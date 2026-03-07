José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación: "El parque es motor de desarrollo y futuro"

-Cuando se puso en marcha el Parque Tecnológico de Córdoba, ¿qué papel imaginaba que jugaría en la economía del conocimiento de esta provincia? ¿Cree que aquellas expectativas se han cumplido en la actualidad?

Desde el inicio, el Parque Tecnológico de Córdoba se concibió como una palanca para diversificar la economía de Córdoba, conectando el enorme potencial científico de la Universidad con la actividad empresarial y la transferencia de conocimiento. La aspiración era crear un espacio donde la investigación se tradujera en innovación real y en empleo cualificado. Hoy, 25 años después, podemos decir que esas expectativas se están cumpliendo y el parque está evolucionando hacia un verdadero nodo del ecosistema andaluz de innovación, con identidad propia y capacidad de atracción.

-Usted vivió los primeros años del parque desde la Universidad. ¿Qué recuerdo guarda de esa etapa y de los objetivos que se planteaban entonces?

Bueno, el conocimiento real de la situación del parque no lo tuve hasta 2014, momento en el que fui elegido rector de la Universidad de Córdoba. En ese periodo, viví un preconcurso y un concurso posterior de acreedores que, gracias al trabajo y a la generosidad de todos, pudo superarse y continuamos trabajando para que una institución que debe de ser emblema de la ciudad de Córdoba deje de ser noticia por su situación económica y con la intención posterior de que lo fuese por los grandes logros que en ella se están desarrollando.

-¿Cómo describiría la evolución del parque en estos 25 años, especialmente en su transición de Rabanales 21 hasta el actual Parque Tecnológico de Córdoba?

La evolución ha sido clara y sostenida con un impulso importante desde la presidencia de Manuel Pineda y de Juan Antonio Caballero, que asumieron una presidencia ejecutiva del parque. De un proyecto muy vinculado al ámbito universitario se ha pasado a un parque tecnológico maduro, diversificado y conectado con redes nacionales e internacionales. La transición al actual PTC refleja precisamente esa madurez: más empresas, más sectores estratégicos y más integración en las políticas públicas de innovación.

-En sus inicios, una de las grandes apuestas fue la relación entre la universidad y la empresa. ¿Qué hitos destacaría en esa conexión a lo largo de estas dos décadas y media?

Por mi parte destacaría, en primer lugar, la consolidación de empresas de base tecnológica surgidas del vasto conocimiento universitario. También subrayaría el uso compartido que se ha hecho de infraestructuras científicas singulares, la participación conjunta en proyectos competitivos y la creciente movilidad de talento entre la universidad y las empresas del parque. Todo ello ha contribuido a normalizar una relación que hoy es estratégica y bidireccional.

-El parque presume hoy de un ecosistema de innovación muy vinculado a la UCO, con acceso al SCAI (Servicio Central de Apoyo a la Investigación), también al CADE (Centro Andaluz de Emprendimiento) o a la Oficina Acelera Pyme. Desde la Consejería, ¿cómo valoran esta oferta de servicios?

La valoramos muy positivamente porque representa exactamente el modelo que queremos impulsar desde la Junta de Andalucía: ecosistemas completos, donde las empresas no solo encuentran suelo o edificios, sino que tienen a su disposición un apoyo al emprendimiento, el acceso a infraestructuras científicas, la posibilidad de la formación y, además, la divulgación del conocimiento y de los productos que generan las empresas. Es un ejemplo de buena práctica dentro del sistema andaluz de parques tecnológicos.

-¿Qué sectores o tipos de empresas considera que están tirando actualmente del parque y cuáles muestran mayor potencial de crecimiento?

Actualmente destacan sectores como las tecnologías digitales, la agroalimentación avanzada, la ingeniería, la metalmecánica y la construcción sostenible. De cara al futuro, pero también en el presente, vemos un enorme potencial asociado a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) con una clara orientación hacia el sector de la tecnología en Defensa y también en tecnologías duales. Todo ello, sin dejar de lado el valioso ámbito de la biotecnología, que está impulsado desde la incubadora ‘Córdoba Biotech’, una realidad gracias a las sinergias entre el Ayuntamiento de Córdoba, el Imibic y la Universidad de Córdoba.

José Carlos Gómez Villamandos, en un momento de la entrevista concedida a este periódico. / CÓRDOBA

-¿De qué manera está contribuyendo la Junta al fortalecimiento de conexiones entre los parques andaluces, la APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España) e iniciativas como ‘Disruptive’?

Desde mi consejería estamos trabajando para que los parques no funcionen de forma aislada, sino como una red cooperativa. En este sentido, hemos acordado con todos los parques compartir acciones de formación, emprendimiento y servicios bajo una marca única que nos otorgue más presencia a nivel nacional e internacional. Además, nuestros parques participan en proyectos tractores comunes, en convocatorias europeas y en plataformas de colaboración como ‘Disruptive’, que permiten compartir capacidades, atraer inversión y ganar visibilidad a escala nacional e internacional.

-¿Qué impacto está teniendo la participación del PTC en redes nacionales e internacionales en términos de atracción de empresas y talento?

La participación en redes, sin duda, amplía horizontes. Permite al parque cordobés ganar reputación, acceder a proyectos colaborativos y atraer tanto empresas como talento que buscan entornos conectados y dinámicos. En un contexto global, pertenecer a estas redes es casi tan importante como disponer de buenas infraestructuras físicas. De hecho, participamos, además de en la APTE, en la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y Seguridad, en el Clúster Andalucía Logistics, en Andalucía Agrotech DIH y en Smart City Clúster.

-De cara a los próximos 10-15 años, ¿qué papel debe jugar el Parque Tecnológico de Córdoba dentro del ecosistema andaluz de ciencia y tecnología?

El PTC debe consolidarse como un polo especializado, complementario al resto de parques andaluces, y muy alineado con las fortalezas de su territorio y, especialmente, de la UCO. Un espacio en sintonía con la universidad y con la empresa donde se genere auténtica innovación, se formen profesionales altamente cualificados y se impulsen proyectos con impacto económico y social, además de que se generen nuevas empresas.

-¿Cuáles son, a su juicio, los retos más importantes que debe afrontar el parque para consolidarse como un polo de innovación competitivo?

Los principales retos pasan por seguir atrayendo empresas de alto valor añadido; también por retener talento, sobre todo el joven; por adaptarse, como algo inevitable, a los cambios tecnológicos; y mantener infraestructuras modernas y sostenibles. Todo ello, sin perder la necesaria conexión con la Universidad y con el tejido productivo local. Como rector, presenté en el año 2018 el proyecto que pretendía reunir en un mismo espacio a la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) de la UCO con el resto de agentes de innovación y emprendimiento públicos de la ciudad con el objetivo de generar sinergias y optimizar resultados. Aquello no se pudo llevar a cabo, pero sigo pensando que es un proyecto clave para el futuro del parque, al igual que existe en otros parques españoles.

-La captación de empresas tecnológicas y la retención de talento son desafíos comunes ¿Qué medidas está impulsando la Consejería para reforzar esta dinámica en Córdoba?

Estamos impulsando líneas de financiación para proyectos innovadores, apoyo a la internacionalización, programas de atracción, retorno y estabilización del talento investigador y mejoras en los instrumentos de transferencia del conocimiento. Además, desde la Junta trabajamos para que los parques tecnológicos sean entornos atractivos, no solo para trabajar, sino también para desarrollar una carrera profesional a largo plazo. Tenemos ya en tramitación parlamentaria la Ley para el Avance de la Ciencia, la Innovación y la Tecnología para Andalucía en la que, por primera vez, se recoge la figura de las unidades de innovación abierta para facilitar la transferencia de conocimiento desde las universidades al sector productivo en proyectos conjuntos.

-¿Qué oportunidades se abren con la integración del parque en la nueva agenda andaluza de investigación, innovación y desarrollo tecnológico?

Pues la verdad es que se abren unas oportunidades de mayor alineación estratégica, de acceso a fondos europeos, de participación en proyectos tractores y de visibilidad institucional. El parque puede convertirse en un actor clave para desplegar y orientar en el territorio las prioridades de la agenda andaluza de I+D+i.

-¿Cree que Córdoba puede posicionarse como un referente nacional en campos como la agroalimentación avanzada, la movilidad, la metalmecánica o la construcción sostenible?

Sin duda. Córdoba reúne conocimiento, tradición industrial y capacidad tecnológica. Si somos capaces de seguir conectando investigación, empresa e inversión, el PTC puede ser el catalizador que permita posicionar a la provincia como referente nacional e internacional en esos ámbitos, aunque ya lo somos en algunos casos como la agroalimentación.

-El parque dispone de infraestructuras singulares, como el Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible o el acuerdo para el uso del SCAI. ¿Habrá nuevas inversiones o ampliaciones?

Desde la Consejería hemos convocado líneas de ayuda para que los centros tecnológicos puedan mejorar sus infraestructuras y estamos pendientes de publicar una convocatoria destinada precisamente con este objetivo. Por otro lado, tenemos en proyecto la creación de un catálogo de infraestructuras científico-técnicas singulares que tendrían una financiación específica para su mantenimiento y mejora. Las inversiones deben responder a una visión de largo plazo y a sectores con alto potencial de impacto.

-¿Cómo valora la situación actual en términos de ocupación, mantenimiento y modernización de infraestructuras?

La situación es positiva, aunque siempre mejorable. Es fundamental que las empresas inicien la construcción de forma urgente, ya que el 70% de las parcelas del parque están vendidas. Por otro lado, los espacios que pone el parque para acoger empresas, así como la incubadora Córdoba Biotech, se encuentran al 100% de ocupación y existe una gran demanda sobre estos espacios, lo que refleja el atractivo del parque.

-¿Qué líneas de financiación (europea, autonómica o público- privada) están previstas para impulsar nuevos proyectos o atraer empresas de alto valor?

Estamos combinando fondos europeos, especialmente vinculados a innovación y digitalización, con líneas autonómicas de apoyo a empresas y fórmulas de colaboración público-privada. En este sentido, hemos impulsado, por primera vez en Andalucía, clústeres de empresas innovadoras y la creación y acompañamiento a startups. El objetivo es maximizar el efecto tractor de cada euro invertido.

-Cuando era rector de la UCO, ¿concebía el parque como instrumento estratégico para la universidad? ¿Cómo ha cambiado su mirada ahora, de consejero?

Siempre lo concebí como un instrumento estratégico para Córdoba. Ahora, desde la Consejería, mi mirada se amplía: el parque es estratégico no solo para Córdoba, sino también para Andalucía, como espacio de conexión entre conocimiento, empresa y políticas públicas de innovación.

-¿Tiene algún recuerdo personal, anécdota o momento especial vinculado al parque que haya marcado su relación con este proyecto?

Más que una anécdota concreta, recuerdo muchos encuentros con empresas, investigadores y emprendedores que veían en el parque una oportunidad para desarrollar sus ideas sin salir de Córdoba. Esa convicción y ese compromiso son, para mí, lo más significativo.

-Si tuviera que resumir en una frase qué representa hoy el Parque Tecnológico de Córdoba para Andalucía, ¿cuál sería?

Noticias relacionadas

El Parque Tecnológico de Córdoba es un ejemplo de cómo el conocimiento, cuando se conecta con la empresa y el territorio, se convierte en motor de desarrollo y futuro para Andalucía.