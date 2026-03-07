Felipe Romera, presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España: "Nos falta innovación para mantener el ritmo"

-¿En qué estado considera que se encuentra actualmente la innovación en España?

La situación es, siendo realistas, regular. Hace 38 años, España ocupaba el sexto lugar del mundo en PIB absoluto; hoy estamos en el puesto 14 o 15. Hemos perdido una posición relevante porque, aunque hemos avanzado, otros países han corrido más, y la innovación ha sido el elemento diferencial que nos ha faltado para mantener el ritmo. En resumen, no hemos crecido más porque no se ha desarrollado adecuadamente el ecosistema de innovación.

-¿Estamos avanzando al ritmo adecuado o seguimos teniendo un déficit estructural frente a otros países europeos?

Seguimos manteniendo un déficit estructural. No registramos incrementos sustanciales de mejora y nos mantenemos en puestos medios-bajos. En el índice europeo de innovación ocupamos el puesto 16 o 17 de 27, cuando deberíamos estar entre los 8 o 9 primeros. A nivel global, estamos en el puesto 29 de 130 países. El resto del mundo avanza y nosotros no logramos superar posiciones de forma representativa.

-España habla mucho de innovación, pero a menudo cuesta trasladarla a la economía real. Desde su experiencia, ¿dónde está el principal cuello de botella, en la financiación, en la transferencia de conocimiento o en la cultura empresarial?

El cuello de botella está ligado al mundo empresarial. En España, se ha cometido el error de creer que meter dinero en ciencia provoca automáticamente innovación, pero el conocimiento científico suele provocar más ciencia, no innovación. La innovación nace en las empresas cuando desarrollan productos y servicios que el mercado retribuye. Además, nos falta la capacidad de otros países para desarrollar grandes proyectos públicos de largo plazo (de 5 a 7 años) que den estabilidad presupuestaria a la innovación empresarial.

-¿Cuál es el papel que juegan los parques tecnológicos en el desarrollo de la innovación en España? ¿Son ya actores centrales del sistema o todavía infrautilizados?

Son entidades maduras que han evolucionado durante 40 años. Actualmente, funcionan como pequeños ecosistemas de innovación que facilitan la creación de ‘startups’ y el desarrollo empresarial. Aunque son instrumentos clave, todavía echamos de menos una mayor relación de valor con las políticas públicas nacionales.

-¿Cómo ha sido la evolución de los parques tecnológicos en España en los últimos diez años?

Han pasado de ser lugares de acumulación de infraestructuras y empresas a constituirse en ecosistemas de innovación que expanden su potencia más allá de sus propios límites físicos, impactando en todo el territorio y la ciudad donde se ubican.

-¿Va la evolución y el desarrollo de los parques en consonancia con la situación económica de cada territorio?

Los parques ayudan directamente a desarrollar la economía local. Hemos observado que la contribución económica de un parque tecnológico puede representar entre el 5% y el 20% del PIB de su entorno cercano. El influjo económico sobre el territorio es, por tanto, muy alto.

-Desde una perspectiva territorial, ¿pueden los parques tecnológicos ayudar a combatir la despoblación y los desequilibrios entre grandes ciudades y zonas menos desarrolladas?

Hoy el elemento más importante es el talento. Si un territorio ofrece calidad de vida, buena infraestructura digital y un colectivo empresarial, puede atraer a profesionales que hoy pueden ubicarse donde quieran. Los agentes del talento pueden determinar la instalación de empresas en lugares con menos población.

El presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, Felipe Romera. / CÓRDOBA

-Los parques concentran talento altamente cualificado. ¿Estamos siendo capaces de retener ese talento en España o sigue existiendo una fuga hacia otros países más competitivos?

Ocurren ambas cosas: España retiene y atrae talento, pero también lo exporta. Lo que es innegable es que existe una gran escasez de talento tecnológico; hay muchos puestos de trabajo que actualmente no se pueden cubrir en este ámbito.

-La colaboración entre universidades, empresas y administraciones públicas es clave para innovar. ¿Funciona realmente bien esa triple hélice dentro de los parques españoles?

Si hay un lugar donde la triple hélice se desarrolla con plenitud, es en los parques científicos y tecnológicos. Es un lugar en el que se concentran la administración que promociona, las empresas que son el instrumento fundamental y la universidad que aporta el conocimiento. Aunque existen barreras de interacción que hay que superar, es el entorno ideal para que funcione.

-En el contexto actual de digitalización, inteligencia artificial y transición ecológica, ¿qué sectores están liderando el crecimiento y la actividad dentro de los parques tecnológicos?

Sin duda, las tecnologías digitales como la IA y la ciberseguridad son motores relevantes. También destacan la bioingeniería, las tecnologías medioambientales y las de bio en general.

-¿Cuáles son a día de hoy los principales retos de los parques tecnológicos en España?

El gran reto es ampliar aún más sus efectos en el entorno y liderar con mayor amplitud las políticas de innovación de los territorios donde se asientan.

-Los fondos europeos y los Perte suponen una oportunidad histórica para los centros. ¿Están los parques preparados para aprovechar al máximo estos recursos?

Los parques son los mejores instrumentos que tiene la administración para desarrollar políticas de innovación porque ya tienen la infraestructura, están coordinados y mantienen una interrelación directa con las empresas innovadoras.

-¿Cree que los parques tecnológicos son suficientemente conocidos y reconocidos por la sociedad?

A nivel local y en su entorno cercano, estimo que sí. Sin embargo, si hablamos a nivel nacional, todavía tenemos que convencer a las administraciones públicas de su valor como organismos intermedios esenciales para el desarrollo de la innovación.

-¿Cómo trabaja APTE para el desarrollo de los parques tecnológicos que existen en la actualidad en España?

Trabajamos en red. Tenemos dos niveles: uno donde los máximos responsables definen políticas de cooperación y una red de técnicos que ejecutan esas políticas de forma inmediata.

-Mirando al futuro, ¿cómo imagina los parques tecnológicos españoles dentro de diez años?

Noticias relacionadas

Los imagino como los verdaderos agentes de innovación de sus territorios. Serán ecosistemas que trabajen en red, creando más enclaves y desarrollos con el entorno local y la administración para impulsar el crecimiento económico.