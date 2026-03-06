Jorge Duro, experto de Córdoba en endometriosis: "Afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva"

Son cada vez más las mujeres que aprenden a identificar los signos de la endometriosis y que consultan este problema con especialistas en Ginecología y Obstetricia. Sin embargo, como reconoce el doctor cordobés Jorge Duro, especialista en Ginecología y Obstetricia del hospital San Juan de Dios de Córdoba, todavía queda trabajo por hacer para llegar a todas las mujeres que presentan esta patología y con este propósito este centro ha organizado unas jornadas el próximo jueves 12 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Endometriosis, a las 17.30 horas, en el salón de actos del hospital.

Dicho encuentro formativo persigue aportar información y resolver dudas sobre la endometriosis, una dolencia que afecta a alrededor del 10% de mujeres en edad reproductiva. En estas jornadas, abiertas a profesionales médicos, de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y pacientes, se analizará qué es la endometriosis y sus síntomas, además de abordarse los problemas de fertilidad asociados, las alternativas terapéuticas y los tratamientos, pronóstico y recurrencia.

Intervendrán como ponentes en las jornadas el doctor Jorge Duro y las también especialistas en Ginecología y Obstetricia de San Juan de Dios Virginia Guerra y Adriana Franco, moderados todos estos expertos por el jefe de este servicio, José Eduardo Arjona.

La endometriosis provoca dolores incapacitantes. / Anna Bizon

Síntomas de la enfermedad

Jorge Duro expone que la endometriosis es una enfermedad incapacitante para muchas mujeres, sobre todo en edad fértil. El endometrio es el tejido que cubre la cavidad uterina y, al estar sometido a los ciclos hormonales, crece y se engrosa cada mes. Cuando cesa el estímulo hormonal, se desprende y elimina por vía vaginal, lo que se conoce como menstruación. Las mujeres con endometriosis desarrollan un tejido similar al endometrio en diversas partes de su cuerpo, el cual es estrógeno dependiente y funciona exactamente igual que el endometrio. Jorge Duro recalca que este problema de salud se produce porque parte de las células que hay dentro del útero emigran a otros espacios, generalmente a la pelvis de la mujer, causando fibrosis, quistes y otras manifestaciones que cursan con dolor pélvico.

El doctor Jorge Duro, en la consulta del hospital San Juan de Dios. / A.J. GONZÁLEZ

Tratamientos

Este especialista en Ginecología y Obstetricia señala que es un «reto» saber cuál es la afectación real de la endometriosis, pues hay muchas mujeres que tienen síntomas o manifestaciones clásicas de la endometriosis y que no han sido diagnosticadas. Duro estima que alrededor de una de cada diez féminas en edad reproductiva puede presentar esta patología crónica, para la que de momento no hay ningún fármaco que la cure, aunque sí se han dado avances en los medicamentos para disminuir o atajar sus síntomas.

Acerca de estos tratamientos, este experto detalla que, por un lado, están los medicamentos antiinflamatorios, muy utilizados para los dolores menstruales, como son el ibuprofeno, naproxeno o dexketoprofeno, además de los tratamientos hormonales, anticonceptivos o no, así como otros tratamientos que consisten en suprimir la producción hormonal por parte del ovario.

Incidencia

El motivo por el que la endometriosis pasa más desapercibida que otras enfermedades, según Jorge Duro, se debe a la falta aun de conocimiento por parte de las pacientes y de algunos profesionales acerca de esta enfermedad, además de al déficit de comunicación que existe a la hora de expresar los síntomas por parte de las pacientes cuando acuden a las consultas. Por otro lado, ante determinadas pruebas diagnósticas muchos profesionales desestiman que haya endometriosis, pero según los síntomas que cuentan las pacientes, sí puede que exista esta enfermedad, resalta este médico. Las pruebas diagnósticas que suelen realizarse en estos casos son ecografía ginecológica dentro de la misma consulta de revisión, y también resonancia o TAC, en caso de duda, e incluso en algunos casos llega a requerirse cirugía laparoscópica.

El doctor Jorge Duro observa una prueba. / A.J. GONZÁLEZ

En los últimos años, este especialista en Ginecología del hospital San Juan de Dios, aprecia un incremento en la incidencia de la endometriosis, siendo una patología que se atiende a diario en las consultas de ginecología. Este mayor número de casos se debe, por un lado, a que más mujeres expresan sus síntomas y más profesionales están más formados en cómo diagnosticar esta patología, pero hay luego otros factores externos que están influyendo en el aumento de la incidencia, como son el retraso en la edad de la maternidad y al menor número de embarazos que registra cada mujer.

Jorge Duro resalta que, contradictoriamente, tener más embarazos protege frente a la endometriosis y reduce los síntomas, pero, por otro lado, si una mujer sufre endometriosis, junto a otros factores como la edad tardía o el índice de masa corporal, va a presentar más dificultad para la gestación (por la alteración de la implantación embrionaria y la calidad de los óvulos), por lo que muchas de las afectadas acaban teniendo que recurrir a técnicas de reproducción asistida si desean concebir.