La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El libro por los 25 años de trayectoria del Córdoba TechPark, los testimonios de los trabajadores del Iryo que descarriló en Adamuz y la devoción en los templos el primer viernes de marzo, claves de la información de la jornada
El parque científico y tecnológico de Córdoba, denominado ahora Córdoba TechPark, cumple un cuarto de siglo. Con motivo de esta efeméride, Diario CÓRDOBA ha editado una publicación que repasa su trayectoria y su papel clave en el desarrollo económico de la provincia. Por otra parte, los relatos de seis trabajadores de Iryo, que han declarado dentro de la investigación, han reconstruido el momento inicial de la tragedia de Adamuz. Los testimonios de aquel 19 de enero ponen de relieve su auxilio a los pasajeros y la incertidumbre en torno a un accidente que pudo ocurrir por "mil cosas". Y en otro orden de cosas, Córdoba ha vivido hoy una jornada de tradición y devoción en una fecha marcada en el calendario cofrade, el primer viernes de marzo. Varios templos han abierto sus puertas a los fieles en sendos besamanos y besapiés.
- Córdoba TechPark cumple 25 años como eje estratégico de desarrollo de la provincial
- De maquinistas a auxiliares del Iryo: seis relatos reconstruyen el momento inicial de la tragedia de Adamuz
- La tradición revive en Córdoba: una jornada de templos abiertos y devociones heredadas antes de la Semana Santa
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Empleo prevé una segunda convocatoria de cursos en Córdoba para la Base Logística del Ejército de Tierra
- La directora del CEIP Cronista Rey Díaz de Córdoba, atrapada en la India tras un voluntariado solidario
- La Policía Nacional detiene al presunto autor de varios robos con fuerza en comercios de Córdoba
- Córdoba celebra el 8M reclamando igualdad real y llamando a la manifestación del domingo
- El Colegio de Enfermería de Córdoba homenajea a los enfermeros que intervinieron en Adamuz: "Ojalá hubiéramos podido ayudar más"
- Atrapadas en una isla de Tailandia: la odisea de seis cordobesas por la cancelación de vuelos y la falta de apoyo consular
- Archivada la denuncia de PSOE y Hacemos por la supuesta desprotección de los restos de la Ronda Norte
Provincia
Andalucía
España
Deportes
Internacional
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba