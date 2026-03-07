Córdoba acogerá seis seminarios técnicos sobre los retos del olivar ante el cambio climático

La ciudad de Córdoba acogerá del 9 al 26 de marzo la celebración de seis 'Seminarios Citoliva', unas jornadas técnicas especializadas dirigidas a profesionales del sector oleícola y en las que se abordarán los grandes retos del olivar frente al cambio climático, con la participación de expertos externos invitados procedentes de universidades, centros tecnológicos y empresas del sector, con reconocido prestigio en cada área.

Jornadas técnicas

El Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite (Citoliva) informó de que estas jornadas formativas tienen como objetivo "transferir conocimiento técnico de alto valor, acercar la innovación al territorio y dotar a los profesionales del sector oleícola de herramientas prácticas para mejorar la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad del olivar".

Cada seminario se desarrollará a lo largo de dos jornadas consecutivas, en horario de 8.00 a 14.15 horas, y combinará la exposición técnica de Citoliva con la participación de un experto especializado en la temática, ofreciendo una formación aplicada y orientada a la realidad del sector.

Plan Estratégico de la PAC

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Estratégico de la PAC, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y cofinanciada al 43% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al 57% por el MAPA, reforzando el compromiso institucional con la modernización del sector agroalimentario y la capacitación técnica. Asimismo, cuenta con la colaboración del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (ceiA3).

Este programa formativo presencial conecta ciencia, práctica y territorio con el objetivo de mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la calidad del olivar en un contexto marcado por el cambio climático y las nuevas exigencias agrarias y de mercado. Tras consolidar su primera fase en Jaén, Córdoba se convierte ahora en nueva sede de referencia para la transferencia de conocimiento aplicada al sector.

El calendario de seminarios comienza los días 9 y 10 de marzo con 'Riego y nutrición inteligente', los días 11 y 12 de marzo se dedicarán a la 'Calidad del aceite de oliva en un contexto climático cambiante', y el 16 y el 17 de marzo será el turno de 'Composición físico-química de aceites de oliva'. 'Análisis sensorial y diferenciación de aceites' llegará el 18 y 19 de marzo; 'Aliados naturales para el manejo fitosanitario del olivar', los días 23 y 24 de marzo, y, por último, concluirán los encuentros los días 25 y 26 de marzo, que estarán dedicados a 'Del manejo convencional a la producción integrada y ecológica en el olivar'.

Estos seminarios están dirigidos e impartidos por el equipo técnico de Citoliva, que "combina experiencia científica y aplicabilidad directa en campo y almazara" y está integrado por José Alfonso Gómez, responsable del departamento I+D+i de Citoliva, con implicación en contenidos vinculados a manejo sostenible del olivar y estrategias agronómicas, y Raquel Costales, responsable del área de Elaiotecnia de Citoliva, especializada en calidad del aceite y su relación con factores agronómicos y climáticos.

A ellos se suman Amador Redondo, ingeniero agrónomo y técnico I+D+i de Citoliva, centrado en estrategias de eficiencia hídrica y nutricional (riego y nutrición inteligente); Laura Guerrero, jefa de Panel de Cata en Citoliva, responsable de contenidos vinculados al análisis sensorial y diferenciación, e Inmaculada Olivares, ingeniera Química y doctora por la Universidad de Jaén.

Expertos externos

Cada seminario contará además con la participación de expertos externos invitados procedentes de universidades, centros tecnológicos y empresas del sector, con reconocido prestigio en cada área.

En el caso de Córdoba, se contará con la participación de Plácido Pascual, jefe del Panel de Cata del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba; Pablo Silvestre, máster en Agricultura ecológica y agroecología (Universidad de Barcelona); José Nieves, responsable de Calidad de Aceites ABASA; José María Penco, director DE Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO); Francisco Puig, ingeniero agrónomo en digitalización, y Enrique Vargas, ingeniero Agrónomo de la Universidad de Córdoba.