Lipedema: ¿qué es y en qué podemos ayudarte?

El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva que afecta a millones de personas en todo el mundo, principalmente a mujeres. Se caracteriza por la acumulación anormal de grasa en las piernas, brazos y glúteos, no responde a dieta ni ejercicio. Entre sus principales características, encontramos:

Acumulación de grasa en las extremidades. Acumulación simétrica de grasa en piernas o brazos, mientras que el tronco, manos y pies suelen permanecer delgados.

Dolor y sensibilidad en las áreas afectadas. Sensación de pesadez, tensión o dolor al tacto (incluso con presiones leves).

Inflamación y edema. Aparición de hematomas sin causa aparente.

Requiere tratamiento y cuidado.

En Sanicor recomendamos el uso de prendas compresivas bajo el asesoramiento de nuestros especialistas, tipo panty, media, calcetín o mangas personalizadas, realizadas bajo toma de medidas, que ayudan a reducir la inflamación, controlar el tejido adiposo, mejorar la circulación sanguínea, movilidad y calidad de vida.

Consejo profesional

"Si sospechas que padeces lipedema pide cita, visita nuestros centros y como especialistas de ortopedia, te asesoraremos sobre el uso de prendas adecuadas y personalizadas para obtener el mejor resultado. Contamos con los mejores fabricantes de productos a medida", explica Vanesa Cabrera, especialista en flebología y linfología.