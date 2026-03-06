Un vehículo de alta gama abandonado en Córdoba con 100 kilos de marihuana acaba con la detención de cinco personas que pertenecían a una red criminal

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia de Córdoba contra el tráfico de drogas, ha detenido a 5 personas y desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana, incautando más de 100 kilos de marihuana y un vehículo de alta gama.

La investigación se inició cuando efectivos de la Guardia Civil localizaron un vehículo de alta gama abandonado en la autovía Autovía A-4 sentido Madrid. Tras inspeccionar el interior del turismo, los agentes comprobaron que el mismo se encontraba repleto de bolsas plásticas contenedoras de cogollos de marihuana, que una vez sometidas a pesaje arrojaron un peso total de 100,565 kilogramos.

Ante estos hechos, se estableció un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar e identificar a los ocupantes del vehículo, quienes lograron huir del lugar evitando el operativo policial.

El avance de la investigación permitió identificar plenamente a cinco personas componentes de una organización criminal de ámbito internacional, dedicada especialmente al acopio de grandes cantidades de marihuana procedentes de cultivos ubicados en la provincia de Sevilla para, posteriormente, trasladar la droga por carretera hasta la localidad de Alicante, donde otros integrantes de la banda se encargaban de su distribución hacia diferentes países de Europa.

Finalmente, la Guardia Civil procedió a la identificación, localización y detención de los integrantes de la organización, resultando detenidos dos hombres y una mujer de nacionalidad española, así como dos hombres de nacionalidad polaca, con edades comprendidas entre los 27 y los 37 años.

Fruto del conjunto de las actuaciones desarrolladas, los investigadores han logrado la intervención de más de cien kilogramos de marihuana dispuesta para su consumo, así como del vehículo utilizado para su transporte.

Los detenidos, la droga y los efectos intervenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.