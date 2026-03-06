Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El libro por los 25 años de trayectoria del Córdoba TechPark, los testimonios de los trabajadores del Iryo que descarriló en Adamuz y la devoción en los templos el primer viernes de marzo, claves de la información de la jornada

Tren Alvia accidentado en Adamuz, en la zona cero.

Tren Alvia accidentado en Adamuz, en la zona cero. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El parque científico y tecnológico de Córdoba, denominado ahora Córdoba TechPark, cumple un cuarto de siglo. Con motivo de esta efeméride, Diario CÓRDOBA ha editado una publicación que repasa su trayectoria y su papel clave en el desarrollo económico de la provincia. Por otra parte, los relatos de seis trabajadores de Iryo, que han declarado dentro de la investigación, han reconstruido el momento inicial de la tragedia de Adamuz. Los testimonios de aquel 19 de enero ponen de relieve su auxilio a los pasajeros y la incertidumbre en torno a un accidente que pudo ocurrir por "mil cosas". Y en otro orden de cosas, Córdoba ha vivido hoy una jornada de tradición y devoción en una fecha marcada en el calendario cofrade, el primer viernes de marzo. Varios templos han abierto sus puertas a los fieles en sendos besamanos y besapiés.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

España

Deportes

TEMAS
