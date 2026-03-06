Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 6 de marzo de 2026

Música

Concierto ‘Flamencura’

Bajo la dirección artística de la destacada pianista Paula Coronas y la voz de María Villalón, este evento ofrece una experiencia sensitiva que fusiona la poesía de grandes autores con la música de raíz. Su variado programa abarca desde palos flamencos, como el zorongo y las bulerías, hasta fados, habaneras y valses, interpretando melodías de figuras universales como Lorca, Camarón, Manuel de Falla, Serrat o Carlos Cano.

CÓRDOBA. Rectorado Universidad Medina Azahara, 5. 19.30 horas.

Ciclo de Conciertos de invierno

Actuación de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba

La parroquia de Santa María Madre de la Iglesia acogerá el concierto ofrecido por la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba bajo la dirección de Clemente Mata. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. Beato Henares, 1. 20.0 horas.

8M

Puesta en escena de ‘Las sin escote’

La Vidriera Teatro lleva a escena esta tragicomedia protagonizada por tres mujeres y un golfo. Sus vidas se cruzan, determinando el devenir de las mismas, con situaciones que provocarán carcajadas y ternura, donde muchas mujeres se verán reflejadas. Entrada libre hasta completar aforo.

VILLARRUBIA. Centro Cívico Municipal . Aljarilla, 15. 18.00 horas.

Teatro

Representación de ‘Comunidad de vecinos’

La compañía La Plaza representará la comedia Comunidad de vecinos, de Alfonso Zurro, con adaptación de Ana Vega Girón. Precio de las entradas: 5 euros.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Representación teatral

‘Las olas.Feminismo y libertad’

Tendrá lugar una puesta en escena y debate en torno a la historia de la libertad de las mujeres a cargo de la compañía Las Xirgús. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico. América, s/n. 19.00 horas.

Música

Serenatas en las plazas cordobesas

La Tuna femenina interpretará canciones populares en la Plaza del Cardenal Salazar.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Plaza del Cardenal Salazar. 21.00 horas.

Semana Santa

Presentación del libro ‘Las carreras y recorridos Oficiales de la Semana Santa de Andalucía’

Intervendrán en el acto Manuel Murillo Estévez, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, y Jesús Creagh.