Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 7 de marzo de 2026

Teatro

Puesta en escena de ‘La corrala de los Álvarez Quintero’

La compañía Asociación La Nueva Mirada representa esta comedia de los Hermanos Álvarez Quintero dentro de la XIX Muestra de Teatro Aficionado de Córdoba 2026. Precio de la entrada: 5 euros.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Ciclo conciertos de invierno

Actuación de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba

La parroquia de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Jesús acogerá el concierto ofrecido por la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba bajo la dirección de Clemente Mata. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Parroquia de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Jesús. Isla Malante, 3. 21.00 horas.

Zona Neo

Juegos de mesa y de rol

La Casa de la Juventud volverá a ser una Zona Neo Juegos para jóvenes de 14 a 20 años, que ofrecerá juegos de mesa y de rol, y de 20.00 a 03.00 horas, escenario de una nueva sesión de A jugar a la Casa, que con motivo del Día de la Mujer estará dedicada a juegos creados por autoras, diseñadoras, ilustradoras o con temática feminista. Tanto la Zona Neo Juegos como la sesión de A jugar a la Casa cuentan con la colaboración de la asociación Jugamos Tod@s y son de entrada libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud . Campo Madre de Dios, 13. 18.00 a 20.00 y 20.00 a 03.00 horas.

Feria de plantas de colección

Charla ‘Cymbidium chinos, más que una orquídea’

Rubén Velázquez (Flora del Trópico) ofrecerá la conferencia titulada Cymbidium chinos, más que una orquídea.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico. Linneo, s/n. 11.00 horas.

Música

Concierto de los Choppep

Los Choppep celebran su 20 aniversario en los escenarios. La fiesta arrancará a partir de las 13:30 con potaje gratis para todos los asistentes, y será sobre las 17:00 horas cuando dé comienzo el concierto. Entrada libre hasta completar aforo.