Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 6 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 7 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
María Ruano Alvarez
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael
Juan Bautista González Santonja
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
Manuel Expósito Avalo
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael
Antonio Luis Aranda González
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de La Salud
Vicente Dorado Aguilar
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de La Salud
