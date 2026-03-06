Estos son los 31 primeros cursos gratuitos de Empleo para la Base Logística del Ejército en Córdoba

La Junta de Andalucía ha presentado hoy en Córdoba el proyecto formativo singular para la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), enfocado en responder a las necesidades de las empresas auxiliares y del sector logístico. La primera convocatoria, lanzada en agosto, ha permitido poner en marcha 31 cursos gratuitos para 495 personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con un presupuesto ejecutado de 923.000 euros.

Las especialidades incluyen áreas estratégicas como inteligencia artificial, robótica, big data, transporte, logística, soldadura y calderería, y se desarrollarán durante 16 meses. En total, participan 11 entidades formativas homologadas, entre públicas, privadas y sin ánimo de lucro, con el objetivo de ofrecer una formación alineada con las demandas reales del mercado laboral. Entre ellas se encuentran CECO o el Imdeec. Los cursos están abiertos y todavía los interesados se pueden apuntar.

El proyecto es abierto y evolutivo, con la intención de alcanzar hasta 7.000 personas formadas hasta 2028 mediante un presupuesto global de 9,1 millones de euros. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha destacado la importancia de que las entidades de formación y las empresas comuniquen nuevas necesidades para diseñar programas específicos y adaptados a la industria auxiliar.

Estos son los 31 cursos de la primera convocatoria

Digitalización en la gestión de una empresa logística Introducción a la inteligencia artificial aplicada al marketing Especialista en inteligencia artificial Especialista en big data Robótica y automatización para la automoción Soldadura MIG-MAG Soldadura TIG Soldadura Fabricación inteligente en la industria 4.0 Realidad aumentada, virtual y mixta en entornos 4.0 Digitalización en operaciones logísticas Transformación logística en un entorno de industria 4.0 Procedimientos básicos en la reparación y pintura de carrocería de vehículos Averías eléctricas y electrónicas de vehículos Reparación de abolladuras sin pintura Esquemas eléctricos de vehículos Reprogramación y reparación de unidades de control automotrices (nivel 1) Reprogramación y reparación de unidades de control automotrices (nivel 2) Instalación y mantenimiento de redes 5G Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, soldeo MIG/MAG Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo no consumible, soldeo TIG Pintura de vehículos Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles Diseño de calderería y estructuras metálicas Soldadura por arco con electrodo revestido Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehículos Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos Operaciones auxiliares de fabricación mecánica Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial Gestión de la producción en fabricación mecánica.

Toda la información sobre los cursos y su proceso de solicitud está disponible en la web de la Consejería de Empleo, dentro del apartado de Formación Profesional para el Empleo.