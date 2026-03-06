La actualidad del viernes 6 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aluvión de consultas a los abogados sobre la regularización extraordinaria de migrantes, la investigación del accidente de Adamuz y la nueva amenaza de Trump a España centran la información del día
Los abogados de Córdoba aseguran estar "desbordados" ante el número de consultas que están recibiendo de migrantes por el procedimiento de regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciado recientemente por el Gobierno de España y que aún no ha comenzado. Por otro lado, continúa la investigación del accidente de Adamuz. La última actualización es que la jueza de Montoro que instruye la causa ha denegado a Adif la realización de trabajos en el entorno del siniestro sin un preaviso mínimo de quince días. Por último, seguimos pendientes de la guerra de Oriente Próximo y sus consecuencias. Trump volvió a amenazar ayer a España, mientras que el Gobierno ha llamado a la tranquilidad.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Las facultades de Ciencias del Trabajo y Ciencias votarán para elegir decana el próximo 19 de marzo
- Diario CÓRDOBA publica un libro sobre el 25 aniversario del Parque Científico Tecnológico
- El futuro PGOM de Córdoba agilizará trámites de obras sin necesidad de pasar por Patrimonio
- La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra
- El alcalde de Córdoba lamenta la ausencia de Air Nostrum pero busca ampliar rutas aéreas nacionales e internacionales
- Una víctima de abusos sexuales en la infancia, en Córdoba: "Con 10 años ya tenía pensamientos de suicidio"
Provincia
- El Higueral recuerda cómo brotó el agua del suelo: "Ha roto el venero de Maroto"
- Covap destaca la necesidad de que el sector agroganadero comunique en positivo su valor y aportación social y económica
Salud
- Ana María Cuervo, experta en envejecimiento: "Ahora se recomienda espaciar más las comidas, comer menos veces, para favorecer la limpieza celular"
Campo
- Aceites de Carcabuey y Baena se alzan con los primeros premios del 19º Concurso de AOVE de la Diputación de Córdoba
Internacional
- Europa envía buques de guerra a Oriente Medio pero se divide ante el uso por EEUU de las bases militares contra Irán
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba