La actualidad del viernes 6 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El aluvión de consultas a los abogados sobre la regularización extraordinaria de migrantes, la investigación del accidente de Adamuz y la nueva amenaza de Trump a España centran la información del día

Una mujer migrante trabaja en una vivienda.

Una mujer migrante trabaja en una vivienda. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los abogados de Córdoba aseguran estar "desbordados" ante el número de consultas que están recibiendo de migrantes por el procedimiento de regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciado recientemente por el Gobierno de España y que aún no ha comenzado. Por otro lado, continúa la investigación del accidente de Adamuz. La última actualización es que la jueza de Montoro que instruye la causa ha denegado a Adif la realización de trabajos en el entorno del siniestro sin un preaviso mínimo de quince días. Por último, seguimos pendientes de la guerra de Oriente Próximo y sus consecuencias. Trump volvió a amenazar ayer a España, mientras que el Gobierno ha llamado a la tranquilidad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Salud

Campo

Internacional

