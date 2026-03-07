La Feria de Plantas de Colección echa raíces en el Jardín Botánico de Córdoba con una nueva edición

Este fin de semana el Real Jardín Botánico de Córdoba se transforma en un pequeño paraíso para coleccionistas, curiosos y amantes de las plantas poco comunes. La 6ª Feria de Plantas de Colección reúne a expertos y aficionados en torno a un mismo fenómeno: la fascinación por las especies botánicas singulares.

No se trata de una feria cualquiera de jardinería. Aquí no predominan los geranios de balcón, lo que se despliega sobre las mesas de los expositores son auténticas rarezas vegetales: bromelias, orquídeas, plantas tropicales, bulbosas africanas sudafricanas...

Durante dos jornadas, el público podrá recorrer los puestos instalados en el recinto y descubrir especies que cuesta más ver en las floristerías convencionales. La feria ha abierto este sábado de 10.00 a 14.00 y lo hará también de 16.00 a 18.00 horas, mientras que el domingo abrirá de 10.00 a 14.00 horas.

Una de las plantas de un expositor. / A.J.González

Un pequeño mapa de la botánica

Entre los expositores se encuentran especialistas que llegan con auténticos tesoros verdes. Desde Bromelias BCN, dedicado a las bromelias y las llamadas flores del aire, hasta Begonias y más, que presenta variedades de esta planta.

También estarán Todoplant, con bulbosas sudafricanas; Viveros El Jardín, con especies tropicales y de colección; Kokedama, especializado en composiciones con musgos y helechos; y Flora del Trópico o Pantrópica, ambos con una selección de orquídeas.

Para los amantes de las plantas más resistentes, Cactus Andalucía ofrecerá cactus y suculentas. El recorrido se completa con Viveros La Cañada, centrado en ornamentales; Almoradux, con plantas aromáticas y culinarias; y Eternal Flowers, dedicado a las flores preservadas.

Un domingo de trueque entre aficionados

El domingo, además, el Jardín Botánico añade un ingrediente extra a la cita. En la rosaleda tendrá lugar un Mercado de Trueque de plantas, organizado junto a la Red Trueke, en el que los aficionados pueden intercambiar ejemplares. La cita será de 10.00 a 13.00, o hasta agotar existencias.

Noticias relacionadas

Varias personas en un puesto con geranios. / A.J.González

La Feria de Plantas de Colección está organizada por el Imgema, el Ayuntamiento de Córdoba, la Red Trueke y la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico de Córdoba, entidades que buscan acercar al público la diversidad vegetal y fomentar el interés por la botánica.