Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El HigueralAmenaza de TrumpInvestigación AdamuzExpansión urbanaPGOM CórdobaAeropuerto CórdobaUrbanización El AlamilloDcoop EEUURute Grand PrixAgenda 'finde'
instagramlinkedin
Consejo

Lipedema: ¿qué es y en qué podemos ayudarte?

Se trata de una enfermedad crónica y progresiva que se caracteriza por la acumulación anormal de grasa en las piernas, brazos y glúteos

Tratamiento de lipedema en Sanicor.

Tratamiento de lipedema en Sanicor. / Sanicor

DC Digital

El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva que afecta a millones de personas en todo el mundo, principalmente a mujeres. Se caracteriza por la acumulación anormal de grasa en las piernas, brazos y glúteos, no responde a dieta ni ejercicio. Entre sus principales características, encontramos:

  • Acumulación de grasa en las extremidades. Acumulación simétrica de grasa en piernas o brazos, mientras que el tronco, manos y pies suelen permanecer delgados.
  • Dolor y sensibilidad en las áreas afectadas. Sensación de pesadez, tensión o dolor al tacto (incluso con presiones leves).
  • Inflamación y edema. Aparición de hematomas sin causa aparente.
  • Requiere tratamiento y cuidado.
Lipedema.

Lipedema. / Sanicor

En Sanicor recomendamos el uso de prendas compresivas bajo el asesoramiento de nuestros especialistas, tipo panty, media, calcetín o mangas personalizadas, realizadas bajo toma de medidas, que ayudan a reducir la inflamación, controlar el tejido adiposo, mejorar la circulación sanguínea, movilidad y calidad de vida.

Consejo profesional

"Si sospechas que padeces lipedema pide cita, visita nuestros centros y como especialistas de ortopedia, te asesoraremos sobre el uso de prendas adecuadas y personalizadas para obtener el mejor resultado. Contamos con los mejores fabricantes de productos a medida", explica Vanesa Cabrera, especialista en flebología y linfología.

Lipedema.

Vanesa Cabrera, especialista en flebología y linfología. / Sanicor

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
  2. El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
  3. El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
  4. La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
  5. Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
  6. ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
  7. El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
  8. La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba

Lipedema: ¿qué es y en qué podemos ayudarte?

Un centenar de profesionales abordan en Córdoba la innovación en comunicación, relaciones públicas y protocolo

Un centenar de profesionales abordan en Córdoba la innovación en comunicación, relaciones públicas y protocolo

La Fundación Caja Rural del Sur premia la investigación, acción social y emprendimiento joven con los 15º Premios Ricardo López Crespo

La Fundación Caja Rural del Sur premia la investigación, acción social y emprendimiento joven con los 15º Premios Ricardo López Crespo

Paco Lobatón defiende la necesidad de una fiscalía especializada para las personas desaparecidas en España

Paco Lobatón defiende la necesidad de una fiscalía especializada para las personas desaparecidas en España

Los fallecidos en Córdoba el jueves 5 de marzo

La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra

La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra

El Rescatado y otras imágenes centran la devoción en Córdoba durante el primer viernes de marzo

El Rescatado y otras imágenes centran la devoción en Córdoba durante el primer viernes de marzo

El futuro PGOM de Córdoba agilizará trámites de obras sin necesidad de pasar por Cultura

El futuro PGOM de Córdoba agilizará trámites de obras sin necesidad de pasar por Cultura
Tracking Pixel Contents