Eventos
La Feria de Plantas de Colección echa raíces en el Jardín Botánico de Córdoba con una nueva edición
Expertos, aficionados y coleccionistas se dan cita en el recinto, que acoge una importante muestra de rarezas vegetales
Este fin de semana el Real Jardín Botánico de Córdoba se transforma en un pequeño paraíso para coleccionistas, curiosos y amantes de las plantas poco comunes. La 6ª Feria de Plantas de Colección reúne a expertos y aficionados en torno a un mismo fenómeno: la fascinación por las especies botánicas singulares.
No se trata de una feria cualquiera de jardinería. Aquí no predominan los geranios de balcón, lo que se despliega sobre las mesas de los expositores son auténticas rarezas vegetales: bromelias, orquídeas, plantas tropicales, bulbosas africanas sudafricanas...
Durante dos jornadas, el público podrá recorrer los puestos instalados en el recinto y descubrir especies que cuesta más ver en las floristerías convencionales. La feria ha abierto este sábado de 10.00 a 14.00 y lo hará también de 16.00 a 18.00 horas, mientras que el domingo abrirá de 10.00 a 14.00 horas.
Un pequeño mapa de la botánica
Entre los expositores se encuentran especialistas que llegan con auténticos tesoros verdes. Desde Bromelias BCN, dedicado a las bromelias y las llamadas flores del aire, hasta Begonias y más, que presenta variedades de esta planta.
También estarán Todoplant, con bulbosas sudafricanas; Viveros El Jardín, con especies tropicales y de colección; Kokedama, especializado en composiciones con musgos y helechos; y Flora del Trópico o Pantrópica, ambos con una selección de orquídeas.
Para los amantes de las plantas más resistentes, Cactus Andalucía ofrecerá cactus y suculentas. El recorrido se completa con Viveros La Cañada, centrado en ornamentales; Almoradux, con plantas aromáticas y culinarias; y Eternal Flowers, dedicado a las flores preservadas.
Un domingo de trueque entre aficionados
El domingo, además, el Jardín Botánico añade un ingrediente extra a la cita. En la rosaleda tendrá lugar un Mercado de Trueque de plantas, organizado junto a la Red Trueke, en el que los aficionados pueden intercambiar ejemplares. La cita será de 10.00 a 13.00, o hasta agotar existencias.
La Feria de Plantas de Colección está organizada por el Imgema, el Ayuntamiento de Córdoba, la Red Trueke y la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico de Córdoba, entidades que buscan acercar al público la diversidad vegetal y fomentar el interés por la botánica.
