal del Partido Popular “centre su discurso en anunciar nuevos espacios verdes dentro del anillo verde mientras descuida el mantenimiento de parques que ya utilizan a diario cientos de cordobeses y cordobesas”.
Por todo ello, la coalición exigió al Ayuntamiento que “revise de manera inmediata las instalaciones del Parque de Levante, repare las deficiencias existentes y garantice el funcionamiento efectivo y continuado de todas las fuentes”, así como que “refuerce el mantenimiento del parque” para evitar su progresiva degradación.
