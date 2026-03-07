Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el sábado 7 de marzo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 8 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Valeriano Ramirez Gomez

La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de La Fuensanta

