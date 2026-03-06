¿Cuáles son los ejes del envejecimiento saludable? El Instituto Danone y el Imibic aportan las claves en Córdoba

El Instituto Danone y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) han celebrado este miércoles en Córdoba el cuarto Simposio sobre Envejecimiento Saludable, bajo el título 'Nutrición y fragilidad: ¿una relación que no acaba nunca?', en el edificio del Imibic.

En una nota de prensa, el Instituto Danone resaltó que el encuentro reunió a expertos nacionales e internacionales para abordar el papel de la nutrición, la composición corporal y la microbiota en los procesos relacionados con el envejecimiento, poniendo el foco en una cuestión clave: comprender si la relación entre nutrición y fragilidad es causa o consecuencia y cómo ésta evoluciona a lo largo del tiempo.

Representantes del Imibic y del Instituto Danone, junto a los ponentes. / CÓRDOBA

Añadir salud a los años: el nuevo marco estratégico

Esta cuarta edición se enmarca en la nueva etapa estratégica del Instituto Danone, alineada con el posicionamiento global acordado en 2025 por los distintos Institutos Danone a nivel internacional. Esta visión común sitúa el envejecimiento saludable como eje prioritario, con el objetivo de añadir salud a los años mediante estrategias basadas en la evidencia científica que favorezcan la funcionalidad, la resiliencia y la calidad de vida. El simposio refuerza así el papel de la nutrición como herramienta preventiva, tanto desde una perspectiva proactiva en la edad adulta como reactiva en etapas iniciales de pre fragilidad.

Programa científico

La jornada dio inicio con un acto de inauguración, con el que se contó con la presencia de Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba; Francisco Triviño, director gerente del hospital universitario Reina Sofía; Pablo Pérez, director científico del Imibic y José López Miranda, jefe del Servicio Medicina Interna del hospital Reina Sofía y presidente del Instituto Danone.

Pablo Pérez, Manuel Torralbo, Francisco Triviño y José López, en la inauguración. / CÓRDOBA

El simposio contó con la moderación del doctor López Miranda y del doctor Leocadio Rodríguez, jefe del Servicio de Geriatría del hospital universitario de Getafe y miembro del Instituto Danone.

¿Cuáles son los ejes del envejecimiento saludable?

El programa ha incluido tres ponencias centradas en distintos ejes del envejecimiento saludable. Por un lado, el doctor Alberto Díaz-Ruiz, jefe del Laboratorio de Gerontología Celular y Molecular del Instituto Imdea Nutrición, analizó el papel del microbioma intestinal en la homeostasis del organismo y su influencia en los procesos asociados al envejecimiento. Por otra parte, el doctor Hélio José Coelho Júnior, profesor en la Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma), abordó la relación entre factores nutricionales y estado funcional en situaciones de longevidad extrema. Finalmente, el doctor Leocadio Rodríguez profundizó en la relación entre fragilidad, masa muscular, grasa corporal y estado nutricional, subrayando la importancia de intervenir en fases tempranas para preservar la autonomía.

Un reto demográfico con impacto sanitario

El Instituto Danone subraya que España afronta un progresivo envejecimiento poblacional. Sin embargo, una mayor longevidad no siempre implica más años vividos con buena salud. La coexistencia de obesidad, déficits de micronutrientes y pérdida de masa muscular en personas mayores incrementa el riesgo de fragilidad y dependencia. La evidencia científica apunta a que los patrones dietéticos adecuados, junto con la actividad física adaptada, pueden contribuir a retrasar el deterioro funcional y preservar la calidad de vida.

Con esta cuarta edición, el Instituto Danone y el Imibic consolidan el simposio como un espacio de referencia para el intercambio científico y la reflexión sobre los desafíos asociados al envejecimiento saludable.