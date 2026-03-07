Córdoba TechPark: directorio de empresas del Parque Científico Tecnológico de Córdoba

Innovation Group, tecnología y talento al servicio del asegurador Innovation Group es una empresa internacional especializada en la gestión de daños y reclamaciones de automóviles y viviendas para aseguradoras, flotas y fabricantes de automóviles. Con más de 20 años de experiencia, ofrece solucio nes que combinan tecnología avanzada, automatización y atención al cliente, dando servicio a más de 1.200 clientes. Su plataforma Gateway, basada en inteligencia artificial, automatiza completamente el flujo de reclamaciones, desde la apertura del siniestro hasta la resolución final, optimizando tiempos, reduciendo costes y garantizando transparencia. Este sistema se complementa con equipos especializados en servicios de marca blanca y una red de talleres integrados que permiten una gestión flexible y eficiente de cada proyecto. En Córdoba, Innovation Group ha establecido su presencia como ‘hub’ estratégico para España, ofreciendo so porte técnico, coordinación de procesos y atención personalizada a aseguradoras y flotas locales. Su actividad en la provincia combina digitaliza ción de procesos, control de calidad en reparaciones y un servicio ágil que mejora la experiencia de asegurados y conductores. La compañía inte gra experiencia humana y soluciones tecnológicas, asegurando que los compromisos de servicio se cumplan con rapidez y precisión. Además, de sarrolla herramientas predictivas para anticipar necesidades, mejorar inspecciones y planificar recursos de forma eficiente, consolidando la repu tación de la empresa como referente en innovación y eficiencia. Con este enfoque, Innovation Group refuerza la competitividad del sector asegurador y automovilístico, posicionando a Córdoba como un centro de excelencia para la gestión de siniestros y servicios de reparación, y demostrando cómo la tecnología y el talento local pueden transformar un sector tradicional mediante soluciones modernas y sostenibles. Responsable: Luis Carlos Cristóbal. Áreas de trabajo: daños y reclamaciones, seguros de vehículos y vivienda, flotas y fabricantes, automatización e IA, talleres integrados, marca blanca, soporte técnico y atención al cliente. Año de creación: 1996. Web: https://www.innovation.group/

Contract Interiors Contract Interiors es una empresa especializada en la ejecución de soluciones a medida para proyectos de decoración e interiorismo, tanto en el ámbito público como privado. Se distingue por su capacidad de gestionar proyectos integrales, sin importar la ubicación ni el tamaño, asegurando que cada detalle, cumpla los más altos estándares de calidad. Su secreto radica en su potente equipo técnico, que combina experiencia, creatividad y conocimiento de los materiales, junto con la coordinación de una red de colaboradores expertos en oficios tradicionales y modernos: carpintería, metalistería, piedra, tapicería y acabados industriales. Esta colaboración estratégica permite a la empresa ofrecer soluciones que combinan funcionalidad, estética y durabilidad, integrando procesos artesanales con tecnologías avanzadas de fabricación. Cada proyecto es abordado con un enfoque personalizado, evaluando las necesidades específicas del cliente y adaptando cada propuesta al entorno y estilo deseado. La empresa ha trabajado en una amplia variedad de espacios, desde oficinas corporativas, hoteles y restaurantes, hasta residencias privadas y espacios culturales, desarrollando soluciones que optimizan la experiencia de los usuarios y aportan valor añadido al entorno. Además, Contract Interiors ha apostado por la innovación en el diseño y la fabricación, incorporando materiales sostenibles y técnicas de producción eficientes que permiten reducir el impacto ambiental sin comprometer la calidad. La empresa combina la tradición artesanal con la precisión industrial, lo que le ha otorgado un conocimiento exhaustivo de los materiales y procesos, consolidándose como un referente en el sector del interiorismo y la decoración a medida. Su vocación es crear espacios únicos, funcionales y estéticamente impecables, donde cada detalle refleja el cuidado y la profesionalidad. Responsable: Viviana Canaleta. Áreas de trabajo: decoración e interiorismo, proyectos públicos y privados, carpintería, metal, piedra y tapicería, diseño y ejecución a medida, gestión integral de proyectos, innovación y sostenibilidad. Año de creación: 1996. Web: www.contracts.com

Escribano Mechanical & Engineering, innovación en defensa y seguridad El progreso constante anexionado a la innovación define a Escribano Mechanical & Engineering, un grupo español de referencia mundial en ingeniería y fabricación de sistemas complejos de Defensa y Seguridad. Fundado en 1989, durante las dos primeras décadas de operatividad se dedicó a la fabricación de componentes mecánicos para terceros. En 2011, reestructuraba el modelo de negocio, con una integración vertical de nuevas capacidades, fomentando la soberanía tecnológica. El crecimiento exponencial se sustenta en la alta inversión en I+D+i, desarrollando nuevas aplicaciones científicas, y en el impulso del talento joven, a través de la colaboración con las principales universidades y centros de formación. Las principales líneas de actividad abarcan las estaciones remotas terrestres, navales y aéreas; los sistemas electroópticos para observación y ‘tracking,‘ vigilancia de fronteras, cámaras de conducción y de mejora de la conciencia situacional; sistemas robóticos; los kits de guiado para cohetes y proyectiles; software y simulación, con sistemas embebidos integrados en las estaciones y desarrollo de programas de mando y control y morteros de distinto calibre, así como sistemas portamorteros y torre de motero. Escribano atesora sedes tanto en Madrid como en Córdoba -dentro del Parque Tecnológico de Córdoba-, Cádiz y Huesca. Además, el grupo cuenta con una filial, EM&E Electronics, dedicada al desarrollo de electrónica y fotónica. Con soluciones en más de 25 países, EM&E Group cuenta actualmente con 1.800 empleados. Responsable: Javier Escribano Ruiz. Áreas de trabajo: estaciones remotas; sistemas electroópticos; sistemas de guiado; robótica y electrónica. Año de creación: 1989. Web: www.eme-es.com

Phytoplant Research, investigación y plantas medicinales La especialización en el desarrollo de la cadena industrial de plantas medicinales constituye la operatividad global de Phtyplant Research. El procedimiento abarca desde la selección y la mejora genética hasta el registro, el cultivo de las variedades patentadas y la obtención de los productos derivados. Esta compañía aspira a proporcionar el abastecimiento de materias primas de calidad fitofarmacéutica a través del cultivo de plantas medicinales y la extracción del material vegetal, con la finalidad de lograr el aislamiento y purificar y fabricar los principios activos naturales de las plantas, tanto psicotrópicos como no psicotrópicos, y semisintéticos, biotrans formados, sales y derivados farmacéuticamente aceptables. El origen de la empresa Phytoplant se remonta al año 2008, convirtiéndose en una sociedad pionera en la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el conjunto de la cadena de valor de la planta Canna bis Sativa L. Los sucesivos avances han desembocado en la creación de uno de los primeros programas propios de mejora varietal de Cannabis en Europa. Conecta equipos propios de investigación agrícola, trabajando sobre la variabilidad genética de la planta con especialistas y estudiosos en tecnología avanzada en procesos de extracción y purificación hacia la consecución de cannabinoides de interés farmacológico y otros productos derivados de la planta. Igualmente, presta el servicio de transferencia de tecnología, asistencia técnica y acompañamiento en el diseño y la implementación de fases y proyectos completos de producción y extracción. Responsable: Carlos Ferreiro Vera. Áreas de trabajo: asistencia técnica; vigilancia tecnológica; auditoría de tercer parte; consultoría normativa y desarrollo de tecnologías de producción. Año de creación: 2008. Web: www.phytoplant.es

IOT Systems, redes y sistemas de iluminación y domótica La automatización de procesos diarios o la proporción de sistemas de iluminación, tanto comercial como monumental, figuran entre los servicios cataloga dos por la empresa IOT Systems. Esta compañía presenta una especialización en la generación de soluciones tecnológicas y, también, en otros campos como sistemas y redes, domótica y atomatización, seguridad y sistemas audiovisuales. En el ámbito del sonido y la difusión, oferta cartelería digital y megafonía, sobresaliendo las pantallas de alto brillo 8K, así como vídeo ‘walls’, proyectores de última generación láser, tótems y sistemas de megafonía y traducción simultánea específicos para grandes espacios. La protección de las amenazas externas e internas se sustenta en implantación de dispositivos para control de acceso, vídeoporteros, videovigilancia o alarmas perimetrales. Esta empresa articula mecanismos con tecnología LED, en proyección e iluminación, tanto en exteriores como interiores, ahorrando en consumo sin renunciar a una máxima calidad. Y, además, desarrolla aplicaciones orientadas a los negocios para acciones de control de acceso, entrega de llaves, recepción de mercancía o supervisión de funciona miento de maquinaria en fábricas o granjas. Responsable: J.M. Jiménez, Javier López y M.A. Sanz. Áreas de trabajo: seguridad y audiovisual. Año de creación: 2024. Web: www.iotsys tems.es

iRoute, transporte de mercancías y diseño de rutas La empresa iRoute confecciona soluciones integrales y catálogos especializados encauzados a ámbitos urbanos y de alta de manda logística. En la gestión de los almacenes, aplica tecnología y optimiza el proceso de distribución de mercancías, fundamentalmente, al reducir el tiempo de permanencia de los productos en el almacén. Diseña la conformación de los pedidos al objeto de asegurar la selección de los productos correctos. De igual forma, ofrece iRoute el transporte de las mercancías, desde los centros de distribución al cliente final, planificando las rutas con prioridad de la eficiencia. Diseña, asimismo, esta empresa un servicio de transporte a temperatura controlada, con el propósito de afianzar la integridad y la seguridad de los productos sensibles a variaciones térmicas, tales como alimentos perecederos, productos farmacéuticos, flores o productos químicos. iRoute trabaja con el formato refrigerado, de dos a ocho grados, o congelado, por debajo de 18 grados. Posee una amplia flota de camiones y furgones isotermos, refrigerados y frigoríficos. Y través de acciones consultivas, estudia rutas, frecuencias, cargas, procesos y condiciones de transporte. Responsable: José Mateo. Áreas de trabajo: soluciones logísticas, plani ficación de itinerarios y acciones consultivas. Año de creación: 2020. Web: www.i-route.es

Afanadic, ingeniería y consultoría para la industria agroalimentaria Una década de trayectoria reviste a Afanadic, una empresa joven focalizada en el sector industrial. El modelo de negocio comprende el diseño, la gestión y dirección de obras e instalaciones en proyectos de distintas aplicaciones industriales, tales como aceite de oliva, vino, aceites vegetales, aguas residuales, láctea, minera, biogás, deshidratación de productos cárnicos y derivados del pescado, entre otras. Junto a este repertorio de servicios profesionales e integrales, los resortes diferenciadores de esta compañía conectan con la especialización en el asesoramiento técnico de proceso, higiene y calidad, así como la mejora del rendimiento agroindustrial para todos aquellos procesos de separación o deshidratación por centrifugación en las distintas ramas agroindustriales. Los equipos de Alfana dic son especialistas en la elaboración de informes de valoración técnico-económica de instalaciones y maquinaria, realizando estudios exhaustivos y comparativos, en el mercado, con el fin de revalorizar el proceso de compraventa. La trayectoria cualificada de esta empresa se extiende por numerosos países de todo el mundo como España, Portugal, Francia, Hungría, Italia, Grecia, Israel, Túnez, Marruecos, Chile, Argentina o Estados Unidos. Responsable: Antonio José Moreno Fernández. Áreas de trabajo: diseño, gestión y dirección de proyectos in dustriales. Año de creación: 2025. Web: gerencia@alfanadic.com

Cinco Grados Oeste, soluciones integrales y desarrollo digital Una agencia de desarrollo y creatividad con varios ámbitos de especialización. Cinco Grados Oeste aporta diseño gráfico y creatividad, para cualquier soporte, como imágenes digitales, creación de marcas, contenido corporativas o ‘naming’. El equipo de profesionales, asimismo, genera diseños y programación de plataformas web, corporativas o de producto, orientadas y optimizadas para su posicionamiento. De igual modo, entre los servicios se enumeran soluciones empresariales ‘cloud’. A través de consultorías, detectan las necesidades del cliente, configurándose una programación individualizada, plataformas de gestión en la nube, múltiples servicios o aplicaciones de móviles. En esta compañía trabajan desde el análisis, la experiencia y la toma de decisiones oportuna mente reflexionadas. En síntesis, abordan soluciones digitales enfocadas a resolver exigencias concretas de empresas reales, con una visión práctica y a largo plazo. Con una plantilla reducida y sénior, convierten una idea inicial en una marca, web o herramienta digital, desde un estudio digital con experiencia en diseño, desarrollo y ‘software’. Cinco Grados Oeste prescinde de intermediarios y compromete un trato directo y una responsabilidad real. Responsable: Daniel Cabello Lozano. Áreas de trabajo: software, automatismos y alojamientos. Año de creación: 2022. Web: www.cincogra dosoeste.com

Córdoba Biotech, alojamiento y asesoramiento de nuevas empresas La incubadora de alta tecnología Córdoba Biotech constituye un espacio dedicado al emprendimiento basado en el alojamiento, concepción y acompañamiento de proyectos y empresas biotecnológicas, principalmente en cuadradas en los sectores biomédico, agroalimentario y medioambiental. Entre los servicios tangibles figuran oficinas, laboratorios y equipamientos adaptados a las demandas del tejido empresarial bio, aparte de un programa de mentorización propio para promover la implementación, avance y la competitividad de las empresas. La finalidad prioritaria estriba en afianzar a las sociedades fundadas en un estado de consolidación, en el menor plazo posible, al objeto de que se refuerce su viabilidad para la supervivencia. La iniciativa está impulsada por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) y la Agencia Pública Administrativa Local del Ayunta miento de Córdoba, desde su voluntad de alentar el desarrollo económico y social del municipio. Desde un inicio, ha recibido el respaldo de la Universidad de Córdoba y la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba, como socios, y la cofinanciación desde los fondos Feder, a través de la Fundación Incyde. Responsable: Blanca Torrent. Áreas de trabajo: espacios de trabajo, labo ratorio y ayudas. Año de creación: 2023. Web: www.cordobabiotech.es

TPF Ingeniería, ingeniería global con diseños eficientes La financiación, por terceros, de proyectos de eficiencia energética incubó la constitución de TPF Ingeniería. Tres décadas después, esta empresa ha logrado una fuerte expansión, mediante el crecimiento orgánico y diversas adquisiciones. Actualmente, conforma un grupo de ingeniería y consultoría multidisciplinar con actividad en más de 45 países. El catálogo de servicios contempla un amplio conjunto de capacidades y servicios que engloba la totalidad del ciclo de vida del activo construido. Realiza evaluaciones de viabilidad y normativa, diseños de arquitectura e ingeniería, así como la supervisión de obras. Con equipos heterogéneos, desarrolla proyectos sostenibles, en la esfera medioambiental, gestionando recursos, abastecimiento y tratamiento de agua, tratamiento de residuos sólidos y análisis de impactos ambientales. Desde su sector energético, canaliza soluciones innovadoras para la generación, almacenamiento y utilización de energías verdes. En su trayectoria, ha emprendido la implantación de sistemas de generación y almacenamiento de hidrógeno y plantas de biometano, energía solar y eólica, identificando oportunidades para optimizar la eficiencia energética y reducir la huella ambiental. Responsable: Óscar Chamorro. Áreas de trabajo: construcción, me dio ambiente, transporte y energía. Año de creación: 1984. Web: www.tpfingeniería.com

Fertinyect, tratamientos con endoterapia para árboles Empresa cordobesa líder en endoterapia vegetal, Fertinyect brinda soluciones específicas para abordar problemas relacionados con la salud de árboles y palmeras, comprendiendo plagas, enfermedades y desequilibrios nutricionales. Desde el año 1991, y apoyándose en la investigación y la innovación, esta firma ha generado y protegido un dispositivo de endoterapia de baja presión y alto volumen, fundado en la inyección al trono. Este dispositivo alberga una alternativa diferente a los métodos tradicionales de aplicación y tratamiento, diferenciándose por su precisión al aportar, exclusivamente, aquello necesario para el árbol, con alta eficacia, y demostrando eficiencia permanente en el uso de recursos, garantizando la sostenibilidad en el medioambiente. La nueva tecnología ha sido probada con éxito en numerosos países, adaptándose a las de mandas y características propias de cada mercado, mediante proyectos de naturaleza integral. Fertinyect está presente en gran par te del mundo, con diversos patrones en diferentes fases de desarrollo en varias latitudes de Europa, América, Norte de África y Oriente Medio. En definitiva, promueve una práctica profesional y respetuosa con el entorno, afrontando re tos de sanidad vegetal. Responsable: Juan Barbado Montero. Áreas de trabajo: endoterapia, sa nidad vegetal, técnicas eficientes e innovación. Año de creación: 1991. Web: www.fertinyect.es

Fibritel, conectividad adaptada a los entornos rurales Fibritel es un operador de telecomunicaciones, radicado en varias comunidades autónomas de España, con una red de fibra óptica destinada y preparada oportunamente, con los recursos oportunos, para ofrecer este servicio en diferentes emplazamientos privados de esta cobertura. Una red de distribución que pretende trasladar a los clientes el mejor servicio, con un precio competitivo, y una velocidad máxima de conexión. Entre las características de mayor difusión, garantizan un trato personal y directo, desde el conocimiento preciso de las necesidades de cada territorio. En suma, más de 100 profesionales conforman la plantilla de Fibritel, volcados en proporcionar una atención comercial de calidad y respuestas técnicas a los problemas y peticiones. En la estrategia empresarial, sobresale el fomento del empleo local y la participación en espacios, asociaciones y clubes que en tronquen la esencia y la identidad de cada localidad. Altas prestaciones configuran el servicio, a través de cualidades adaptadas a los receptores, desde la velocidad a la cobertura móvil y los contenidos. Propuestas flexibles y con capacidad para estudiar diferentes opciones, sin renunciar a la excelencia en el servicio, y otorgando valor a los entornos rurales. Responsable: Ignacio Martín. Áreas de trabajo: fibra, móvil y televisión. Año de creación: 2014. Web: www.fibritel.com

Inntech, tecnología para la agricultura y ganadería Con una extensa experiencia en el diseño e integración de sensores de pesaje y conocimiento específico de soluciones NIR, Inntech plantea soluciones flexibles y fiables de alta tecnología para el sector agroganadero. Una cartera completa de opciones electrónica, individualizadas para el campo, permiten el control integrado de los procesos agrícolas y ganaderos. Innovaciones Tecnológicas se constituyó en 2018, dentro del Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 de Córdoba. La misión elemental de esta empresa consiste en conferir representación comercial en la Península Ibérica a Dinamica Generale, diseñador y fabricante de sistemas de pesaje, sensores electrónicos y líder mundial en tecnología NIR, orientada para la agricultura y la ganadería. Entre los recursos humanos, opera un equipo emprendedor de ingenieros agrónomos, veterinarios y químicos, altamente comprometidos, y con experiencia en otros proyectos tecnológicos desde el año 2010. Desde 2020, se inició la expansión comercial, con la representación de diferentes marcas, a nivel nacional, en el ámbito de las semillas e insumos agroganaderos, bajo la creación de Inntech Seeds e Inntech Agrifarm, continuando la ampliación de la red en España. Responsable: Daniel Cabello Lozano. Áreas de trabajo: control de calidad, sensores de pesaje y soluciones NIR. Año de creación: 2018. Web: www.inntechnir.com

Iaas 365, servicios tecnológicos globales e innovadores Compañía española constituida en 2013, está focalizada en el diseño de soluciones TI globales y de ingeniería avanzada, estructuradas para facilitar la transformación digital de otras empresas, reduciendo la complejidad y el riesgo que entrañan las nuevas tecnologías, posibilitando la implementación de una plataforma TI, adaptada a cada requerimiento presente y futuro. Estas soluciones TI comprenden servicios generales de tecnología, perfilados a fin de optimizar, automatizar y gestionar las operaciones empresariales, complejas, y a gran escala. Estas herramientas incluyen consultoría, soporte, inteligencia artificial y migración ‘cloud’. Los propósitos últimos apuntan a mejorar la productividad y la seguridad. Iaas 365 atesora 15 años de experiencia y reconocimiento, sumergida en los cambiantes desafíos tecnológicos de las organizaciones. A través de CPD’s propios en España, reporta proyectos de alto valor y equipados con infraestructuras de fabricantes de primer nivel. Ayuda a los clientes a realizar la transformación necesaria para afrontar los retos de la nueva era digital. Una compañía comprometida con la excelencia y la eficiencia, desde Iaas 365 aplican los conceptos más avanzados de estandarización en so luciones y servicios. Responsable: Roberto Sebastián López. Áreas de trabajo: transformación digital, plataformas adaptadas y consultoría. Año de creación: 2013. Web: www.iass365.com

Tekpyme, procesos tecnológicos y mejora de la competitividad Referente en la prestación de servicios IT de valor añadido, Tekpyme es una empresa especializada en definir, planificar y mantener entornos IT, tanto físicos como virtuales, de modo personalizado para cada solicitud. Los procesos impulsados por esta compañía consisten en optimizar la tecnología de los clientes y sus propuestas, mejorando los resultados empresariales, con un enfoque respaldado por numerosos servicios. Tekpyme proporciona recursos tecnológicos ligados fielmente a las necesidades de los receptores, así como soluciones de ciberseguridad, sistema y comunicaciones. La metodología patentada se prolonga durante la totalidad de la vida útil del proyecto, con más de 900 trabajos registrados desde su fundación, en el año 2013. Acredita alianzas con los mejores ‘partners’ tecnológicos y con los proveedores de tecnología más relevantes en el panorama mundial, con la finalidad de conseguir un éxito global y ofrecer prestaciones a la vanguardia de los últimos avances. Entre los servicios tecnológicos, esta compañía configura productos y garantiza prestaciones de externalización tecnológica. Igualmente, efectúa planificaciones de arquitecturas TI, en el nivel local y en la nube. Responsable: Fernando Lianes. Áreas de trabajo: ciberseguridad, comunicaciones, tecnología. Año de creación: 2013. Web: www.tekpyme.com

Aula de Motor de la UCO, divulgación y docencia por el sector del motor Un equipo de alumnos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba, dirigidos por el profesor Rafael Pérez, forman el Aula de Motor de la UCO. Este espacio académico posee herramientas y las instalaciones oportunas, desde la pretensión de que los estudiantes desarrollen sus propios proyectos, así como de las medidas de higiene y seguridad que posibilitan unas condiciones de trabajo óptimas. Este proyecto ha convertido el automovilismo en un recurso educativo y divulgativo, conectando generaciones y promoviendo vocaciones. El departamento combinado ciencia, investigación y transferencia de conocimiento. El Aula del Motor enlaza a la comunidad universitaria con el automovilismo, la ingeniería y la innovación tecnológica. Alienta la formación técnica, la investigación aplicada y el espíritu emprendedor. En su trayectoria, superior a la década, ha coordinado actividades formativas jornadas técnicas, exposiciones y colaboraciones con organismos públicos y privados. Entre otras, distingue áreas como la ingeniería, la sostenibilidad, la seguridad vial, la gestión deportiva y la innovación tecnológica. Responsable: Rafael Pérez. Áreas de trabajo: docencia, investigación y transferencia. Año de creación: 2015. Web: www.uco.es/catedrasyau las/auladelmotor/

Startia operadora, redes seguras para las empresas Startia inició su camino en 2009 como un proyecto personal que aspiraba a acercar las telecomunicaciones y la tecnología a empresas y particulares desde una perspectiva más comprensible y cercana. Aquel primer impulso, nacido en Córdoba, fue tomando forma con el tiempo hasta consolidarse en 2017 como sociedad, sin perder el carácter directo y accesible que marcó sus orígenes. La compañía opera como prestadora de comunicaciones electrónicas autorizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ofreciendo servicios como telefonía móvil y fija, fibra óptica, conexiones ADSL y enlaces por radio. Además, desarrolla soluciones tecnológicas que forman parte de la vida diaria de muchas empresas, desde el alojamiento web hasta la gestión de servidores o el registro de dominios. En ese sentido, la ciberseguridad ocupa un lugar central. Como entidad registrada en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, realiza auditorías y despliega sistemas de comunicación cifrada, una especie de caja fuerte digital que protege la información sensible. De igual modo, su trabajo en la nube y el internet de las cosas abre la puerta a entornos conectados, donde vehículos, dispositivos y sistemas dialogan entre sí con discreción y eficacia. Director: Álvaro Manuel Vidal. Áreas de trabajo: comunicaciones, ciberseguridad e internet de las cosas. Año de creación: 2009. Web: startia.es

Beros Bioderma, ciencia que busca cuidar la piel La empresa biotecnológica BBT impulsa la investigación más avanzada sobre la bioactividad de la piel desde una mirada científica profundamente compro metida con la salud. Nace del conocimiento acumulado por profesores e investigadores en inmunología que han decidido dar un paso más allá del laboratorio, con la intención de que sus hallazgos no se queden en artículos académicos, sino que lleguen a la vida cotidiana. Su origen como empresa derivada del Imibic (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba), anexo al Hospital Universitario Reina Sofía, explica bien su carácter. Allí, donde la ciencia se vive con rigor y paciencia, se sembró la idea de transformar el conocimiento en soluciones reales. Y es que entender la piel no es solo una cuestión estética, sino también una forma de comprender cómo el cuerpo dialoga con el mundo. Además, la compañía combina investigación de primer nivel con aplicaciones prácticas que buscan mejorar la salud cutánea. En ese sentido, su misión se apoya en ofrecer servicios innovadores capaces de marcar un antes y un después en el sector. La innovación guía cada paso, mientras la excelencia se convierte en una exigencia cotidiana, casi en una forma de identidad para esta firma cordobesa. Director: María Rosario Molina. Áreas de trabajo: biotecnología para el cuidado de la piel. Año de creación: 2021. Web: bbtscience.com

Cortec mecanizados, ingeniería industrial con visión de futuro El año 2004 marcó el nacimiento de un proyecto industrial impulsado por el ingeniero alemán Ludwig Wagner y Lourdes Gómez, que dio forma a una empresa especializada en mecanización con vocación de permanencia. Desde sus primeros pasos en localidad cordobesa de Almodóvar del Río, aquel taller inicial fue creciendo al ritmo de la confianza de sus clientes y de la ambición de su equipo. Con el traslado al Polígono TecnoCórdoba en 2011, la firma consolidó su posición en la capital cordobesa. Allí, entre el sonido constante de la maquinaria y la precisión de cada pieza, se ha ido construyendo una trayectoria basada en la exigencia técnica. Y es que su trabajo está presente en sectores tan diversos como la automoción, la industria agroalimentaria o el ámbito militar, donde cada milímetro cuenta. Además, la apuesta por maquinaria de última tecnología y por profesionales altamente cualificados refleja una filosofía clara: crecer sin perder el cuidado por el detalle. En ese sentido, el futuro ya se dibuja en el horizonte, con el previsto traslado en 2026 a unas nuevas instalaciones en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, un paso que simboliza continuidad, evolución y con fianza en lo que está por venir.

Ludonova, el auge de los nuevos juegos de mesa La editorial cordobesa Ludonova inició en 2011 un camino singular en el mundo del ocio alternativo con el propósito de acercar los juegos de mesa modernos al público español. El proyecto nació de la inquietud de tres aficionados que vieron en los denominados ‘euro games’ una forma distinta de reunirse alrededor de una mesa: más estratégica, más envolvente, casi como abrir un libro y poder decidir su final. Desde entonces, el proyecto ha crecido con paso firme. Primero distribuyó títulos internacionales en castellano y, poco a poco, comenzó a desarrollar creaciones propias que hoy cruzan fronteras. «Son juegos muy diferentes a los juegos tradicionales o de consumo masivo. Están más desarrollados y son más jugables e interesantes» explican desde la propia firma. Instalada en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, la editorial busca impulsar nuevos desarrollos y ampliar mercados nacionales e internacionales. Su catálogo, diverso y cuidado, combina historia, cooperación y estrategia. Y es que, como señalan desde la empresa, pese a la simplicidad de sus reglas, «supo nen auténticos retos tácticos», una invitación constante a pensar, compartir y disfrutar en familia o con los amigos. Director: Rafael Sáez Lara. Áreas de trabajo: editorial dedicada a los juegos de mesa. Año de creación: 2011. Web: ludonova.com

Animal Breeding, ciencia que cuida la cabaña ganadera Un equipo de investigadores vinculados a la Universidad de Córdoba llevó la genética animal al día a día de la ganadería desde el Parque Tecnológico de Córdoba. Allí, en la incubadora Córdoba Biotech, Animal Breeding Consulting combina genómica y producción animal para mejorar razas, garantizar trazabilidad y ajustar características con precisión. La historia arranca con Juan Vicente Delgado, que dejó Tenerife para estudiar Veterinaria en Córdoba y terminó dirigiendo pro gramas de selección para asociaciones de criadores, obligadas por ley a contar con un genetista especialista. Con el tiempo, el grupo sumó un laboratorio de genética molecular y otro de genómica, claves para el servicio más solicitado: identificar la filiación cuando muchas hembras se aparean con un solo macho y los parentescos se vuelven un rompe cabezas. Con ocho empleados, la empresa trabaja con bovino, porcino o caprino y cruza fronteras hacia Latinoamérica, México, Eu ropa, el norte de África e Irán. Además, destaca su labor de conservación, respaldada por el primer banco de germoplasma de Andalucía, y la caracterización de lanas, pieles o leche para distinguir lo autóctono de lo industrial. También impulsa estudios sobre quesos canarios o lana merina. Director: Juan Vicente Delgado. Áreas de trabajo: producción y genética ganadera. Año de creación: 2009. Web: geneticaabc.com

Biogeos, innovación y respeto por la naturaleza Empresa española de base tecnológica fundada en 2007 que impulsa soluciones de consultoría ambiental dirigidas a administraciones públicas, centros de investigación y firmas de ingeniería. Desde sus inicios, su trabajo ha girado en torno a una idea sencilla pero exigente: comprender el entorno natural para protegerlo mejor. Además, su actividad también busca acercar ese conocimiento a la ciudadanía, convencida de que nadie cuida lo que no conoce. En un mundo globalizado y acelerado, donde cada decisión deja huella, este equipo asume la sostenibilidad como una responsabilidad cotidiana. Y es que cada proyecto implica observar el territorio, medir impactos y proponer alternativas que permitan un equilibrio real entre desarrollo y conservación. De igual modo, la innovación tecnológica forma parte de su identidad, incorporando herramientas y metodologías que amplían su capacidad de análisis. Por otro lado, la experiencia acumulada desde su fundación le permite afrontar encargos complejos con solvencia técnica y sensibilidad ambiental. Esa combinación de conocimiento, compromiso y trayectoria ha consolidado una forma de trabajar que mira al futuro sin perder de vista lo esencial: el respeto por el planeta que todos comparten. Director: Rafael Porras Alonso. Áreas de trabajo: consultoría y difusión ambiental. Año de creación: 2007. Web: biogeos.es.

La Perla Food, sabores que crecen con vistas al futuro Una empresa alimentaria con más de dos décadas de trayectoria afronta ahora el mayor reto de su historia en Córdoba. Nacida del respeto por el producto elaborado y de una forma de trabajar que combina manos artesanas con protocolos industriales, esta firma ha construido su identidad sobre una promesa sencilla: calidad constante y sabor reconocible. Y es que, tras veinte años dedicados a fabricar elaborados, ha logrado consolidar una base fiel de consumidores y abrirse camino en un sector exigente. La compañía acaba de dar un salto decisivo con la futura construcción de una planta de producción en el Parque Tecnológico de Córdoba, un complejo de 15.000 metros cuadrados cuya finalización está prevista para 2032. La inversión, cercana a los nueve millones de euros, permitirá multiplicar su capacidad y responder a nuevas demandas, como alimentos pensados para personas con intolerancias o preparados listos para consumir. En ese sentido, el proyecto aspira a situar la innovación en el centro de cada proceso. Además, la iniciativa se desarrollará en dos fases e incorporará criterios sostenibles, con instalaciones eficientes y placas solares. La previsión de crear alrededor de cien empleos confirma su vocación de futuro. Director: Javier Paniagua González. Áreas de trabajo: producción y comercialización de productos precocinados. Año de creación: 1997. Web: laperla.es

ITEA, tecnología que mueve industrias y progreso Automatismos Itea abrió sus puertas en 1998 en Montilla con la firme intención de ofrecer soluciones eléctricas fiables y duraderas. Desde aquel punto de partida, la empresa fue tejiendo, paso a paso, una trayectoria vinculada a la industria pesada y a los procesos que sostienen la vida cotidiana, aunque a menudo pasen desapercibidos. Su actividad abarca el montaje de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión y la automatización de plantas industriales, entornos donde la precisión no admite margen de error. Además, en los últimos años ha incorporado trabajos de fibra óptica, telecomunicaciones y mantenimiento de subestaciones, ampliando su campo de acción hacia territorios donde la conectividad resulta esencial. Su presencia se deja sentir en sectores tan diversos como el energético, el siderúrgico o el petroquímico, aunque mantiene una especial vinculación con el mundo oleícola, tan cercano a la identidad de la campiña. Allí, su tecnología propia, desarrollada por personal cualificado, actúa como un engranaje silencioso que permite que todo funcione. Sus certificaciones de calidad y su expansión inter nacional reflejan una evolución constante, sostenida por la inversión en investigación y el compromiso con soluciones eficaces. Director: Rafael Bascón Berrios. Áreas de trabajo: montaje de instalaciones eléctricas y automatización de industrias. Año de creación: 1998. Web: automatismositea.com

Olbio, extraer lo mejor de cada planta Olbio reúne a un equipo de profesionales alta mente cualificados en el ámbito de los extractos vegetales. Entre ellos hay doctores, profesores de universidad e ingenieros industriales que han dedicado años a comprender, casi con paciencia artesanal, los secretos que se esconden en el interior de una hoja, una piel o un fruto. Su trabajo consiste en transformar la materia vegetal en ingredientes únicos, con alto valor añadido. Para lograrlo, dominan procesos complejos que permiten extraer los principios activos y purificarlos hasta alcanzar su máxima calidad. Después, esos compuestos pueden microencapsularse para protegerlos, como si se guardaran en pequeñas cápsulas invisibles que aseguran su estabilidad y facilitan su uso en cremas, aceites o incluso bebidas. Además, el proceso continúa con el secado, la formulación y el envasado, siempre bajo un estricto control que garantiza la trazabilidad y la calidad final. Cada paso importa. Cada detalle cuenta. En ese sentido, su experiencia va más allá del laboratorio. El equipo ha participado también en la implementación industrial de estos procesos, especialmente en cultivos tan cercanos como el olivo, la vid o los cítricos, conectando así la ciencia con la tierra y sus frutos. Director: Antonio Serrano Crespín. Áreas de trabajo: extracción de compuestos bioactivos en subproductos agroindustriales. Año de creación: 2021. Web: olbio.es

Tvant UAS Works, mirar todo desde el aire para decidir El equipo de esta compañía ofrece so luciones aéreas con drones en múltiples escenarios y con un objetivo claro: aportar seguridad y precisión allí donde la mirada humana no siempre alcanza. Desde esa vocación tecnológica, la empresa ha construido un modelo de trabajo que combina experiencia, innovación y una firme apuesta por la calidad. Su trayectoria la ha llevado a convertir se en la primera empresa española proveedora de servicios con dron para la Organización de las Naciones Unidas, un reconocimiento que refleja el nivel técnico alcanzado y la confianza generada en entornos especial mente exigentes. Además, cuenta con la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, lo que refuerza su compromiso con la normativa y la excelencia operativa. En ese sentido, la compañía ha desarrollado nuevas áreas centradas en el vuelo y el tratamiento avanzado de datos. Estas herramientas permiten facilitar transacciones empresariales, ofreciendo información clara y objetiva a inversores, accionistas y em presas. Como quien ilumina un terreno desconocido desde el aire, sus drones aportan una visión que reduce la incertidumbre. De este modo, la tecnología se convierte no solo en un instrumento, sino también en un aliado para tomar decisiones con mayor confianza. Director: Moisés Jiménez Pedrajas. Áreas de trabajo: soluciones áreas con drones. Año de creación: 2014. Web: tvant.es

Ganadelia, ciencia que otorga más vida al campo En 2025 nació esta nueva empresa, basada en el conocimiento pro movida por personal investigador de la Universidad de Córdoba con el objetivo de acercar la ciencia al sector agroganadero y agroalimentario. Así tomó forma un proyecto que surge del recorrido silencioso de años de investigación, pruebas y aprendizaje acumulado en laboratorios y explotaciones reales. La iniciativa parte del trabajo de José Manuel Perea Muñoz y Elena Angón Sánchez de Pedro, catedrático y profesora titular de Producción Animal respectiva mente, que han querido transfor mar el conocimiento científico en herramientas útiles, tangibles, casi cotidianas. En un sector don de cada dato cuenta, convertir la información en decisiones pue de marcar la diferencia entre avanzar o quedarse atrás. La firma se centra en el desarrollo y comercialización de soluciones digitales, el análisis predictivo y el asesoramiento especializado. Además, el proyecto incorpora la experiencia empresarial de Fernando Lianes Gordo y el conocimiento tecnológico de Rafael Aguilar Ortega, vinculado al grupo Aplicaciones de la Visión Artificial. De igual modo, se nutre del respaldo científico de los grupos Ciencia Animal y Aplicaciones de la Visión Artificial. Su reconocimiento institucional llegó en el verano de 2025. Director: Fernando Lianes Gordo. Áreas de trabajo: investigación para el sector agroganadero y agroalimentario. Año de creación: 2025. Web: ganadelia.com

Mitiga, IA que organiza pymes y negocios Mitiga nació en 2024 con la vocación de devolver el control tecnológico a las empresas desde el Parque Tecnológico de Córdoba. Su aparición es reciente, pero su nombre ya circula en conversaciones relevantes, especialmente desde que la Asociación de Parques Tecnológicos Es pañoles la incluyera en la lista de las mejores ‘startups’ de 2025. Ese reconocimiento, lejos de ser un punto de llegada, funciona como un impulso silencioso. Esta ‘startup’ desarrolla soluciones informáticas a medida que buscan algo tan concreto como aliviar el peso invisible de las tareas repetitivas. Porque, en el día a día de cualquier empresa, los procesos administrativos pueden convertirse en un laberinto. En ese sentido, su trabajo consiste en observar, entender y proponer. Analiza cómo se vende, cómo se compra o cómo se gestiona la documentación, y a partir de ahí diseña herramientas que automatizan y ordenan. Además, integra sistemas esenciales y construye sobre programas libres, lo que permite a las empresas avanzar sin depender de estructuras cerradas. De igual modo, acompaña a los equipos humanos en ese tránsito, como quien enseña un nuevo idioma. Y es que, más allá del código, su propósito es lograr que la tecnología se sienta cercana y útil. Director: Herminio José Membrives. Áreas de trabajo: soluciones informáticas a medida. Año de creación: 2024. Web: mitiga.es

ABP Tecnológica, software a medida que impulsa las empresas ABP Tecnológica ofrece soluciones tecnológicas avanzadas a em presas que buscan ganar productividad en un entorno cada vez más exigente y digital. Desde esa premisa, la compañía se ha especializado en el desarrollo de software a medida y en la consultoría e implementación de servicios en la nube, dos pilares que hoy sostienen el funcionamiento silencioso de muchas organizaciones. Su trabajo, en ese sentido, se parece al de un engranaje invisible que permite que todo fluya con mayor precisión. Analiza necesidades, adapta herramientas y acompaña a cada cliente en un proceso que no termina con la entrega, sino que continúa con soporte permanente y mantenimiento de infraestructuras críticas. Además, su equipo de ingenieros, con experiencia en distintos sectores, aporta una mira da práctica que conecta la tecnología con los problemas reales del día a día. Por otro lado, la empresa aborda ámbitos clave como la ciberseguridad, las auditorías de sistemas o la migración a la nube, pasos que para muchas empresas suponen un antes y un después. De igual modo, la formación forma parte de su compromiso, convencida de que la tecnología solo transforma cuando las personas la hacen suya. Director: Antonio Barbado. Áreas de trabajo: software a medida y consultoría e implementación de soluciones en la nube. Año de creación: 2015. Web: abptecnologica.com

GDELS, máquinas para proteger vidas General Dynamics European Land Systems desarrolla soluciones de defensa terrestre en varios países europeos con el respaldo de una estructura industrial sólida y un equipo humano altamente cualificado. Desde sus sedes repartidas entre Austria, República Checa, Alemania, Rumanía, España y Suiza, esta unidad de negocio europea de General Dynamics Corporation sostiene una actividad constante en torno a la innovación, la fabricación y la mejora de sistemas complejos que resultan decisivos en múltiples contextos. Sus productos, que abarcan desde vehículos de combate blindados hasta puentes anfibios, forman parte de escenarios donde la precisión y la fiabilidad no admiten margen de error. Y es que detrás de cada sistema hay ingenieros, técnicos y especialistas que comparten algo más que un objetivo profesional: una cultura de colaboración que cruza fronteras y conecta experiencias. Además, la diversidad de sus más de 2.400 empleados aporta una riqueza difícil de medir, pero fácil de percibir en el día a día. La empresa apuesta por implicar a sus equipos en la mejora continua, como quien afina una maquinaria compleja para que funcione con mayor armonía. Esa combinación de cono cimiento, adaptación y compromiso permite avanzar con paso firme. Director: Alejandro Page. Áreas de trabajo: vehículos de combate y puentes anfibio. Año de creación: 2003. Web: gdels.com

Odorico, donde el aceite encuentra su destino Intermediación Odorico conecta a productores y compradores en el mercado del aceite de oliva a granel a través de una red que se extiende por toda la cuenca del Mediterráneo. Su actividad se desarrolla en un escenario donde cada operación exige precisión, conocimiento y, sobre todo, confianza, ese valor intangible que sostiene el comercio entre quienes cultivan el fruto y quienes lo transforman o distribuyen. La empresa ejerce como puente entre ambas partes, gestionando y supervisando las transacciones desde el primer contacto hasta su cierre. En ese proceso, el análisis sensorial y técnico adquiere un papel decisivo. Por eso, el servicio de cata, la analítica y la recogida de muestras permiten verificar la calidad del producto, casi como quien examina con cuidado una pieza única antes de darle su destino definitivo. Además, Intermediación Odorico facilita información actualiza da sobre el mercado del aceite de oliva a granel, una herramienta que ayuda a sus clientes a decidir el momento adecuado para comprar o vender. En ese sentido, su labor no se limita únicamente a intermediar, sino que también acompaña y orienta, aportando claridad en un sector marcado por la tradición, la volatilidad y el peso de cada cosecha. Director: Alessandro A. Odorico. Áreas de trabajo: intermediación del aceite de oliva a granel. Año de creación: 2020. Web: No tiene

Uground, gemelos digitales para tomar decisiones Uground impulsa un nuevo enfoque tecno lógico des de su sede en el Parque Tecnológico de Córdoba, donde desarrolla soluciones basadas en la denominada Ingeniería Semántica, un modelo disruptivo patentado en EEUU que propone una forma distinta de entender los sistemas digitales. Lejos de depender únicamente de algoritmos, su tecnología se apoya en el conocimiento natural, algo que, en la práctica, permite crear herramientas reutilizables y adaptables a organizaciones muy diferentes, desde pequeñas empresas hasta grandes estructuras complejas. Ese mismo espíritu innovador estuvo presente en su participación en un foro en el que la compañía mostró su tecnología ROSE, orientada a los Gemelos Digitales para Organizaciones. Este tipo de sistemas funcionan como una réplica viva de la estructura de una empresa, una especie de espejo inteligente ca paz de anticipar problemas y facilitar decisiones con mayor seguridad. En ese sentido, la propuesta de Uground pone el foco en una idea que gana terreno: el valor ya no reside solo en el código, sino en la capacidad de modelar sistemas completos. Esta visión abre la puerta a una nueva generación de soluciones más eficientes, sostenibles y cercanas a la realidad de quienes las utilizan cada día. Director: Alfonso Díez. Áreas de trabajo: ingeniería semántica. Año de creación: 2002. Web: uground.com

InnoUNE group, claves para mejorar la gestión empresarial La firma InnoUNE ofrece a las em presas un camino claro hacia la certificación y la mejora de sus sistemas de gestión. Lo hace desde la experiencia de un equipo de profesionales que acumula al menos una década de trabajo en el ámbito de la consultoría, un bagaje que se percibe en la manera cercana y ordenada en la que abordan cada proyecto. En un escenario donde la confianza se construye con hechos, las normas UNE funcionan como una especie de sello invisible que respalda la forma de trabajar de una organización. En ese sentido, esta consultora acompaña a sus clientes desde el primer diagnóstico hasta la auditoría final, ayudándoles a adaptar sus procesos sin alterar el pulso cotidiano de la empresa. Además, su labor no se limita a cumplir requisitos, si no que busca que cada mejora tenga sentido práctico, como quien ajusta una maquinaria para que funcione con más precisión y menos desgaste. De igual modo, su trabajo en consultoría UNEISO permite implantar modelos de gestión vincula dos a la calidad, el medioambiente o la seguridad de la información. Y es que, más allá del certificado, el verdadero objetivo consiste en reforzar la solidez interna de las organizaciones y abrirles nuevas oportunidades para de mostrar su solvencia. Director: José M. González Peralta. Áreas de trabajo: asesoría y consultoría de la empresa a nivel global. Año de creación: 2025. Web: innoune.com

Mecalux, líder estratégico para el almacenaje Mecalux ocupa una posición destacada en el sector de los sistemas de almacenaje gracias a su apuesta constante por la tecnología y la expansión internacional. Desde hace más de sesenta años, la compañía ha construido una trayectoria que la ha llevado a convertirse en líder en España y a situarse en el tercer puesto mundial de su especialidad, un logro que refleja su capacidad para anticiparse a las necesidades de un mercado cada vez más exigente. Su actividad abarca el diseño, la fabricación y la comercialización de estanterías metálicas, almacenes automáticos y soluciones que permiten organizar y optimizar espacios logísticos que, sin esa ingeniería, serían auténticos laberintos. En ese sentido, su red comercial, presente en más de 20 países, y sus doce centros productivos distribuidos entre Europa y América le permiten responder con agilidad y cercanía. Además, el crecimiento del grupo se apoya en la innovación, en el impulso del almacenaje automatizado y en el desarrollo de plataformas logísticas propias. Todo ello convive con una cultura empresarial basada en principios éticos claros, que guían su relación con empleados, clientes y proveedores y refuerzan una identidad construida sobre la confianza, la responsabilidad y el compromiso duradero. Director: José Luis Carrillo. Áreas de trabajo: soluciones de almacenaje. Año de creación: 1966. Web: mecalux.es

Gealia, tecnología que reduce riesgos en la industria Gealia Quality inició en 1998 un camino firme hacia la seguridad industrial con soluciones de ingeniería orientadas a proteger a las personas y a preservar la integridad de las instalaciones. Desde entonces, su marca comercial Gealia ha crecido al ritmo de una industria cada vez más exigente, acompañando a empresas que necesitan certezas allí donde un fallo puede tener consecuencias irreversibles. Con más de veinticinco años de experiencia, la compañía desarrolla proyectos integrales que abarcan desde el diseño hasta la puesta en marcha y el mantenimiento de sistemas capaces de detectar gases tóxicos, inflamables o refrigerantes, así como de controlar riesgos en espacios confinados o entornos mineros. En ese sentido, su trabajo se pare ce al de un sistema nervioso invisible que alerta antes de que el peligro se haga evidente. Además, combina ingeniería especializada con tecnologías de monitorización avanzada y el Internet de las Cosas, lo que permite anticiparse a situaciones críticas y garantizar la continuidad de los procesos productivos. De igual modo, su misión y su visión convergen en una idea clara: contribuir a una industria más segura, eficiente y consciente, donde la prevención no sea una reacción, sino una forma natural de trabajar. Director: Pedro Luis Relaño Pinilla. Áreas de trabajo: seguridad laboral e higiene industrial. Año de creación: 1998. Web: gealia.es

Synergya Tech, innovación al servicio del mundo rural La empresa cordobesa Proyectos Tecnológicos Sostenibles SL nació en mayo de 2023 con la intención firme de acercar la tecnología más avanzada a instituciones y empresas desde el corazón de la provincia. Aún en sus primeros pasos, esta joven firma, con sede también en Fuente Palmera, ya ha comenzado a abrirse camino con determinación, hasta el punto de figurar entre las cien mejores ‘startups’ de 2024. Su trabajo se mueve en varios frentes, aunque todos comparten una misma idea: que la innovación no sea un privilegio reservado a las grandes ciudades. En ese sentido, su apuesta por el llamado Comercio Inteligente busca algo tan cercano como ayudar a que las tiendas de barrio compitan con herramientas similares a las de un gran centro comercial, pero sin perder su esencia. De igual modo, su sistema de Ciudadano Inteligente per mite resolver gestiones municipales cotidianas desde el teléfono móvil, con la sencillez de enviar un mensaje. Además, la empresa ha desarrollado soluciones para controlar redes de agua o monitorizar viviendas, especialmente útiles en entornos rurales o en hogares de personas mayores. La compañía avanza con paso prudente, pero con la mirada puesta en un crecimiento que aspira a transformar el día a día de muchas personas. Director: Antonio Javier Guisado. Áreas de trabajo: soluciones tecnológicas para instituciones públicas y empresas. Año de creación: 2023. Web: synergyatech.com

Sedicom, una solución medida Hoy en día no se entiende el crecimiento empresarial sin apostar por la digitalización y en este campo donde Sedicom ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios a través de una consultoría que apuesta por una solución para cada negocio. Ante un área con tantas posibilidades, esta empresa ofrece una consultoría tecnológica que permite a las empresas mejorar su capacidad operativa para conseguir aumentar, de igual forma, su competitividad ante la complejidad de un mercado que se vuelve cada día más exigente. Pequeñas y medianas empresas son los clientes potenciales de una empresa que implementa soluciones personalizadas sin olvidar los avances punteros como la inteligencia artificial. En su cartera de servicios aparece la ciberseguridad, el so porte ISP, los sistemas informáticos o las redes empresariales o el soporte técnico y el mantenimiento de redes. Un amplio abanico de posibilidades que tiene su base en la aplicación de la tecnología al mundo de la empresa teniendo en cuenta nos los nuevos desafíos tecnológicos, pero también las posibilidades que ofertan para empresas en pleno desarrollo. Y esa exploración también la aplica Sedicom a través de tecnología como la IA ofreciendo a sus clientes avances en este campo. Responsable: ldefonso Bascón. Áreas de trabajo: telecomunicaciones, ciberseguridad, IA. Año de creación: 2018. Web: www.sedicom.es

Indlab, análisis en todo tipo de aceites y aceitunas Indlab, laboratorio agroalimentario industrial, llegó al Parque Tecnológico de Córdoba hace dos años siguiendo con la línea expansiva del laboratorio especializado en aceites vegetales más reconocido a nivel nacional e internacional. Desde su nacimiento, allá por el año 1999, el laboratorio busca conocer la calidad, pureza y valor del aceite, a lo que se une dotar de seguridad al proceso de envasado y aportar confianza en todas las partes implicadas en el negocio del aceite. En el laboratorio se analizan aceites de oliva, de girasol, de semillas o de orujo para extraer datos sobre la calidad y pureza de los mismos o los contaminantes y residuos que presenta cada aceite que es analizado. Además, desde el laboratorio también se hacen ensayos sobre la composición nutricional, pruebas de filtrado, densidad, índices de refracción o de yodo y de antioxidantes. Indalb ofrece, por tanto, a sus clientes un exhaustivo análisis en todo tipo de aceites vegetales para otorgar calidad, pureza y seguridad a las empresas que confían en sus servicios. A las mis mas les permiten, de igual modo, tener una visión completa, objetiva, precisa y fiable del aceite con el que trabajan ya que partiendo de los resultados obtenidos es más fácil tomar decisiones que pueden ser fundamentales. Responsable: Juan Antonio Carrasco. Áreas de trabajo: análisis de aceitunas y aceites. Año de creación: 1999. Web: www.indlab.es

Keyter Intarcon Genaq, bienestar allá donde estés como filosofía El Grupo Keyter Intarcon Genaq nace de la unión de las empresas Intarcon, primer fabricante nacional de equipos de refrigeración comercial e industrial; Keyter, fabricante de equipos de climatización; y Genaq, de generadores atmosféricos de agua. Su valor es el de crear «bienestar a través de la climatización, allí donde te encuentres. Donde te sientes cómodo. Y donde puedes ser tú mismo. En cualquier sitio, siempre con respeto por nuestro entorno: por nosotros y por las nuevas generaciones». Bajo esa premisa, el grupo diseña soluciones de climatización y refrigeración industrial que no solo son sostenibles, sino también pensadas para ofrecer una experiencia excepcional al cliente: resolvemos sus necesidades de forma integral, sin hacerle perder tiempo y con el mínimo esfuerzo por su parte. Como empresa líder en tecnologías y soluciones termo dinámicas, trabaja en ramas tan diferentes como el industrial, la sanidad, hoteles, aeropuertos, educación, ocio, cultura o los centros de datos con diferentes proyectos a lo largo de la geografía nacional, pero también inter nacional llegando a países como Argelia, Portugal, Francia, Italia, Angola o República Dominicana. Ejemplos todos ellos de la consolidación internacional del grupo. Responsable: Aurelio García. Áreas de trabajo: climatización y refrigeración. Año de creación: 2007. Web: www.keyter.com

Anrobe renovables, la apuesta por un futuro sostenible Empresa especializada en la instalación de sistemas de energías renovables ofrece experiencia para guiar a quienes confían en sus servicios hacia un futuro más sostenible. Para ello, ofrecen servicio personalizado, garantía y fiabilidad, confianza y compromiso, evaluación técnica y profesional y excelencia certificada. Su apuesta por las energías renovables pasan por la fotovoltaica o la aerotermia, aunque abren el mercado con su presencia en varias provincias andaluzas. Respecto a los servicios que ofrece, se caracterizan por soluciones integrales en energías renovables, desde la instalación hasta el mantenimiento, abordando averías y realizando estudios de proyectos personalizados. Todo ello sustentando en un equipo de expertos y un enfoque que se centra en la excelencia. Los equipos de la empresa se en cargan de instalar sistemas de energía renovable de manera eficiente y profesional, utilizando las últimas tecnologías para garantizar un funcionamiento óptimo, pero también abordan servicios de mantenimiento preventivo y correctivo así como asistencia rápida y eficiente, minimizando el tiempo de inactividad ante cualquier avería que pueda surgir dan do un plus de garantía a sus clientes ante cualquier incidencia. Responsable: Antonio Jesús Romero. Áreas de trabajo: energías renovables. Año de creación: 2024 . Web: www.anroberenovables.com

IDAF, una mirada clave al sector forestal IDAF (Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal) ofrece ser vicios de desarrollo y consultoría agroforestal a nivel nacional e internacional con el reto de generar y compartir información estratégica con el sector agroforestal, abarcando desde pequeñas iniciativas hasta grandes empresas. A través de estas sinergias, IDAF busca agregar valor al sector al colaborar con las organizaciones que buscan soluciones y mejorar su competitividad. Esto implica la generación de conocimiento relevante para la sociedad. La empresa destaca, además, que uno de sus principales activos es su capacidad para emplear nuevas tecnologías y ofrecer soluciones innovadoras en los sectores agrícola y forestal. Su expansión ha llevado a la empresa a tener presencia en Europa, Asia, África y Latinoamérica, diferentes continentes donde desarrollan el mismo trabajo a través de proyectos diversos. Proyectos como LIFE CO2RK , que desarrolla un modelo innovador para gestionar bosques de crecimiento lento y potenciarla captura y certificación de carbono como herramienta de mitigación del cambio climático, o el Go Forestia, que ha desarrollado una solución innovadora que integra sensores remotos e inteligencia artificial para mejorar la gestión forestal en Andalucía. Responsable: Miguel Ángel Lara. Áreas de trabajo: sector agroforestal. Año de creación: 2007. Web: www.idaf.es

Indepcie, la inteligencia emocional como base Indepcie (Instituto Nacional para el Desarrollo Personal, el ‘Coaching’ y la Inteligencia Emocional) es una organización española dedicada al desarrollo personal y profesional, especializada en formación, investigación y proyectos innovadores centrados en el ‘coaching’, la inteligencia emocional y las habilidades humanas aplicadas tanto a personas individuales como a equipos y organizaciones. Su enfoque combina rigor científico con metodologías prácticas para potenciar el rendimiento y bienestar de quienes participan en sus programas. Constituida como cooperativa, forma parte de la red de empresas de economía social de Faecta en Andalucía y desarrolla su función social a través de la investigación y la acción formativa mediante la implementación de programas de Inteligencia Emocional Aplicada y de técnicas para el desarrollo de la excelencia. Lo hace en áreas tan diversas como las empresas y las organizaciones, el desarrollo de la personal, la salud y el bienestar, la inserción laboral y el emprendimiento, la igualdad de género, la educación, la sanidad y el sector sociosanitario, el desarrollo de la inteligencia emocional en el cuidado ambiental o la formación especializada para profesionales en ‘coaching’ o programación neurolingüística. Responsable: José Antonio Alonso. Áreas de trabajo: ‘coaching’, inteligencia emocional. Año de creación: 2018. Web: www.indepcie.com

Proymatica 21, servicios de ingeniería hechos a medida Proymatica 21 SL es una empresa española de servicios científico-tecnológicos y de ingeniería especializada en modelado y simulación computacional avanzada. La empresa se centra en transformar problemas complejos del mundo real en soluciones digitales precisas y eficientes, ayudando a otras organizaciones a optimizar procesos, reducir riesgos, ahorrar costes y acelerar la innovación. Su propuesta combina simulación computacional, modelado físico y químico, e inteligencia artificial para ofrecer análisis de alto valor sin necesidad de realizar ensayos físicos costosos o riesgosos. Entre sus servicios y soluciones destacan el desarrollo de modelos avanzados para predecir propiedades de materiales, optimizar estructuras y acelerar el diseño de nuevos compuestos; el análisis integrado de fenómenos físicos interconectados (químicos, térmicos, mecánicos, etc.) para optimizar procesos industriales complejos en sectores como energía, química, farmacéutica o alimentos; la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial para desarrollar modelos predictivos y subrogados que aceleran los tiempos de simulación, reducen recursos computacionales y mejoran la toma de decisiones; o el diseño de herramientas y aplicaciones intuitivas realizadas a medida. Responsable : Carlos Macías. Áreas de trabajo: ingeniería especializada. Año de creación: 2023. Web: www.proymatica21.com

Negratín, soluciones eficaces en las renovables Negratín se define por su capacidad de participar en todas las fases de un proyecto, desde su desarrollo inicial y diseño técnico, hasta la ejecución, operación y mantenimiento, adaptando cada solución a las necesidades específicas de sus clientes. Su modelo de negocio integra ingeniería, construcción y servicios relacionados bajo un enfoque orientado a la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad. La empresa ha consolidado su trayectoria en el sector de las renovables con proyectos de gran impacto internacional. Por ejemplo, a través de su filial en Japón ha participado en la construcción de cientos de megavatios (MW) de energía solar, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO y al cumplimiento de objetivos climáticos locales. Además, ha desarrollado y comercializado proyectos solares y ha lanzado una línea de inversión denominada NGS Investment, que le permite posicionarse como Productor In dependiente de Energía (IPP) en mercados como Colombia, México y Estados Unidos. Negratín combina un espíritu emprendedor e innovador con una estrategia de crecimiento sostenible basada en la diversificación geográfica y tecnológica. Su modelo de negocio favorece la creación de soluciones eficaces que buscan la excelencia técnica. Responsable: Ángel Noguera. Áreas de trabajo: soluciones energéticas. Año de creación: 1998. Web: www.negratin.com

Molecular Bisolutions, fiabilidad e innovación como identidad Molbiosol es una empresa biotecnológica innovadora enfocada en el desarrollo de soluciones integrales en el ámbito de la biología molecular y las ciencias de la vida. Su labor se centra en ofrecer tecnologías y servicios avanzados que permiten llevar a cabo proyectos complejos de investigación y desarrollo biotecnológico con eficacia y precisión. La firma se dedica principal mente a la creación y optimización de ensayos biológicos basa dos en proteínas, proporcionando soluciones que abarcan desde la expresión de proteínas hasta el diseño y desarrollo de ensayos biológicos altamente especializados. Esta gama de servicios y tecnologías permite a investigadores, empresas farmacéuticas y centros de I+D acelerar sus procesos de desarrollo y obtener resultados más fiables y reproducibles. Molbiosol combina conocimiento científico de vanguardia con herramientas tecnológicas modernas para ofrecer servicios que ayudan a transformar desafíos biológicos en soluciones prácticas. Su enfoque está orientado tanto a la innovación como a la fiabilidad técnica, lo que la convierte en un socio estratégico para entidades que trabajan en biotecnología, farmacología y ciencia aplicada aportando seguridad y confianza en el proceso común. Responsable: Elier Paz. Áreas de trabajo: biotecnología. Año de creación: 2022. Web: www.molbiosol.com

Tiaris Biosciences, biología molecular y celular avanzada Estamos ante una empresa biotecnológica dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos y servicios avanzados en biología molecular y celular que apoyan la investigación en laboratorios académicos, médicos e industriales de todo el mundo. Tiaris Biosciences ofrece una amplia gama de reactivos, kits y herramientas fundamentales para la investigación en ciencias de la vida, incluyendo desde kits para extracción de ácidos nucleicos (ADN/ARN) hasta reactivos para PCR tradicional y en tiempo real, soluciones para clonación molecular, mutagénesis y electroforesis, consumibles de laboratorio y reactivos bioquímicos de alta calidad. Su equipo está formado por científicos con más de 20 años de experiencia en investigación en biología molecular y celular, lo que le permite garantizar calidad y reproducibilidad en todos sus productos, respaldados además por la certificación ISO 9001:2015 que asegura altos estándares de gestión de calidad. Tiaris Biosciences ha sido reconocida como ‘startup’ emergente, figurando entre las 100 mejores ‘startups’ de los parques tecnológicos de España y está impulsan do proyectos de I+D relevantes, como el desarrollo de dispositivos portátiles de detección de patógenos agrícolas. Responsables: Tania García, Fe Isabel García y Luis Torres. Áreas de trabajo: biología molecular y celular. Año de creación: 2022. Web: tiarisbiosciences.com

Esdron, eficiencia y precisión a través del dron Esdron es una empresa especializada en servicios profesionales con drones que presta soluciones tecnológicas avanzadas para distintos sectores como agricultura, industria y producción audiovisual. La compañía opera con equipos y pilotos certifica dos conforme a la normativa española de AESA/EASA, lo que le permite ofrecer servicios aéreos con drones de manera eficiente, segura y adaptada a las necesidades de sus clientes. Entre sus servicios Esdron emplea drones equipados con tecnología avanzada para realizar aplicaciones nutricionales sobre cultivos, seguimiento del desarrollo de parcelas y análisis de rendimiento. También utiliza fotogrametría para generar modelos digitales del terreno, curvas de nivel y mapas de pendientes, herramientas clave para una gestión más sostenible y rentable del agua y los recursos agronómicos. De igual modo, ofrece inspecciones técnicas aéreas para industrias, proporcionando informes detallados sobre el estado de estructuras, líneas eléctricas, tuberías, tanques y otros activos. Por último, también realiza servicios audiovisuales desde el aire, incluyendo fotografía aérea y vídeos corporativos, ideales para presentaciones de proyectos, comunicación institucional o documentación de obras. Responsable: Pablo Gándara Vicente. Áreas de trabajo: drones. Año de creación: 2022. Web: esdron.com

Ghenova Digital, acercar la tecnología como objetivo Ghenova Digital es la división especializada en tecnología y transformación digital de la multinacional de ingeniería Ghenova. Su misión es acercar, adaptar e integrar soluciones tecnológicas avanzadas a empresas y organizaciones, actuando como socio tecnológico de confianza y aportando herramientas digitales que generan valor real, mejoran la eficiencia operativa y potencian la competitividad de sus clientes. Ghenova Digital ayuda a las organizaciones en su proceso de transformación digital mediante tecnología de vanguardia, metodologías ágiles y un enfoque centrado en solucionar problemas reales con soluciones prácticas y sostenibles. Tiene más de 20 años de historia apoyando a empresas de diferentes tamaños y sectores para superar desafíos tecnológicos y cumplir sus objetivos de negocio. La analítica de datos, el ‘Building Information Modeling’, el desarrollo de software a medida, la inteligencia artificial o la realidad virtual son algunos de los campos o áreas donde trabaja y aplica sus soluciones. Ghenova Digital ha desarrollado diversos proyectos innovadores, como sistemas inteligentes de monitorización de activos, herramientas de automatización para logística, asistentes virtuales basados en IA y soluciones específicas. Responsable: Carlos Alejo. Áreas de trabajo: transformación digital. Año de creación: 20﻿22. Web: www.digital.ghenova.com

Cobiomic Bioscience, un ‘spin-off’ de éxito nacido en la UCO La visión de Cobiomic Bioscience es acelerar la práctica de la medicina de precisión mediante la integración de análisis molecular de alta calidad, datos clínicos y aprendizaje automático, acortan do la brecha entre la investigación académica y la atención clínica real para mejorar los resulta dos en salud. Nacida como ‘spin off’ de la Universidad de Córdoba (UCO) y del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), combina investigación científica avanzada con aplicaciones clínicas para transformar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas mediante el uso de tecnologías moleculares innovadoras. Cobiomic Bioscience se centra en identificar biomarcadores proteicos y generar modelos predictivos que mejoran la detección, pronóstico y respuesta terapéutica de enfermedades, especialmente en áreas como enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes. Para ello, utiliza tecnologías de proteómica de alto rendimiento, incluyendo la Proximity Exten sion Assay (PEA) que permite analizar cientos de proteínas en un solo microlitro de muestra biológica como sangre, plasma o suero con alta sensibilidad y precisión. Lo hace ofreciendo servicios científicos y tecnológicos de primer nivel y calidad. Responsables: C. Pérez/C. López/Y. Hanaee/J. Martínez/N. Barbarroja. Áreas de trabajo: medicina. Año de creación: 2022. Web: www.cobiomicbioscience.com

Looking for talent, el camino del éxito comienza en las personas Crear un buen equipo es el primer paso hacia el éxito para una empresa. Ahí entra Looking for talent, una firma de servicios de consultoría orientada en el área de los recursos humanos con más de quince años de experiencia en el sector. La consultoría realiza procesos de selección, tanto en el mercado nacional como internacional, para puestos de directivos, técnicos y comerciales. Las premisas que vienen teniendo en cuenta para la selección de los diferentes candidatos con claras: el conocimiento, la experiencia, las competencias, los valores, la actitud y la motivación. Un ‘cocktail’ de cualidades que busca siempre la satisfacción del cliente a través de cumplir con las necesidades exigidas. La aportación de Looking for talent al mercado no se limita a realizar procesos de selección, sino que también ofrece especialistas en ayudar a resolver momentos de crisis y cambios, pero también sus profesionales están especializados en acompañar a las empresas a cualquier tipo de cambio. Por último, sus servicios pasan por la formación para empresarios y empresas en competencias y valores para adecuar a los trabajadores a su puesto de trabajo y seguir con esa línea que busca el éxito en los entornos empresariales, un camino que empieza en las personas. Responsable: José Crespo. Áreas de trabajo: recursos Humanos. Año de creación: 2006. Web: lookingfortalent.es

Butterfly Engineers, asesoría desde el inicio hasta el final Estar presente en todas las etapas del ciclo de vida del producto, desde su concepción hasta el final de su vida útil. Esa es la filosofía de Butterfly Engineers, una ingeniería de «producto, procesos y soporte». Para llevar a cabo esa filosofía y aplicarla a las necesidades de sus clientes, la empresa ayuda, gestiona y da soporte para desarrollar y diseñar un producto, fabricarlo y ponerlo en el mercado. Tres fases aparecen en este proceso: la ingeniería de producto -diseño-, ingeniería de procesos -fabricación- e ingeniería de soporte -uso-. Antes de que las alas se desplieguen, la empresa estudia la idea o necesidad de su cliente desde la fase inicial hasta encontrar una solución completamente definida y el producto se materializa. Además, aporta el conocimiento de sus profesionales para llevar a cabo esa producción, al igual que para la optimización del producto y la adaptación a las exigencias del mercado. Butterfly tiene claro que no solo hay que diseñar y fabricar, sino que también es necesario supervisar, analizar costes y estudiar la viabilidad de los productos. De igual modo, en esta fase, también aparece su soporte profesional de manera que sus clientes encuentran respaldo en todas las fases de creación y producción. Un acompañamiento integral para ser eficientes en el mercado. Responsable: Antonio Sánchez. Áreas de trabajo: ingeniería. Año de creación: 2019. Web: www.butterflyengineers.com/es

European Conservation Agriculture Federation, respeto y mimo hacia los recursos naturales European Conservation Agriculture Federation (ECAF) es una asociación internacional sin ánimo de lucro constituida en Bruselas (Bélgica) en enero de 1999 con el objetivo de promover y difundir las prácticas de agricultura de conservación en Europa. La organización se basa en los principios de manejo sostenible del suelo y la biodiversidad agrícola para fomentar una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y resiliente frente a los desafíos climáticos y productivos. ECAF reúne a asociaciones nacionales de agricultura de conservación de numerosos países europeos, incluyendo a España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y otros estados miembros de la Unión Europea. Su enfoque principal es difundir conocimientos, buenas prácticas y técnicas agronómicas que preserven la salud del suelo, mejoren la biodiversidad y aumenten la sostenibilidad de los sistemas de cultivo a largo plazo. La federación no comercializa productos ni equipos agrícolas; su labor se centra en la formación, investigación, intercambio de experiencias y apoyo técnico dirigido a agricultores, técnicos y políticas públicas. La ECAF promueve técnicas que reducen la erosión del suelo, mejoran su estructura y fertilidad y optimizan el uso de los recursos. Responsable: Julio Román-Vázquez. Áreas de trabajo: agricultura. Año de creación: 1999. Web: ecaf.org

Ciudatel, tecnología 3D aplicada a cualquier sector ¿Quieres realizar tu idea realidad? Plasmarla es el trabajo de Ciudatel 3D, un servicio de impresión 3D profesional, con asesoramiento y atención personalizada. Sus clientes pueden beneficiarse de los diseños 3D a medida que ofrece, pero también de su calidad de impresión si el diseño ya está listo. La personalización, las tiradas cortas a bajo coste, el ahorro de costes, la elaboración de geometría complejas o la diversidad de materiales son algunas de las ventanas que sobresalen para apostar por la impresión 3D. Ciudatel ofrece, además, diferentes servicios de impresión con tecnologías diferentes mostrando su diversificación. Así, ofrece servicio de impresión 3D mediante filamento fundido, tecnología más económica y versátil que se ajusta a la impresión de prototipos o piezas funcionales. Del otro lado, una impresión en resina que se recomienda para impresiones de gran detalle o alta resolución, perfecta para el sector dental o el joyero. Sin embargo, las aplicaciones de la impresión 3D van mucho más allá porque es una tecnología que se aplica a la industria, la medicina, la educación, la arquitectura, la moda, el diseño o la decoración, lo que demuestra la versatilidad de esta método de impresión cada vez más extendido en el mercado. Responsable: Daniel Llorente. Áreas de trabajo: impresión 3D. Año de creación: 2010. Web: www.iudatel.es

Grupo Integra, el trabajo como vía para la inclusión La plena inclusión de las personas con discapacidad no puede obviar su entrada en el mercado laboral, sino todo lo contrario. Para dar respuesta a esa demanda nació Integra CEE en el año 2001, un agente generador de empleo para personas con discapacidad que ofrece con su apuesta la oportunidad de desarrollar una trayectoria de habilidades y competencias esenciales para competir en el mercado ordinario. Este centro especial de empleo promueve e incrementa oportunidades laborales para personas con discapacidad que, con el apoyo y ajustes necesarios, puedan realizar un trabajo de calidad equitativamente remunerado y adecuado a sus competencias, a través de la prestación de servicios capaces de competir en primera línea de diferentes sectores de actividad. Para ello, entran en sectores como la limpieza, mantenimiento, servicios medioambientales, la logística o servicios auxiliares, ofreciendo capacidad de interlocución y cercanía, eficiencia de costes, formación continua de la plantilla, compromiso con la calidad y satisfacción del cliente, alta especialización y orientación al cliente y personas usuarias y beneficiaras finales y respuestas únicas y coordinadas ante cualquier posible incidencia en cualquier servicio.

Secran Consultores, sistemas de control para mejorar las decisiones La empresa aplica tecnología de vanguardia para ayudar a empresas y entidades a mejorar la toma de decisiones en sus procesos de producción y gestión. Secran Consultores centra su actividad en la implantación y desarrollo de sistemas de control basados en espectroscopía no destructiva como NIR (near-infrared), IR, Raman y microondas, que permiten analizar materias primas, productos y procesos de forma rápida, precisa, económica y sin contaminación. Estas tecnologías son herramientas fundamentales para mejorar los sistemas de control de calidad en diferentes etapas de producción agroalimentaria. Además de la instalación de equipos, la empresa ofrece formación técnica, desarrollo de proyectos de I+D+i y servicios de consultoría orientados a optimizar el control de procesos, aportando soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades de cada cliente. También actúa como laboratorio NIR de control de calidad en determinados proyectos. Los servicios de Secran Consultores se emplean, por ejemplo, en control de calidad de cultivos y forrajes en tiempo real, calibración de instrumentos en campo y análisis espectral para evaluar parámetros nutricionales y otras propiedades de productos agrícolas.

Ethnophytotech, entre usos naturales y la vanguardia Ethnophytotech se especializa en investigar la relación entre las plantas, los hongos y su uso tradicional y moderno en salud y cultura, documentando conocimientos ancestrales y analizando científicamente los compuestos bioactivos presentes en diferentes especies. Su trabajo incluye la identificación, aislamiento y análisis de principios activos naturales mediante métodos avanzados de laboratorio. Además, ofrece servicios de desarrollo de métodos de purificación y producción de sustancias naturales, creando lotes piloto de compuestos activos que sirven de base para investigaciones posteriores o para la formulación de productos innovadores en sectores como el farmacéutico, cosmético o alimentario. La empresa también presta consultoría especializada para proyectos relacionados con cannabis medicinal y hongos psilocibínicos, incluyendo asesoramiento en el diseño de proyectos, obtención de licencias y resolución de desafíos técnicos y regulatorios asociados a la producción y comercialización de estos productos con aplicaciones terapéuticas emergentes. Se orienta tanto a investigadores y empresas privadas como a instituciones públicas y organizaciones que buscan innovar fomentando el conocimiento. Responsable: Xavier Nadal. Áreas de trabajo: investigación. Año de creación: 2020. Web: ethnophytotech.com/

Sinergia Auditores SL, expertos en seguridad y calidad alimentaria Desde su sede en el Parque Tecnológico de Córdoba, Sinergia Auditores SL se ha consolidado como consultora de referencia en seguridad alimentaria y calidad para la industria agroalimentaria. Fundada en 2006, surge en un momento en que el crecimiento del sector andaluz exigía método, trazabilidad y rigor para adaptarse a estándares cada vez más exigentes impulsados por la gran distribución europea, con operadores como Carrefour o Mercadona elevando el listón de calidad y seguridad. Gracias a su experiencia en la industria farmacéutica, el equipo entendió que la clave no era solo la calidad, sino la seguridad alimentaria. Este enfoque técnico permitió a la firma ser reconocida por IFS e incorporarse a su directorio de consultores homologados, iniciando un crecimiento sostenido, acompañando a las empresas en la profesionalización de sus sistemas con soluciones eficaces. La empresa está liderada por Sergio J. González Bordas, licenciado en Farmacia y exgestor de calidad del Grupo Panrico-Donuts, al frente de un equipo de siete especialistas. Cuenta con servicios como implantación de APPCC, certificaciones IFS, BRCGS o ISO 22000, auditorías, validaciones analíticas, estudios de vida útil y formación técnica. Responsable: Sergio J. González Bordas. Áreas de trabajo: consultoría, asesoría legal, auditoría y formación. Año de creación: 2006. Web: https://www.sinergiaauditores.es/

Seabery Soluciones, simulación y aprendizaje seguro Seabery es una empresa tecnológica española pionera en la transformación de la formación profesional mediante realidad aumentada y simulación avanzada. Fundada en Huelva, se ha consolidado como referente internacional en soluciones que permiten adquirir competencias técnicas en entornos seguros, precisos y controlados. Su principal innovación, ‘Soldamatic Augmented Training’, combina entornos virtuales con prácticas realistas de soldadura. El modelo de Seabery integra ‘e-learning’, simulación inmersiva y monitorización de resultados, ofreciendo seguimiento y optimización del aprendizaje antes de la práctica real. La compañía ha desarrollado proyectos como ‘Comau’, para entrenar operadores en soldadura robotizada y evaluar programas complejos antes de su ejecución física. Además, impulsa iniciativas educativas como ‘Seabery STEM Welding’, que introduce a estudiantes en la soldadura mediante experiencias seguras e inmersivas. Reconocida como Pyme del Año en España 2021, su tecnología se utiliza con universidades, gobiernos y empresas de sectores como automoción, ferroviario, naval y oil & gas. Su enfoque combina formación, tecnología y sostenibilidad, mejorando la eficacia y seguridad de la capacitación industrial a escala global. Responsable: Pedro Marquínez. Áreas de trabajo: formación con realidad aumentada, tecnología educativa, industria 4.0. Año de creación: 2010. Web: https://seaberyat.com/es/

SmartFenix, tecnología y Smart Cities para municipios La innovación aplicada al territorio y la conectividad inteligente define a SmartFenix, compañía tecnológica surgida del Grupo Tufibra y operadores cordobeses para llevar digitalización a municipios, empresas y sectores productivos. Desde 2015 ofrece acceso a internet en localidades como Fuente Palmera y La Carlota, reduciendo la brecha digital rural. Su evolución se basa en I+D+i y en integrar nuevas tecnologías, consolidándose como operadora de referencia en redes de fibra FTTH en Córdoba y Sevilla, y como instaladora de telecomunicaciones a nivel nacional. SmartFenix se centra en proyectos de Smart City, Smart Agro y entornos empresariales inteligentes. En agricultura, su línea ‘Smart Agro’ optimiza el uso del agua y la productividad, participando en ‘Insignia’ y desarrollando ‘Rigacore’ para comunidades de regantes. También destaca su ‘app’ para el seguimiento en tiempo real de procesiones de Semana Santa en municipios cordobeses. La compañía apuesta por la innovación abierta y la colaboración público-privada para generar soluciones adaptadas a cada territorio. Con vocación pública y empresarial, SmartFenix construye entornos conectados, eficientes y sostenibles, donde la tecnología impulsa desarrollo económico y mejora la calidad de vida. Responsable: Raúl Guisado Baena. Áreas: ‘smart city’, ‘smart agro’, telecomunicaciones e infraestructuras tecnológicas. Año de creación: 2015. Web: https://www.smartfenix.es/

CSG Ingenieros, asesoría técnica en cumplimiento CE CSG Ingenieros se ha consolidado como firma de referencia en ingeniería y consultoría en seguridad industrial tras más de dos décadas asesorando a empresas en el cumplimiento de la normativa europea. Desde su sede en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, impulsa soluciones que permiten fabricar y comercializar productos con todas las garantías exigidas en el mercado comunitario. Su equipo especializado en normativa y homologaciones ha posicionado a CSG Ingenieros como líder en marcado CE, ofreciendo un servicio integral desde el diseño hasta la conformidad final. Atiende sectores como industria alimentaria, tecnología, mecánica, siderurgia, construcción o papel, aplicando soluciones adaptadas a cada proceso productivo. Entre sus áreas destacan consultoría CE, conformidad de equipos, auditorías de maquinaria y proyectos de I+D+i en seguridad industrial. Su ubicación en el Parque Tecnológico facilita la colaboración con el entorno científico-tecnológico y refuerza su apuesta por la innovación. Uno de sus proyectos más relevantes es la plataforma de ensayo presentada en 2022, única en España, que determina la estabilidad frente al vuelco de vehículos y maquinaria, reforzando la seguridad y fiabilidad de todos los equipos industriales. Responsable: Fernando Chacón Giménez. Áreas de trabajo: consultoría Marcado CE, puesta en conformidad, auditoría de compra y I + D + I. Año de creación: 2001. Web: https://csgingenieria.es

Applus+, inspección, ingeniería y certificación global 360º El Grupo Applus+ es una de las compañías líderes mundiales en el sector de inspección, ensayos y certificación. La división Energy and Industry de Applus+ emplea a más de 16.400 expertos en más de 60 países y proporciona servicios de alto valor añadido a través de una amplia gama de soluciones tecnológicas y herramientas digitales, a menudo desarrolladas en nuestros propios centros de I+D. La compañía prioriza el desarrollo tecnológico, la digitalización y la innovación y nos aseguramos de tener el conocimiento más actualizado sobre los requisitos regulatorios para cada mercado. Su división realiza actividades de inspección, ensayos, supervisión y control y aseguramiento de calidad (QA/QC), así como de consultoría técnica e ingeniería para diferentes sectores, principalmente energías renovables, infraestructuras, energía convencional, y petróleo y gas. Con su actividad, ayudas a sus clientes a obtener un mejor rendimiento y rentabilidad de sus activos e instalaciones, minimizar sus riesgos operacionales y asegurar la calidad de sus procesos. También generan un impacto positivo en la sociedad al asegurar el cumplimiento de los estándares y normativas ambientales. Responsable: Juan José Morales García. Áreas de trabajo: inspección y control técnico, ensayos y laboratorios, certificación, calidad. Año de creación: 1996. Web: https://www.applus.com

MoMA Telecomunicaciones, consultoría tecnológica integral para pymes Con vocación de acompañamiento tecnológico a la pyme, MoMA Telecomunicaciones se ha consolidado como socio estratégico para empresas que buscan optimizar comunicaciones y avanzar en su digitalización. Nacida en 2015 en Córdoba, comenzó ofreciendo asesoramiento especializado en telecomunicaciones y con un objetivo claro: ayudar al tejido empresarial a tomar decisiones tecnológicas eficientes. En la última década, ha evolucionado hasta convertirse en consultora tecnológica integral para pymes. Dispone de sedes en Córdoba y Jerez de la Frontera y un equipo de 35 profesionales liderados por su fundador y CEO, José Antonio Pérez. Su estructura organiza dirección, comercial, telemarketing, recursos humanos, administración, postventa y soporte técnico, cubriendo desde la captación hasta la implantación y seguimiento de cada solución. Trabaja exclusivamente con empresas y ofrece telecomunicaciones, soluciones ‘cloud’, ciberseguridad, redes VPN, herramientas colaborativas y auditoría de costes. Su modelo consultivo diseña soluciones adaptadas a cada organización, revisadas periódicamente. La compañía mejora la productividad, digitaliza procesos y refuerza la movilidad y conectividad, reduciendo incidencias, ganando agilidad y optimizando costes. Responsable: José Antonio Pérez. Áreas de trabajo: servicios integrales de tecnología, soluciones en la nube. Año de creación: 2015. Web: http://momatelecomunicaciones.com

Innova XXI, innovación y talento para empresas Innova XXI es un grupo empresarial especializado en consultoría e ingeniería con más de dos décadas de experiencia desarrollando proyectos para empresas e instituciones en toda España. Ha consolidado una estructura sólida basada en el conocimiento técnico, la innovación y la cualificación de su equipo humano, principal activo de la organización. La firma centra su actividad en la implantación de sistemas de gestión y en trabajos de ingeniería, especialmente en el sector de las telecomunicaciones. Ofrece soluciones integrales que permiten optimizar procesos, mejorar la competitividad y adaptarse a entornos tecnológicos en constante evolución, con presencia en todo el territorio nacional. Cuenta con un equipo multidisciplinar altamente cualificado, capaz de abordar proyectos complejos con rigor técnico y visión estratégica. Dentro del grupo destaca Innova XXI Soluciones Formativas, acreditada por el SEPE, que imparte certificados de profesionalidad y especialidades en más de diez familias profesionales, facilitando el acceso al empleo y el desarrollo de competencias. Con un modelo que integra consultoría, ingeniería y formación, refuerza su papel como socio tecnológico y formativo. Su compromiso impulsa el talento y la modernización empresarial en un entorno más digital. Responsable: Mario Laguna. Áreas de trabajo: consultoría e implantación de sistemas de gestión, ingeniería en telecomunicaciones. Año de creación: 2014. Web: www.innovaxxi.es

Geointegral, geotermia eficiente y sostenible avanzada Geointegral es una compañía pionera en España en el diseño y ejecución de instalaciones de climatización y calor de proceso basadas en energía geotérmica, posicionada como referente en soluciones térmicas sostenibles y eficientes. Con más de catorce años de experiencia y más de 400 instalaciones en todo el país, ha impulsado la implantación de sistemas renovables en edificios, industrias y espacios públicos. Ofrece un servicio integral que abarca estudio previo, diseño, ingeniería, ejecución, puesta en marcha y mantenimiento, desarrollando soluciones personalizadas para obra nueva y rehabilitación energética. La geotermia se consolida así como alternativa estable, eficiente y respetuosa con el medio ambiente frente a sistemas tradicionales. Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de cuarenta profesionales que ejecutan directamente los proyectos, garantizando calidad, plazos y optimización de recursos. Geointegral trabaja para impulsar modelos de climatización sostenibles mediante tecnología innovadora, ofreciendo soluciones de alto valor añadido alineadas con la transición energética y la descarbonización. La compañía refuerza su papel como socio tecnológico en un mercado cada vez más exigente. Responsable: Juan Ramón Mateos. Áreas de trabajo: diseño de instalaciones geotérmicas. Año de creación: 2012. Web: https://geointegral.es

Rolintech, IT segura y soluciones empresariales Rolintech se especializa en aportar soluciones IT integrales a empresas de diversos sectores, ofreciendo servicios que incluyen ‘cloud backup’, servidores virtuales, Voz IP, ciberseguridad y ‘disaster recovery’, entre otros. Como operador de telecomunicaciones homologado por la CNMC, garantiza la calidad y fiabilidad de sus servicios, adaptándose a las necesidades tecnológicas de cada cliente. Esta compañía, fundada en 2012, combina experiencia técnica con innovación para proporcionar entornos digitales seguros, escalables y eficientes, permitiendo a las organizaciones optimizar sus operaciones, proteger la información crítica y asegurar la continuidad del negocio ante incidencias. Rolintech se distingue por su enfoque personalizado y consultivo, evaluando la infraestructura tecnológica de cada empresa y diseñando soluciones adaptadas a sus objetivos. Su misión es acompañar a las empresas en su transformación digital, ofreciendo soporte continuo y herramientas avanzadas que facilitan la productividad, la conectividad y la seguridad. Con un compromiso firme con la innovación, Rolintech refuerza su papel como socio estratégico para compañías que buscan eficiencia, resiliencia y crecimiento sostenible en entornos tecnológicos cada vez más exigentes. Responsable: Rafael Serrano. Áreas de trabajo: servicios ‘cloud’, telecomunicaciones, ciberseguridad, ‘disasterre covery’. Año de creación: 2012. Web: http://www.rolintech.com

Grupo Puma, soluciones constructivas de alto desempeño Grupo Puma es una empresa española con sede en Córdoba dedicada a la fabricación y distribución de materiales de construcción, incluyendo morteros técnicos, adhesivos, impermeabilizantes y pinturas. Con más de 40 años de experiencia, la compañía combina innovación, calidad y eficiencia en sus productos, orientados tanto a obra nueva como a rehabilitación y proyectos de infraestructura. Su actividad en Córdoba refuerza el dinamismo del sector local, aportando soluciones técnicas que garantizan durabilidad, resistencia y cumplimiento normativo. Forma parte de un grupo global con presencia en múltiples continentes, exportando a más de 40 países y manteniendo laboratorios propios para la mejora continua y el desarrollo de nuevas soluciones constructivas. Grupo Puma no solo suministra materiales, sino que también contribuye activamente a la modernización del sector en Andalucía, integrando sostenibilidad, eficiencia energética y adaptación a las nuevas normativas en cada proyecto. Su arraigo en Córdoba permite a la provincia contar con un referente en tecnología constructiva y servicios integrales, consolidando su reputación como líder en materiales de alto rendimiento y asesoramiento técnico especializado para profesionales del sector. Responsable: Francisco Jiménez. Áreas de trabajo: morteros técnicos, adhesivos y selladores, impermeabilizantes. Año de creación: 1982. Web: https://www.grupopuma.com

Fundación Promi, inclusión, innovación y apoyo integral Desde su creación en 1998, Fundación Promi desarrolla su actividad con la misión de potenciar capacidades y mejorar la calidad de vida de personas en situación de dependencia, menores y personas con discapacidad, prestándoles apoyos que favorezcan su inclusión social y laboral. Con más de 45 años de experiencia, la entidad ha evolucionado adaptándose a nuevas demandas sociales, ampliando servicios y reforzando infraestructuras, recursos humanos y medios técnicos. Su labor se basa en un modelo integral que combina servicios asistenciales, atención infantil temprana e infanto-juvenil, centros especiales de empleo, formación y proyectos orientados a generar autonomía, integración y empleo. El área de Proyectos e I+D impulsa iniciativas para mejorar la calidad de vida mediante investigación, ayudas técnicas, tecnologías accesibles y programas de inserción sociolaboral a nivel nacional y europeo. Entre sus hitos destaca el Centro de Investigación en Minusvalías - Tecnologías de la Rehabilitación (CIM-TR), creado junto a la Universidad de Córdoba y único en España dedicado a investigación aplicada a personas con discapacidad y mayores. Promi continúa desarrollando servicios de asesoramiento, fabricación de ayudas técnicas y proyectos de innovación social. Responsable: Juan Antonio Pérez Benítez. Áreas de trabajo: servicios asistenciales, atención infantil temprana e infanto-juvenil. Año de creación: 1998. Web: www.promi.es

Ispaproyext, servicios de ingeniería y soluciones agroindustriales La ingeniería aplicada al sector agroindustrial es clave para mejorar competitividad, sostenibilidad y rentabilidad. En este contexto surge Ispaproyext, empresa joven especializada en el diseño y redacción de proyectos agroindustriales, que apuesta por la profesionalización del sector y la incorporación de soluciones tecnológicas innovadoras. La compañía ofrece soluciones adaptadas a las necesidades del sector, con especialización en plantaciones de cultivos subtropicales, redes de riego eficientes, naves agrícolas e industrias agroalimentarias, acompañando a empresas en todas las fases del proyecto con conocimiento técnico, visión estratégica y orientación a resultados. Ispaproyext cuenta con un equipo multidisciplinar de ingenieros agrónomos con amplia experiencia, capaz de abordar proyectos complejos de forma integral, optimizando recursos y productividad. Sus áreas de trabajo incluyen diseño de proyectos agroindustriales, expropiación y valoración de fincas, alegaciones administrativas e implantación de certificaciones como Global GAP, ISO 9001, ISO 14000, BRC, ‘food defense’ y gestión integral de fincas. Además, participa en investigación agronómica aplicada y proyectos de I+D+i, colaborando con organismos y centros tecnológicos. Responsable: Juan Ignacio Pacheco Sierra. Áreas de trabajo: diseño y redacción de proyectos agroindustriales. Año de creación: 2019. Web: https://ispaproyext.com

Solutio, soluciones tecnológicas integrales y efectivas Con más de dos décadas de trayectoria tecnológica, Solutio se ha consolidado como compañía especializada en servicios avanzados IT, combinando experiencia y dominio de tecnologías emergentes para generar impacto real en las organizaciones. Su evolución se ha basado en adaptación constante a un entorno digital en transformación, manteniendo siempre innovación, eficiencia y orientación a resultados. Su principal valor reside en su equipo multidisciplinar, con amplia experiencia práctica y técnica, que permite ofrecer soluciones integrales adaptadas a cada cliente, acompañando todo el proceso tecnológico y aportando visión estratégica para mejorar la competitividad empresarial. Sus líneas de actividad incluyen desarrollo de aplicaciones y sistemas, soporte técnico, administración, consultoría, transformación digital, mantenimiento evolutivo, correctivo y preventivo, ‘outsourcing’ de servicios profesionales y selección de personal IT cualificado, facilitando acceso a talento tecnológico especializado. En su crecimiento, Solutio se ha integrado en Kirey Group, líder italiano en transformación digital, reforzando su presencia en España y ampliando recursos, conocimiento y proyección internacional para impulsar la digitalización de empresas e instituciones. Responsable: Sergio López. Áreas de trabajo: ‘SW Development’, ‘Data & Analytics’, ‘Tech & Cloud’ y ‘Outsourcing’. Año de creación: 1998. Web: www.gruposolutio.com

World Trade Center Association, conexión global para crecimiento local World Trade Center Association (WTCA) es una red global que estimula e incentiva la actividad empresarial y el comercio internacional en más de 90 países, con un equipo de 15.000 profesionales dedicados a satisfacer las necesidades de empresas y emprendedores. Bajo su filosofía “Conectar globalmente para prosperar localmente”, facilita la internacionalización de negocios, impulsa la cooperación empresarial y ofrece servicios integrados que abarcan desde ‘networking’ y formación hasta asistencia para entrar en nuevos mercados. El proyecto, vinculado al Parque Tecnológico de Córdoba, refleja su visión estratégica: crear un centro de negocios innovador que sirva de puente entre el talento local y los mercados internacionales. Este espacio pretende fomentar la colaboración entre ‘startups’, pymes, corporaciones y entidades tecnológicas, y ofreciendo recursos para potenciar la competitividad de la provincia. Aunque aún pendiente de consolidarse plenamente, la presencia de la marca en Córdoba simboliza el potencial de la ciudad para integrarse en su red global, posicionándola como un punto estratégico de negocios y comercio internacional, donde la innovación, el conocimiento y las oportunidades de expansión se dan la mano para impulsar el crecimiento económico local. Responsable: Jaime Trueba. Áreas de trabajo: internacionalización empresarial, ‘networking’, asesoramiento en comercio exterior. Año de creación: 2007. Web: http://www.wtc.com

Estampaciones Casado, señalización vial y urbana confiable Con más de 35 años de experiencia, Estampaciones Casado se ha consolidado como referente en fabricación, suministro e instalación de señalización, balizamiento y elementos de seguridad en vías públicas. Combina conocimiento técnico con equipos especializados que ofrecen un servicio llave en mano desde el suministro hasta la instalación completa. En carretera, se adapta a normativa y tecnología, cumpliendo códigos exigentes y garantizando seguridad vial. En señalización urbana integra elementos en el paisaje, incluyendo rotulación de calles, paneles informativos, señalización publicitaria y rural, y sistemas modernos como señales luminosas LED. Sus servicios incluyen señalización vertical y urbana, estructuras, mobiliario urbano, parques de juegos, obras, señalización luminosa y balizamiento, atendiendo tanto a administraciones públicas como a grandes constructoras. Con un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente y certificaciones oficiales G-5E y O-2D, Estampaciones Casado combina tradición, innovación y compromiso con seguridad y sostenibilidad. La compañía sigue consolidándose como socio confiable en proyectos de señalización precisos y eficientes, siempre cumpliendo normativa y estándares internacionales. Responsable: José Ruiz Chacón. Áreas de trabajo: señalización vertical de circulación, urbana, luminosa y electrónica. Año de creación: 1984. Web: estampacionescasado.com

CADE Rabanales 21, impulso y apoyo al emprendimiento CADE Rabanales 21 forma parte de la red de centros de Andalucía Emprende, fundación adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Su misión es fomentar la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial, apoyando tanto a personas que desean iniciar un proyecto como a empresas que buscan expansión, modernización y consolidación en el mercado. Los servicios que ofrece son gratuitos y acompañan a los emprendedores en todas las fases de sus proyectos. Cada acción proporciona recursos, conocimiento y acompañamiento práctico, permitiendo avanzar con seguridad y confianza. Su filosofía sitúa a las personas en el centro, facilitando acceso a recursos, herramientas digitales y servicios especializados para la creación de proyectos. El centro promueve tanto el emprendimiento innovador como el tradicional, apoyando la modernización y apertura de nuevos mercados. El equipo técnico, formado por especialistas en asesoramiento, innovación, financiación y formación, acompaña de manera personalizada, ofreciendo soluciones adaptadas a cada necesidad y favoreciendo que los proyectos crezcan. El centro continúa reforzando su papel como motor de desarrollo empresarial en Andalucía. Responsable: Daniel Escacena Ortega. Áreas de trabajo: asesoramiento para la creación de empresas, apoyo a la consolidación . Año de creación: 1999. Web: https://www.andaluciaemprende.es

Spanish Olive, proyectos para el sector oleícola Spanish Olive Technology es concebida como la mayor agrupación de empresas a nivel mundial para desarrollar proyectos integrales de producción de aceite de oliva y aceituna de mesa. Desde su sede en el Parque Tecnológico de Córdoba, actúa como socio tecnológico, acompañando a los clientes desde la selección del terreno hasta la comercialización en mercados nacionales e internacionales. La organización se ha consolidado como plataforma colaborativa que integra experiencia técnica, industrial y comercial de empresas especializadas en todas las fases del sector. La empresa aborda el proyecto oleícola en su globalidad, integrando diseño, ingeniería, ejecución y acompañamiento estratégico. Ofrece proyectos llave en mano, gestionando plantaciones intensivas o superintensivas, convencionales o ecológicas, instalación de almazaras y fábricas de aceituna de mesa y desarrollo de plantas de valorización de subproductos, incluyendo aceite de orujo, compost o ‘pellets’. También desarrolla viveros especializados que suministran material vegetal adaptado a distintos climas y sistemas de cultivo. Su propuesta de valor integra recursos técnicos y empresariales para maximizar eficiencia, rentabilidad y calidad productiva, con asistencia desde planificación hasta comercialización. Responsable: Javier Pérez. Áreas de trabajo: diseño y ejecución de plantaciones de olivar, instalación de viveros. Año de creación: 2012. Web: http://www.spa nisholivetechnology.com

CIAC, servicios para la innovación en la construcción El Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible (CIAC) es el primer centro tecnológico andaluz orientado a acompañar a las empresas en su transición hacia la sostenibilidad mediante productos, sistemas y servicios que aumenten la competitividad industrial. Ofrece servicios tecnológicos avanzados, consultoría, desarrollo de proyectos I+D+i y formación para profesionales y técnicos, contribuyendo a la transferencia de conocimiento en toda la cadena de valor. Reconocido formalmente en el Registro de Fundaciones de Andalucía (CO-1162), avala su excelencia técnica y compromiso con la innovación. El centro integra universidades, laboratorios, distribuidores, constructoras y consultorías. Su labor abarca investigación aplicada, mejora de procesos y certificación de sistemas constructivos sostenibles, posicionando el sector andaluz a nivel nacional e internacional. Entre sus muchos programas destacan energía y agua (ENA), eficiencia energética, instalación y mantenimiento (IMA) y seguridad y medioambiente (SEA). Además, CIAC ha liderado proyectos como Redurcon, Protón Eccons, RecuMgased, EnDurCrete, SSVI y Georecarpros, consolidándose como referente en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. Responsable: María Dolores Jiménez. Áreas de trabajo: proyectos I+D+i, análisis y ensayos, asesoramiento técnico. Año de creación: 2008. Web: www.fciac.es

Inersur, eficiencia energética y soluciones sostenibles Inersur es una empresa especializada en eficiencia energética, ingeniería y optimización de consumos. Fundada en 2001 y con sede en el Parque Tecnológico de Córdoba, ofrece soluciones personalizadas a empresas e instituciones públicas y privadas, desde auditorías energéticas hasta proyectos de generación de energía y mejora de eficiencia. También gestiona la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, integrando movilidad sostenible con eficiencia energética. Entre sus servicios destacan estudios de optimización del consumo, auditorías energéticas, diseño de proyectos de generación de energía, consultoría técnica, telecontrol y automatización de instalaciones y asesoramiento en movilidad eléctrica. Su enfoque combina tecnología avanzada con un modelo consultivo para maximizar eficiencia, reducir costes y minimizar el impacto ambiental. Inersur impulsó la creación de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), participando en gestión y definición de estándares, formación y buenas prácticas, fomentando colaboración y profesionalización del sector. A lo largo de su trayectoria, la empresa se ha consolidado como referente en Andalucía, combinando innovación, sostenibilidad, rigor técnico y compromiso con el cliente. Responsable: Miguel Gálvez Beltrán. Áreas de trabajo: asesoramiento técnico, auditorías energéticas y ejecución de proyectos encaminados. Año de creación: 2001. Web: https://inersur.com

Séneca Green, asesoría total para fincas agrícolas Séneca Green es una empresa de ingeniería y consultoría agraria con sede en Córdoba, dedicada a ofrecer asesoramiento técnico especializado a agricultores y profesionales del sector agroindustrial. Su equipo combina amplios conocimientos en nutrición de cultivos, bioestimulación y agricultura de precisión, siempre orientados a mejorar la producción, eficiencia y rentabilidad de las explotaciones agrarias. La compañía trabaja en sistemas de producción ecológica, integrada y convencional, adaptando sus recomendaciones a las condiciones específicas de cada finca, tipo de cultivo y necesidades particulares. Además, desarrolla proyectos de I+D+i aplicables directamente en explotaciones, lo que permite trasladar innovación científica y tecnológica al día a día del campo. Entre sus servicios destacan la elaboración de planes de fertilización a medida, estrategias avanzadas de agricultura de precisión y soluciones que mejoran la eficiencia del uso del agua y nutrientes, contribuyendo a un manejo más sostenible. Recientemente, la empresa ha estrechado su colaboración con el Instituto de Investigación y Formación Agraria de Córdoba, reforzando su apuesta por la innovación, la transferencia de tecnología y el impulso de la competitividad del sector agrícola local. Responsable: Alejandro Posadillo. Áreas de trabajo: nutrición de cultivos, bioestimulación y mejora fisiológica de plantas. Año de creación: 2007. Web: http://www.senecagreen.com

AMP Laboratorios, calidad y seguridad alimentaria integral Especializada en control y mejora de la calidad alimentaria, AMP Laboratorios se ha consolidado como aliado técnico para empresas agroalimentarias que buscan reforzar competitividad y garantizar la seguridad de sus productos. Desde su sede en el Parque Tecnológico de Córdoba, ofrece servicios avanzados orientados a calidad, innovación y cumplimiento normativo. Su actividad abarca apoyo integral mediante I+D+i, sistemas de gestión de calidad, asesoramiento técnico y análisis de laboratorio. El equipo, con amplia experiencia, trabaja desde la cercanía y la agilidad, garantizando formalidad, puntualidad y confidencialidad en todos los procesos. Entre sus áreas destacan investigación, desarrollo e innovación, diseño e implantación de sistemas APPCC, asesoría técnica, análisis de laboratorio y formación on line. AMP diseña planes de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico personalizados. El laboratorio realiza análisis microbiológicos, estudios nutricionales y detección de alérgenos, complementado con cursos de manipulador de alimentos, etiquetado nutricional y gestión de alérgenos, mejorando la capacitación profesional. Con vocación de servicio, sigue reforzando calidad, eficiencia y competitividad de sus clientes en un mercado exigente. Responsable: Ángela Morales. Áreas de trabajo: servicios I+D+i, APPCC, asesoría alimentaria, laboratorio y cursos ‘online’. Año de creación: 2015. Web: www.amplab.es

Signlab, innovación en soluciones digitales Signlab es una firma tecnológica cordobesa que desde 2012 desarrolla soluciones digitales orientadas a la sociedad de la información, la comunicación y la accesibilidad. Se ha consolidado como socio tecnológico especializado en diseño y comercialización de proyectos digitales adaptados a empresas e instituciones. Su equipo, compuesto mayoritariamente por programadores y especialistas tecnológicos, trabaja con las últimas tecnologías para ofrecer soluciones eficientes y personalizadas, integrando creatividad, programación, diseño y experiencia de usuario. La compañía se enfoca en productos accesibles, funcionales y adaptados a normativas de accesibilidad, cada vez más relevantes en el ecosistema digital. Entre sus áreas destacan desarrollo de software y aplicaciones web, soluciones de accesibilidad digital, proyectos tecnológicos de comunicación y consultoría para transformación digital de empresas. También actúa como agente digitalizador del programa Kit Digital a través de Acelera Pyme, facilitando a pymes y autónomos la implantación de soluciones subvencionadas que mejoran competitividad y presencia ‘on line’. Mantiene estrecha relación con el entorno universitario e innovador, incorporando talento y desarrollando proyectos tecnológicos avanzados. Responsable: Francisco Tarifa y Paco Rincón. Áreas de trabajo: desarrollo de software y aplicaciones web. Año de creación: 2012. Web: https://signlab.es/#servicios

Cetemet, tecnología avanzada para industria El Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet) se ha consolidado como un agente clave de innovación industrial en Andalucía. Su misión es impulsar el desarrollo económico regional mejorando la competitividad de empresas de los sectores metalmecánico y del transporte. Cetemet orienta su actividad a la dinamización empresarial y desarrollo tecnológico mediante servicios tecnológicos avanzados y proyectos de I+D+i, actuando como puente entre investigación aplicada y realidad industrial, facilitando transferencia de conocimiento e incorporación de tecnologías innovadoras. Reconocido como Centro Tecnológico Nacional y autonómico, participa en redes como Asociación Española de Calidad, Plataforma Tecnológica Ferroviaria y Clúster Marítimo Naval. Se alinea con programas europeos como Horizon Europe y Digital Europe Programme, reforzando su papel en innovación industrial. Su experiencia incluye diseño de productos y procesos en automoción, ferroviario, aeroespacial, metalmecánico y agroindustrial, así como desarrollo de maquinaria, robótica y automatización bajo Industria 4.0. Proyectos como Siapemad, Ecotransport o Adivat muestran su capacidad de generar soluciones tecnológicas avanzadas y transferibles. Responsable: Gaspar Moral Arévalo. Áreas de trabajo: desarrollo de producto y proceso, eficiencia energética en el transporte, vehículo eléctrico. Año de creación: 2007. Web: www.cetemet.es

Corporación Onesta, tradición forestal impulsando innovación Dirigida por Francisco José Espejo, Onesta integra toda la cadena de valor de la madera, abarcando desde la gestión forestal y transformación primaria hasta su aplicación en proyectos arquitectónicos, industriales y decorativos. La compañía apuesta por una madera sostenible y de alto valor técnico, con productos y soluciones que promueven edificios saludables, eficiencia energética y economía circular. Su enfoque combina la tradición del oficio con herramientas tecnológicas avanzadas para responder a las demandas de los mercados contemporáneos. Su instalación proyectada en el Parque Tecnológico de Córdoba persigue ser un punto estratégico de encuentro entre empresas, universidades y centros tecnológicos, donde desarrollar tecnologías aplicadas al sector, realizar ensayos y prototipos y ofrecer formación especializada. Este centro refuerza la competitividad de Onesta y de su entorno colaborativo, potenciando la apuesta de Córdoba por la I+D+i y consolidando al parque tecnológico como un nodo de innovación en el sur de España. La presencia de Onesta en Andalucía refuerza además la dinamización del sector forestal y de la bioeconomía, evidenciando cómo una empresa con raíces tradicionales puede liderar proyectos sostenibles, innovadores y de impacto local. Responsable: Francisco J. Espejo. Áreas de trabajo: distribución de madera, proyectos y aplicaciones constructivas, logística y transporte. Año de creación: 1959. Web: https://www.onesta.es/

IMAN, la fuerza de un grupo muy consolidado IMAN es un grupo consolidado con presencia en múltiples provincias de España (y también con actividad en países como Portugal y Francia), con una amplia red de oficinas para estar cerca tanto de empresas clientes como de candidatos en búsqueda de empleo. El grupo apuesta por una cercanía real con clientes y candidatos, combinando experiencia, flexibilidad y especialización. Su estrategia se basa en aportar valor sostenible, integrar la innovación en sus procesos y fortalecer las relaciones profesionales con un enfoque centrado en personas y organizaciones. IMAN ofrece soluciones completas de gestión de talento, desde selección y contratación hasta formación, desarrollo profesional y apoyo para la búsqueda de empleo. De igual modo, presta servicios de externalización de actividades no estratégicas de las empresas, como limpieza, mantenimiento integral de instalaciones, seguridad, atención al cliente y otros servicios auxiliares que permiten a las organizaciones centrarse en su negocio principal con mayor eficiencia operativa. Ofrece soluciones de seguridad integral, incluyendo vigilancia, control de accesos y sistemas de protección avanzada, así como servicios de tecnología y ciberseguridad, aunque su diversidad es más amplia. Responsable: Lucas Pino Blanco. Áreas de trabajo: sector servicios. Año de creación: 1991. Web: www.imancorp.es

Todolivo, el olivar como centro de la actividad Todolivo SL es una empresa española pionera y referente mundial en olivicultura moderna, especializada en el diseño, desarrollo y gestión de plantaciones de olivar en seto y en soluciones integrales para maximizar la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo del olivo. La compañía combina innovación agronómica, investigación aplicada y asesoramiento técnico para pequeños y grandes proyectos olivareros. Desde su creación en 1985, Todolivo ha jugado un papel clave en la transformación de la olivicultura tradicional, introduciendo modelos de plantación superintensiva -como el Sistema Todolivo Olivar en Seto- que permiten mecanizar labores, reducir costes y mejorar la eficiencia productiva, tanto en secano como en regadío. La empresa también lidera un programa de mejora genética del olivo, con cientos de nuevas variedades desarrolladas para ofrecer mayor productividad, tolerancia al estrés hídrico y resistencia a enfermedades, así como perfiles de aceite diferenciados para mercados exigentes. Además de la consultoría y ejecución de plantaciones, Todolivo ofrece servicios completos que incluyen asesoría técnica, formación especializada, gestión de explotaciones y transferencia de tecnología, consolidándose como socio estratégico. La compañía cuenta con delegaciones en varios países. Responsable: José María Gómez. Áreas de trabajo: olivicultura. Año de creación: 1985. Web: www.todolivo.com

Duplach, diseños, soluciones y calidad para el baño Empresa española especializada en el diseño y fabricación de soluciones para el baño, con origen en Villa del Río y actividad desde 2010, centrada en productos que combinan calidad, innovación, diseño y funcionalidad para espacios residenciales y profesionales. Duplach se dedica principalmente a la producción de platos de ducha de resina con cargas minerales y acabado en gel ‘coat’, materiales que ofrecen alta resistencia antibacteriana, antideslizante y frente a variaciones de temperatura, lo que los convierte en soluciones duraderas y seguras para el baño. Además, la empresa también fabrica muebles de baño y accesorios complementarios que se integran estéticamente en el espacio, ofreciendo una amplia variedad de formas, tamaños, colores y acabados para adaptarse a los estilos y necesidades de cada cliente. Duplach destaca por combinar diseño atractivo y funcionalidad, utilizando tecnologías avanzadas como la impresión 3D para crear productos con acabados únicos -por ejemplo, imitaciones de materiales naturales como madera o piedra- que aportan carácter y personalidad a los baños. La empresa no solo opera en el mercado nacional, sino que ha expandido su presencia internacionalmente. Responsable: José María Gómez. Áreas de trabajo: olivicultura. Año de creación: 1985. Web: www.todolivo.com

Barin, confianza en un sector en continuo cambio Inmobiliaria Barin es una agencia inmobiliaria española con más de 25 años de experiencia en el sector, especializada en la gestión integral de compra, venta y alquiler de inmuebles. A lo largo de su trayectoria, la empresa ha consolidado una amplia red de oficinas en ciudades como Córdoba, Sevilla, Málaga, la Costa del Sol y Murcia, lo que le permite ofrecer un servicio cercano y adaptado a las particularidades de cada mercado local. La compañía destaca por su enfoque personalizado, acompañando a cada cliente durante todo el proceso inmobiliario, desde la búsqueda de la vivienda ideal o la valoración de un inmueble hasta la firma final de la operación. Su equipo, formado por más de 50 profesionales cualificados, combina conocimiento del mercado, asesoramiento técnico y atención cercana para garantizar operaciones seguras, transparentes y eficientes. Inmobiliaria Barin trabaja tanto con particulares como con inversores, gestionando viviendas, locales comerciales, oficinas y otros activos inmobiliarios, siempre con el objetivo de facilitar cada transacción y aportar confianza en cada paso. Su experiencia, red territorial y compromiso con el cliente la posicionan como una referencia consolidada dentro del sector inmobiliario. Responsable: Juan Miguel Barbancho. Áreas de trabajo: inmobiliaria. Año de creación: 1994. Web: www.inmobiliariabarin.com

Ineco, movilidad sostenible y digital con impacto Desde 1968, Ineco desarrolla soluciones de ingeniería y consultoría para clientes públicos y privados. Con una oficina virtual en el Parque Tecnológico de Córdoba, la firma está presente en más de cincuenta países. Su ambición es práctica: contribuir a que el territorio se cohesione y a que los servicios públicos sean más ágiles y accesibles. Con más de 6.000 profesionales y más de medio siglo de experiencia, la compañía aborda proyectos complejos con equipos multidisciplinares. La combinación de conocimiento especializado y gestión transversal aporta una visión de 360 grados, útil para acompañar cada iniciativa desde su diseño hasta la puesta en marcha y la mejora, sin perder de vista el impacto en la vida cotidiana. Además, trabaja en movilidad sostenible y transformación digital y también en urbanismo y respuesta al cambio climático. Director: Francisco Pérez Arjona. Áreas de trabajo: ingeniería y consultoría para empresas y administraciones. Año de creación: 1968. Web: ineco.com

Lisec, ingeniería del vidrio precisa y duradera Lisec acumula más de seis décadas de experiencia como fabricante de maquinaria para el procesamiento de vidrio y ha convertido ese conocimiento en una referencia internacional dentro de un sector exigente. Su trayectoria, sostenida en el tiempo con paciencia y precisión, refleja una forma de entender la industria donde cada detalle importa. La compañía desarrolla máquinas y soluciones completas que acompañan al vidrio en su transformación, desde la materia inicial hasta su acabado final. No se trata solo de equipos, sino también de software diseñado a medida, capaz de coordinar procesos complejos con la naturalidad de quien conoce el oficio desde dentro. En ese sentido, la tecnología se convierte en una aliada discreta, pero decisiva. Además, la calidad austriaca se percibe en la robustez de sus sistemas, pensados para durar. Director: Massimo de Feo. Áreas de trabajo: fabricación de maquinaria para procesar el vidrio. Año de creación de la sucursal: 2003. Web: lisec.com

Silos Córdoba, custodios del grano en todo el mundo La marca original nació en 1975 y abrió una trayectoria que acabaría dejando huella en el paisaje industrial y en la memoria técnica de todo un sector. Durante décadas, su nombre quedó unido a esas grandes siluetas metálicas que se alzan en campos y puertos, discretas pero decisivas, como si custodiaran el esfuerzo de generaciones enteras. No eran solo estructuras: eran promesas de alimento, seguridad y continuidad. Silos Córdoba consolidó así un liderazgo internacional en el almacenamiento de grano a lo largo de más de cuarenta años de actividad. Sin embargo, en febrero de 2023, el silencio sustituyó al ritmo habitual de la fábrica. Parecía el final de una historia construida con precisión y oficio. Pero no lo fue. Ese mismo año, la adquisición de su propiedad intelectual por parte de capital internacional vinculado a grupos como SCG impulsó una nueva etapa bajo esa denominación. En ese sentido, la empresa inició una fase de expansión global que mira hacia el futuro sin desprenderse de su pasado. Además, la incorporación de parte de su antigua plantilla ha permitido preservar un conocimiento que no se improvisa: es el saber que permanece y contribuye a crecer, incluso cuando todo parece detenerse. Director: Sanjay Patel. Áreas de trabajo: instalaciones para almacenamiento de grano. Año de creación: 2023. Web: siloscordoba.com

Bodegas Sancho, aceite y vinos de calidad desde el origen Bodegas Sancho inició su andadura empresarial en 2022 en la localidad pacense de Almendralejo con la vocación de acercar aceite de oliva y otros productos alimentarios y bebidas a nuevos mercados. Desde su constitución, esta sociedad ha orientado su actividad hacia la intermediación y el comercio al por mayor, una labor discreta pero esencial para que muchos productos de calidad encuentren su camino desde el origen hasta el consumidor. A diferencia de otras bodegas de su entorno, más vinculadas a la producción propia o al enoturismo, Bodegas Sancho se mueve en el terreno de la conexión. Su trabajo consiste, en cierto modo, en tender puentes entre proveedores y destinos finales, facilitando que los alimentos y las bebidas circulen con agilidad y eficiencia. Y es que, en un sector donde el tiempo y la logística marcan la diferencia, contar con una estructura flexible resulta determinante. Además, la empresa dispone de una oficina en el Parque Tecnológico de Córdoba, una ubicación que no es casual. Situada en el centro geográfico de Andalucía, ofrece ventajas logísticas evidentes. En ese sentido, la firma ha encontrado en Córdoba un enclave que refuerza su capacidad operativa y amplía su radio de acción, consolidando un proyecto que avanza a diario. Director: Alexandr Pisanco. Áreas de trabajo: intermediación de productos agroalimentarios. Año de creación: 2022. Web: No tiene.

Dadrev, cuando las mediciones se vuelven claves de éxito Dadrev Gabinete Técnico ofrece soluciones precisas, gracias a sus más de veinte años de experiencia acumulada. Su trayectoria, construida paso a paso, ha estado siempre ligada a la necesidad de medir, comprender y representar el espacio con exactitud, algo tan esencial como discreto, pero decisivo para que proyectos públicos y privados cobren forma. Especializada en topografía, cartografía y fotogrametría, la empresa ha hecho de la atención personalizada una de sus señas de identidad. Cada encargo supone un nuevo reto, ya sea el levantamiento de un terreno, el encaje de una obra o la creación de modelos tridimensionales mediante tecnología de escáner láser. Y es que la captura masiva de datos, realizada con rapidez y sin interferir en el entorno, permite recrear escenarios con una fidelidad sorprendente. En ese sentido, la tecnología se convierte en una aliada silenciosa. Miles de puntos recogidos en segundos terminan transformándose en mapas, planos y modelos compatibles con programas de diseño, herramientas imprescindibles para arquitectos, ingenieros o administraciones. Además, la precisión y la seguridad en la toma de datos aportan tranquilidad, especialmente cuando se trabaja sobre elementos delicados. Director: Jorge Chacón Giménez. Áreas de trabajo: servicios de topografía, cartografía y fotogrametría. Año de creación: 2013. Web: dadrev.es