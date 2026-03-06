Más de una treintena de familias de desparecidos reclaman en Córdoba un estatuto que ponga fin a su “desamparo legal”

“Somos muchas familias rotas que juntas construyen una grande”. Córdoba acoge desde este jueves y hasta el sábado el tercer encuentro organizado con motivo del Día de las Personas Desaparecidas, que se conmemora el 9 de marzo. El acto, celebrado por primera vez fuera de Madrid y organizado por la Fundación Quién Sabe Dónde Global, ha reunido a más de una treintena de familias afectadas, que han depositado una rosa blanca o un objeto personal en un cajón de madera en homenaje a su ser querido.

Isidro Molina, padre de Paco Molina, ha recordado la necesidad de una legislación que ampare este tipo de situaciones, ya que son “miles y miles de familias las que se encuentran en España en esta situación”. No obstante, ha celebrado los avances registrados a nivel policial durante la última década en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

Los padres de Paco Molina, desaparecido en Córdoba / A. J. González

Un estatuto del desaparecido

Sin embargo, Molina ha recordado que sigue pendiente la principal reivindicación de los afectados: la creación de un estatuto del desaparecido que pueda transformarse en ley. “Hay un borrador que se ha presentado y en el que todos los grupos políticos están de acuerdo, pero hace falta empuje e implicación de la justicia”, ha señalado. “No puede ser que todos los años miles de personas desaparezcan en España y queden abandonadas”, ha subrayado.

Encuentro nacional de familiares de personas desaparecidas. / A. J. González

Para Molina, la creación de este estatuto sacaría a las familias del “desamparo legal” y ahorraría “bastante sufrimiento”. Actualmente, la ley fija un plazo máximo de diez años desde la desaparición de una persona para poder declararla oficialmente fallecida, siempre que así lo autorice un juez.

Necesidad de este acto

Por su parte, el vicepresidente de la fundación, Paco Lobatón, ha recalcado la importancia del acto para que los familiares lleven a cabo un alegato en el que “se vinculan de manera muy directa, pero muy sincera, con sus seres queridos desaparecidos”. La importancia de este encuentro, ha explicado, es la de “renovar la conciencia del colectivo” y “actualizar sus demandas”, porque “cuando una persona desaparece sigue siendo un ciudadano con derechos”.

Lobatón también ha insistido en la necesidad de crear el estatuto del desaparecido. “Hay más de 7.000 casos sin resolver. Todo el mundo debe saber qué fue de su ser querido desaparecido. Esta es la principal urgencia”, ha manifestado. A su juicio, la falta de resolución de las desapariciones supone “la negación del duelo necesario para superar la pérdida”, además de vulnerar “un derecho humano esencial”.

Durante el acto, el presidente José Antonio Lorente ha señalado que “estamos aquí porque ellos no lo están, aunque realmente lo están de otra forma”. También ha reclamado medidas para prevenir las desapariciones y para ayudar y agilizar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Tras la intervención de los ponentes, los familiares depositaron una rosa blanca o un objeto personal en el cajón dedicado a su persona desaparecida. El encuentro también incluye un recital de poesía acompañado de violín y violonchelo, una reunión de familiares con miembros del Centro Nacional de Personas Desaparecidas y un paseo de convivencia por la ciudad.