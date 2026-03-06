Profesionales y familias debatirán sobre educación inclusiva en unas jornadas de Autismo Córdoba

La Diputación de Córdoba acogerá este martes 10 de marzo las jornadas «Estos días azules: conversaciones útiles sobre Autismo», un encuentro impulsado por Autismo Córdoba y que contará con la participación de representantes de Autismo España, que reunirá a profesionales del ámbito educativo, administración pública, universidad, formación profesional, familias y personas con autismo para analizar los desafíos actuales que plantea la educación inclusiva.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la apertura institucional, en la que intervendrá Paqui Suárez, presidenta de Autismo Córdoba, junto a otros representantes institucionales, quienes pondrán en valor el papel de la educación en la construcción de una sociedad más inclusiva. A continuación, tendrá lugar la introducción de Ruth Vidriales Fernández, directora técnica de la Confederación Autismo España, y María Muñoz, directora técnica de Autismo Córdoba.

Gala celebrada en septiembre por parte de Autismo Córdoba. / Ramón Azañón

Público objetivo de las jornadas

Estas conversaciones están dirigidas a docentes de todas las etapas educativas, profesionales de la orientación y la atención a la diversidad, especialistas en inclusión educativa, profesionales de entidades del tercer sector vinculadas al autismo, responsables de formación y empleabilidad, profesionales de empresas, familias y personas con autismo, así como a cualquier persona interesada en avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo.

La iniciativa busca compartir experiencias, contrastar miradas y avanzar hacia propuestas que contribuyan a mejorar la respuesta educativa. En palabras de la presidenta, tal y como señaló recientemente durante la presentación de la campaña SomosAzul, «el autismo forma parte de la realidad cotidiana de nuestra ciudad: hay niños y niñas en nuestras aulas, jóvenes que quieren estudiar y trabajar y personas adultas que necesitan apoyos adecuados. Hablamos de vecinos y vecinas. Hablamos de derechos».

Conversaciones sobre educación inclusiva

Las mesas de la mañana se desarrollarán en formato 'pódcast' y se grabarán en directo bajo el título «Estos días azules», con el objetivo de generar un diálogo cercano y profundo que posteriormente pueda difundirse entre la comunidad educativa.

A las 10.30 se celebrará la mesa dedicada al ámbito universitario, con la participación de Mariana Semberova Ruiz, que compartirá su experiencia en primera persona, Azahara Naranjo de Arcos, técnica de Atención a la Diversidad de la Universidad de Córdoba, y el profesor de Física de la UCO Alberto Jiménez Solano.

Florentino Santos, uno de los ponentes. / Víctor Castro

A las 11.15 tendrá lugar la mesa sobre Formación Profesional, en la que participarán Florentino Santos, secretario general de Formación Profesional de la Junta de Andalucía; Marcos García Pozón, que compartirá su experiencia personal; y Rosa Mata, gerente de la empresa Metalcórdoba.

La sesión de mañana concluirá con una mesa dedicada al Bachillerato, en la que intervendrán familiares de Candela Castro, la psicóloga de Autismo Córdoba Inmaculada García Valiente y la profesora Beatriz Minaya, del Instituto Séneca.

La jornada se reanudará por la tarde a partir de las 16.00 horas con una nueva presentación institucional, en la que está prevista la participación del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba, Diego Ángel Copé.

Diego Ángel Copé, delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad en Córdoba. / Víctor Castro

Distintas etapas educativas

El programa continuará con tres mesas dedicadas a las distintas etapas educativas. La primera, centrada en Educación Infantil y Primaria, contará con la participación de Cristina Ruiz Fernández de Córdoba, coordinadora provincial del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional; la madre Berta Sánchez y la docente Miriam Muñoz, del CEIP San José de Calasanz.

A las 17.15 se celebrará la mesa sobre Educación Secundaria, con la participación de Francisca Cerezo Calero, responsable del Área de Orientación Vocacional y Profesional; la profesora Carmen Muñiz; y familiares de Álvaro Rimasauskas.

La última mesa, dedicada a Educación Especial, reunirá a Sandra Ruiz Bustos, maestra de Autismo Córdoba y responsable del programa de apoyo a la inclusión del alumnado con autismo; a la madre Raquel Rojas; y a Gloria María Sáez, representante del Colegio Específico Virgen de la Esperanza. La jornada concluirá con el cierre institucional a las 18.45 horas. La participación es gratuita hasta completar aforo y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace.