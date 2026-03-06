25 aniversario del Parque empresarial
Juan Antonio Caballero, presidente de Córdoba TechPark: “Es un parque con un ecosistema innovador y conectado con la industria”
Córdoba TechPark, antes conocido como Rabanales 21, conmemora dos décadas y media de trayectoria, un periodo marcado por retos superados y el crecimiento de un espacio clave para la innovación cordobesa
El presidente de Córdoba TechPark, Juan Antonio Caballero, ha hecho este viernes repaso por los 25 años que cumple el parque científico y tecnológico, que ya ha abandonado el nombre de Rabanales 21. Con motivo de la efeméride, Diario CÓRDOBA ha editado una publicación repasando la historia de este espacio, que no ha tenido un camino sencillo, pero que sí ha conseguido sobreponerse a las dificultades. Lo positivo es, para Caballero, que 25 años después, “Córdoba tiene un parque con un ecosistema innovador, conectado con la industria, la universidad, las administraciones, con infraestructuras avanzadas, servicios especializados, talento cualificado y proyectos empresariales de alto valor añadido”.
Y todo ello, ha valorado el presidente de Córdoba TechPark, “no hubiera sido posible sin las empresas que han confiado en nosotros. Vuestra confianza, compromiso, apuesta por este espacio como lugar para crecer, innovar y colaborar son el verdadero motor de nuestro desarrollo”.
"Tengo el corazón lleno de gozo"
Caballero, durante su intervención en el acto de presentación de esta publicación, ha reconocido que “tengo el corazón lleno de gozo viendo tantas caras conocidas” y ha recordado que “estamos aquí para mirar atrás con perspectiva y poner en valor el camino recorrido”.
El presidente del parque tecnológico no ha dejado pasar la oportunidad de reconocer el trabajo que hicieran sus predecesores, especialmente a Manuel Pineda, tristemente fallecido en 2021. También ha agradecido Caballero el trabajo de las administraciones que forman parte del parque, como la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación, así como la colaboración de diversas empresas de la provincia.
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba