El proyecto para el hotel en Bodegas Campos y la conexión de Badanas con la Ribera sigue adelante

El proyecto para hacer un hotel en el parking del restaurante Bodegas Campos, en Córdoba capital, y para conectar la calle Badanas con el Paseo de la Ribera sigue su camino administrativo para poder ser una realidad. Este viernes, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica la aprobación definitiva de los estatutos y las bases de la junta de compensación que promueve la iniciativa en el denominado A5 Badanas.

En la publicación del BOP, por otra parte, también se establece la desestimación de la única alegación presentada al acuerdo alcanzado, para este mismo asunto, a finales de enero en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Sobre dicha alegación se determina que "no aporta motivos legales ni urbanísticos que justifiquen la modificación o suspensión del procedimiento".

El proyecto de intervención en el parking de Bodegas Campos

El proyecto urbanístico y hotelero ha sido diseñado por estudio de arquitectura Castelló. Según explica el propio estudio, la actuación contemplada en la plaza (la que está justo al lado del parking y que da a la Ribera), "reorganiza el espacio público mediante criterios de movilidad sostenible, accesibilidad universal y mejora ambiental, incorporando pavimentos continuos, arbolado de sombra y soluciones de drenaje sostenible que incrementan el confort térmico y reducen el impacto urbano".

Recreación de cómo quedará la futura plaza y el acceso a la Ribera dentro del proyecto del hotel del parking de Bodegas Campos. / CASTELLÓ ARQUITECTURA

La plaza resultante, continúa el proyecto, "se redefine como un nodo de transición amable entre usos residenciales, turísticos y culturales, favoreciendo la actividad económica y la identidad social del entorno. Su diseño, funcional y eficiente, consolida un espacio urbano legible, seguro y contemporáneo que revitaliza esta área estratégica del centro histórico".

Nueva Puerta de la Ribera S. L. es la promotora de la iniciativa, que lleva en urbanismo varios años. Se trata, al completo, de una intervención urbanística de calado que conlleva la construcción de un nuevo hotel en el casco histórico, la apertura de una nueva calle entre Badanas y la Ribera y el acondicionamiento y transformación de una plaza que, de por sí, tiene mucha vida al acoger a varias terrazas de otros tantos locales de hostelería de la zona.