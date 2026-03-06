Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 6 de marzo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 7 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Ruano Alvarez

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael

Juan Bautista González Santonja

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Manuel Expósito Avalo

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

Antonio Luis Aranda González

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de La Salud

Vicente Dorado Aguilar

La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de La Salud

