Eva Pozo, directora general del Parque Científico Tecnológico de Córdoba: “Es necesario que el ecosistema crezca”

-¿Qué hace una ambientóloga como usted en un sitio como el Parque Científico Tecnológico de Córdoba?

Sí, a priori puede resultar curiosa mi titulación. Tengo que decir que me ha resultado muy provechosa, porque esa formación transversal desde las ciencias a las humanidades, junto a mi especialización y experiencia en gestión, sirven para tener una visión que he empleado a lo largo de mi trayectoria profesional y ahora, también en el parque, donde la transferencia de conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad empresarial, etc., forman parte de nuestro día a día, de nuestra misión. A lo largo de casi todo mi recorrido profesional he trabajado en gestión, formándome también para ello, y siempre muy vinculada a la innovación.

-Usted llegó al parque en julio de 2018. ¿Qué encontró?

En 2018 el parque se encontraba en un punto de inflexión. Se produjeron diversos cambios en el órgano de gobierno de la sociedad y también en la dirección, con la idea de dar un nuevo impulso al proyecto. El equipo de trabajo que encontré es el mismo que continúa hoy en día, le di mucho valor a su experiencia. Supimos adaptarnos bien y entre todos poner en marcha nuevas iniciativas y otras formas de trabajo. Es un equipo que ha demostrado su capacidad de adaptación, su compromiso con el proyecto y sus ganas de dar lo mejor, porque el ecosistema del parque lo merece y porque una infraestructura de este tipo puede aportar mucho a la ciudad y a la provincia. También tengo que decir que he encontrado gran compromiso por parte de los distintos miembros del consejo de administración, algunos de ellos vinculados durante muchos años al proyecto, contribuyendo de forma voluntaria con su conocimiento y experiencia. Veo por su parte apoyo y confianza en la gestión del equipo. El parque cuenta con socios muy importantes y su implicación puede aportar muchas oportunidades al ecosistema.

-Cuando aterrizó en el Parque Tecnológico afirmó que su objetivo era ser un agente relevante para la competitividad empresarial, la transferencia de conocimiento y el impulso de la innovación y un espacio de prestigio para las empresas e instituciones que albergan. ¿Los ha conseguido? ¿Siguen siendo sus objetivos?

Somos el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, una entidad única en su entorno, que forma parte de una potente red de parques a nivel nacional, donde más de 6.000 organizaciones y corporaciones desarrollan su labor diariamente. Y tiene su reflejo también a nivel internacional, con la IASP, que cuenta con miembros en todos los continentes. Es un modelo de demostrada utilidad y capacidad. Esa circunstancia había que ponerla muy de relieve en nuestro entorno. Desde fuera, localmente, sólo se destacaban los problemas de la sociedad. Pero el conjunto de empresas que hay en el parque y las colaboraciones que aquí se gestan era necesario destacarlas y que se cultivasen más. Nuestros edificios están completos, han llegado muchas empresas a los terrenos, y esperamos que puedan desarrollar sus proyectos progresivamente. Ahí es donde tenemos que poner el foco todas las partes implicadas. Hoy en día considero que se ha logrado hablar más de las virtudes del proyecto y de los protagonistas del mismo: las empresas y las organizaciones que colaboran con ellas para impulsar la economía de nuestro entorno. Y sí, este es uno de nuestros ejes de acción.

-No he podido evitar fijarme en que las personas responsables de las distintas áreas de trabajo del parque son todas mujeres. ¿Se refleja esa perspectiva femenina en la forma de trabajar y el carácter de Rabanales 21?

Sí, somos todas chicas, aunque haya sido así por casualidad. El equipo está muy consolidado y comprometido y se complementa bien por sus competencias y habilidades personales. Tal vez en éstas, en las habilidades personales, sí influya esa perspectiva femenina. Aunque particularmente no es algo que tenga muy presente en mi labor, creo más en que haya alineamiento con una forma de trabajar y de involucrarse.

La directora general del Parque Científico Tecnológico de Córdoba destaca las grandes expectativas que se abren al parque en los próximos años. / CÓRDOBA

-El parque nació ligado a la Universidad de Córdoba. ¿Qué implica esa vinculación?

La Universidad de Córdoba participa de forma importante (casi un 25%) en el accionariado. Dentro de los parques andaluces es una de las universidades con mayor participación. Si bien, en el territorio nacional existen parques que denominamos «universitarios», que están impulsados al 100% por su universidad de referencia. Por esa alta participación, y porque en nuestra misión está el fomento de la economía del conocimiento, siempre miramos a la Universidad a la hora de programar acciones para dinamizar el ecosistema, para participar en proyectos, para coordinar aspectos relativos a las infraestructuras, para relacionarnos con las empresas. Tenemos colaboraciones con diferentes cátedras, escuelas, facultades, departamentos, oficinas de transferencia, oficina de proyectos, etc. Las oportunidades son enormes: formación adaptada a las necesidades de la empresa, prácticas formativas, identificación de necesidades de investigación, participación en proyectos conjuntos con las empresas, búsqueda de oportunidades de mercado para la puesta en marcha de nuevas empresas basadas en el conocimiento, etc. Encontramos cada vez más interés por parte de la Universidad para ampliar esas relaciones y proyectos. Cuanto más grande sea el ecosistema, mayores serán las oportunidades de colaboración y los resultados que podamos alcanzar. De ahí nuestro interés en crecer en número de empresas. La Universidad de Córdoba es un elemento clave de tracción de la economía regional y tenemos claro que esa ventaja competitiva ha de usarse a la hora de captar nuevas inversiones para nuestro entorno y para que crezcan y se consoliden las empresas que ya están aquí. También, a medida que se crezca y que se siga cultivando y afianzando esa vinculación, será precisa su estabilización y ambición, a través de programas más amplios en cuanto a acciones y a su temporalización, es decir, que se programen acciones más grandes y a varios años vista.-Además de la Universidad, si no me equivoco, el parque tiene como socios al Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía, Cinco (la Empresa Provincial de Suelo y Vivienda), Grupo Prasa, CaixaBank y Cajasur. ¿Qué aportación hace cada socio? ¿Barajan incorporar o hacer cambios en la estructura societaria?

Como ya he comentado anteriormente, tenemos una composición accionarial muy interesante para el desarrollo de nuestra actividad, que no deja de ser la de ofrecer un espacio físico, y no físico, para el impulso de las empresas. Las entidades financieras pueden ayudar a las compañías en su crecimiento. La Junta de Andalucía encuentra en estos ecosistemas los principales protagonistas de las políticas de fomento de la investigación, la innovación, el emprendimiento, los agentes que mueven la economía de la región, en definitiva. El Ayuntamiento y la Diputación como entidades más cercanas para favorecer el empleo de calidad y facilitar el crecimiento de las empresas a través de los servicios públicos. Los actuales socios tienen distintos porcentajes de participación en la sociedad, que tiene carácter público por la suma de los socios de esa naturaleza, aunque no estamos adscritos a ninguna administración, por no ser ninguna de ellas mayoritaria. A corto plazo no hay previstos cambios societarios, aunque no se pueden descartar porque desde la constitución inicial han pasado muchos años y las prioridades y estrategias de los socios no son las mismas que en el origen. En ese sentido, hay que mirar más allá del modelo societario concreto. Hay que pensar en que Córdoba tiene la suerte de contar con un Parque Tecnológico, con muchas empresas innovadoras alojadas en él y si esto se quiere potenciar y hacer más grande, se han de encontrar las fórmulas para que las distintas organizaciones implicadas puedan contribuir mejor para que así sea.

-El Parque Científico Tecnológico de Córdoba -que hasta ahora se denominaba Rabanales 21- ha pasado por momentos realmente difíciles en el pasado, llegando a presentar en 2020 un concurso voluntario de acreedores. ¿Ha mejorado la situación financiera del parque? ¿Está garantizada su continuidad?

La inversión para el desarrollo del Parque Tecnológico de Córdoba, que consistió en la urbanización y transformación de alrededor de 60 hectáreas de suelo rústico y la dotación de una serie de infraestructuras exteriores, incluso para dar servicio a otros sectores de la ciudad, más la construcción de sus tres edificios principales, fue posible gracias a la apuesta de los socios y a la financiación de distintos programas ministeriales y andaluces con esta finalidad. Parte de la financiación también vino de manos de la Junta de Andalucía, a través de un préstamo participativo. El parque culmina su urbanización y la puesta en marcha de los edificios en el año 2012, en pleno centro de la crisis financiera mundial. La ralentización de la economía provoca que el modelo de negocio, que preveía una comercialización más acelerada de las parcelas para desarrollo empresarial e institucional, decaiga y de ahí, que la devolución de la deuda participativa se haga más complicada. Gracias a que se logró llegar a un convenio con sus acreedores, la deuda se refinanció con el objetivo de que pudiese contar con más tiempo para generar recursos a través de la venta de terrenos y atender así a todos los acreedores. Desde entonces, pese a la incertidumbre que supone un proceso de ese tipo, se han conseguido cerrar muchas ventas y completar la ocupación de los edificios: el 68 % del suelo está comercializado y más de 100 empresas forman parte del Parque. No obstante, como en toda empresa, estamos sujetos a la evolución de las ventas para ser capaces de atender la deuda y tener continuidad.

-Para los legos en el complejo empresarial, es un poco paradójico que el parque tenga problemas financieros cuando parece vivir un momento de auge. ¿Sería la inversión pública la solución a esos problemas?

En España y Andalucía hay muchos modelos de parques, en cuanto a su forma jurídica y en cuanto a su sostenimiento. Los hay constituidos por administraciones regionales (Sevilla o Granada, los parque vascos o los extremeños), por diputaciones provinciales o ayuntamientos (Jaén, Gijón), por universidades (Madrid, Salamanca, Alicante) y modelos mixtos público privados (Málaga, Almería), como es el caso del parque de Córdoba. Partiendo de la premisa de que nuestro principal objetivo es el sostenimiento a través de la actividad propia, no cabe duda de que la inversión pública puede, incluso con pequeños gestos, contribuir mucho a que la sostenibilidad de este tipo de organizaciones sea más fácil. A través de programas conjuntos de dinamización, de atracción de inversiones, de proyectos innovadores de colaboración público-privada, de mejoras en las infraestructuras y el mantenimiento, de incentivos fiscales a las empresas que se instalen, de transporte público, de servicios, etcétera.

-El parque nació con una fuerte vocación agroalimentaria. ¿Es hoy el referente en el sector que pretendía ser cuando abrió sus puertas?

Estamos convencidos de que el agroalimentario, agroindustrial, el de la industria auxiliar o el de la tecnología aplicada al campo o a la industria, debe seguir siendo ese sector en el que poner nuestra atención. Hay dos factores que los justifican: el tejido productivo de Córdoba y la relevancia de la Universidad en todos estos subámbitos. Existe el talento, el conocimiento, las empresas. Es verdad que la industria agroalimentaria como tal se asienta en el campo y por eso es difícil que un proyecto de este tipo se instale en un parque casi urbano. Pero el desarrollo de la tecnología aplicada al campo y de la industria alimentaria y sus auxiliares, pueden ser la oportunidad que siempre hemos visto en este sector.

-Además del sector agroalimentario, ¿qué otros sectores están representados en el parque?

En el parque contamos con empresas de servicios a la industria, de energía y medio ambiente, de servicios de laboratorio agroindustriales, de ingeniería, de biotecnología, de tecnologías de la información, de defensa, de construcción naval, de frío industrial, entre otros. Predominan las de servicios a las empresas e ingenierías. Y en cuanto al tamaño, hay una clara mayoría de pequeñas empresas, si bien también contamos con centros de trabajo o sedes de compañías nacionales e internacionales.

Eva Pozo explica que la mayoría de las empresas del parque son de pequeño tamaño, aunque también cuentan con sedes de compañías nacionales e internacionales. / CÓRDOBA

-La Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) ya ha empezado a atraer empresas a Córdoba, y el Parque Científico Tecnológico se ha beneficiado de ello e imagino que la demanda de espacios de empresas relacionadas con la Defensa continuará en los próximos años…

Sí, contamos con dos operadores importantes en el sector, como son Escribano Mechanical & Engineering Group, que ocupa una superficie de 14.000 metros cuadrados actualmente, y GDELS Santa Bárbara, que se encuentra en unas oficinas de nuestros edificios. Ambas empresas han mostrado un gran interés e iniciativa por colaborar con el tejido productivo local. La Base Logística y el centro de producción de EM&E Group han suscitado el interés, especialmente este segundo por estar ya en fase de operación, de empresas y sectores proveedores y auxiliares. En cuanto a la Base, sí hemos observado que la atención en el seno de la industria de la defensa y la seguridad ha ido creciendo cada vez más desde hace tres o cuatro años; lo comprobamos en cada encuentro con la industria de la Defensa. Ahora bien, nuestra oferta como parque y como ciudad tiene que estar preparada tanto en tiempos de respuesta, como en ventajas para la implantación, en versatilidad de espacios disponibles o la disponibilidad de talento, para un sector muy exigente y para el que los plazos de inversión pueden ser muy ajustados.

-¿Cuál es la ocupación actual del parque? ¿Qué previsiones de ocupación tienen a corto plazo?

Los dos edificios que gestionamos están ocupados al 100%. En cuanto al suelo, se ha vendido el 68% del suelo propiedad del parque. Contamos con 110 empresas y algo más de 500 trabajadores. La ocupación con edificaciones es menor porque muchos de esos suelos se han vendido en estos últimos años y están pendientes de desarrollar por sus propietarios.

-¿Qué espacios y de qué tipo quedan por cubrir?

Contamos con parcelas de diversa tipología urbanística y tamaño, desde 1.000 metros cuadrados y hasta 18.000. Para usos de investigación y desarrollo, institucional, servicios, equipamientos y en menor cantidad disponible, a producción.

-El Ayuntamiento baraja ampliar la superficie del parque. ¿Cómo ve esa opción?

A medio y largo plazo es interesante. En este momento se está configurando a través del PGOM (Plan General de Ordenación Municipal) la Córdoba de los próximos 10 o 15 años y esa posibilidad tiene que preverse. Como he mencionado anteriormente, es necesario que el ecosistema crezca. A corto y medio plazo hay muchos retos en ese sentido.

-¿Cuáles son los retos de futuro?

Que se instalen nuevas empresas en el recinto del parque hasta completarlo. Que se construyan nuevos edificios para alojamiento empresarial. Que se logre hacer crecer el ecosistema y que éste funcione como tal. Que desde la comunidad del parque se aporten avances para la sociedad.