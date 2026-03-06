Urbanismo mejorará el parque del Canal y pondrá más sombras junto a la guitarra gigante

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha sacado a licitación un contrato por 258.130,44 euros (impuestos incluidos) para ejecutar una serie de obras en el parque del Canal. Según la memoria del proyecto, se actuará en las tres manzanas que componen el parque: la oeste (conocida como parque del Flamento), la este (parque de la Princesa de Asturias) y la central. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 26 de marzo para hacerlo y, una vez adjudicado el contrato, el plazo de ejecución será de tres meses.

Actuaciones en el parque del Flamenco

Se colocará un letrero identificativo con el nombre del parque y se colocarán los hitos a lo largo del circuito de atletismo (de dos kilómetros). También se ejecutarán caminos adicionales a los que ya hay y se plantarán más árboles en el entorno de la guitarra para que haya más sombras.

En el proyecto se incluye la instalación de pivotes en el paseo para que no entren coches, la reposición de baldosas rotas y la retirada de las vallas que hay junto al carril bici de la glorieta. También se extenderá una capa de tierra vegetal en los senderos de tierra y se colocará un módulo de toldos en la zona de la guitarra.

Un corredor pasa por delante de la guitarra-parque infantil del parque del Flamenco, ayer / A. J. GONZÁLEZ

Actuaciones en el parque de la Princesa de Asturias

En el parque de la Princesa de Asturias se plantarán más árboles, se pondrá una línea de riego por goteo, se mejorará el firme del camino del Canal y se prolongará la red de agua bruta de Emacsa. También aquí se repondrán baldosas estropeadas y se terminará de pintar el carril bici.

Actuaciones en la manzana central

En cuanto a la manzana central, se pondrán un banco y una papelera en la plaza del extremo este, se plantarán más árboles y se instalará otra línea de riego por goteo. Se mejorará el firme en el camino de servicio junto al canal, se repondrán baldosas rotas y se colocará una valla con pasamanos para limitar el acceso de coches desde la avenida de la Arruzafilla. También aquí se demolerá el antiguo muelle de trabajo que hay junto al canal y se extenderá una capa de tierra en los senderos.

Prolongación de la avenida de la Arruzafilla

El proyecto incluye una actuación en la prolongación de la avenida de la Arruzafilla. Aquí se acondicionará el paso de peatones inteligente y se pondrá otro más. Se extenderá la instalación de riego y se plantarán árboles.