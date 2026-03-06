Juan Antonio Caballero, presidente de Córdoba TechPark: “Es un parque con un ecosistema innovador y conectado con la industria”

El presidente de Córdoba TechPark, Juan Antonio Caballero, ha hecho este viernes repaso por los 25 años que cumple el parque científico y tecnológico, que ya ha abandonado el nombre de Rabanales 21. Con motivo de la efeméride, Diario CÓRDOBA ha editado una publicación repasando la historia de este espacio, que no ha tenido un camino sencillo, pero que sí ha conseguido sobreponerse a las dificultades. Lo positivo es, para Caballero, que 25 años después, “Córdoba tiene un parque con un ecosistema innovador, conectado con la industria, la universidad, las administraciones, con infraestructuras avanzadas, servicios especializados, talento cualificado y proyectos empresariales de alto valor añadido”.

Y todo ello, ha valorado el presidente de Córdoba TechPark, “no hubiera sido posible sin las empresas que han confiado en nosotros. Vuestra confianza, compromiso, apuesta por este espacio como lugar para crecer, innovar y colaborar son el verdadero motor de nuestro desarrollo”.

Presentación del libro sobre el 25 aniversario de Córdoba TechPark, celebrada en el hotel Eurostars Palace. / A. J. GONZÁLEZ

"Tengo el corazón lleno de gozo"

Caballero, durante su intervención en el acto de presentación de esta publicación, ha reconocido que “tengo el corazón lleno de gozo viendo tantas caras conocidas” y ha recordado que “estamos aquí para mirar atrás con perspectiva y poner en valor el camino recorrido”.

El presidente del parque tecnológico no ha dejado pasar la oportunidad de reconocer el trabajo que hicieran sus predecesores, especialmente a Manuel Pineda, tristemente fallecido en 2021. También ha agradecido Caballero el trabajo de las administraciones que forman parte del parque, como la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación, así como la colaboración de diversas empresas de la provincia.