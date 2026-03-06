Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización extranjerosEl HigueralAmenaza de TrumpInvestigación AdamuzPGOMEnvejecimientoUrbanización El AlamilloAeropuerto CórdobaRute Grand PrixAgenda 'finde'
instagramlinkedin

Formación para el empleo

Empleo prevé una segunda convocatoria de cursos en Córdoba para la Base Logística del Ejército de Tierra

La primera convocatoria activa 31 cursos en áreas tecnológicas e industriales y marca el inicio de un plan para formar a 7.000 personas hasta 2028

Presentación del proyecto de formación para la BLET de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Presentación del proyecto de formación para la BLET de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. / AJ González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Junta de Andalucía ha presentado este viernes el proyecto formativo singular con los cursos acordes a las necesidades de la Base Logística del Ejército de Tierra y, sobre todo, a sus empresas auxiliares. La primera convocatoria, que se lanzó en agosto, con un presupuesto ejecutado de 923.000 euros, ha permitido que se estén poniendo en marcha 31 cursos dirigidos a 495 personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Así, Empleo se prepara ya para lo que será la segunda convocatoria de este proyecto formativo.

Según ha detallado Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; acompañada por Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba; Antonio Díaz, presidente de CECO, y Blanca Torrent, presidenta del Imdeec, las acciones formativas incluyen especialidades como Inteligencia artificial, robótica, big data, transporte y logística, soldadura o calderería. Las entidades que han participado en la primera convocatoria han sido 11 centros de formación homologados: dos entidades públicas, cuatro sin ánimo de lucro y cuatro entidades privadas.

A.J.González Córdoba proyecto de formación para la BLET de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía Asistentes: Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba; Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba; Antonio Díaz, presidente de CECO

Un momento durante la presentación del proyecto. / AJ González

Los cursos son gratuitos y se desarrollarán durante 16 meses a partir de la resolución de las ayudas. Una vez finalice ese periodo es cuando la Junta podrá sacar a licitación una nueva convocatoria, para "no solaparnos" con esta primera, apenas adjudicada en diciembre.

El objetivo es llegar a 7.000 personas

Con todo ello, el objetivo es llegar a formar a casi 7.000 personas desempleadas hasta 2028, gracias a una inversión que en total alcanzará los 9,1 millones de euros durante ese periodo. Para ello, se han definido 110 especialidades formativas en este proyecto singular.

Blanco ha subrayado que este proyecto formativo tiene carácter abierto y evolutivo, con el objetivo de adaptarse a las necesidades reales del tejido productivo. En este sentido, ha animado a las entidades de formación y a las empresas a comunicar nuevas demandas para poder diseñar programas formativos específicos. De cara a futuras convocatorias también se está estudiando eliminar la división actual por tipo de entidad (pública, privada o sin ánimo de lucro) para facilitar la participación.

Homologación de entidades formativas

Durante la sesión Rocío Blanco se ha dirigido a las empresas y centros de formación a continuar acreditándose y homologándose en especialidades con salida profesional vinculadas al proyecto. Ha destacado que la delegación territorial ofrece apoyo para facilitar los procesos de homologación de espacios y acreditación de especialidades formativas. Asimismo, ha explicado que el proceso de autorización de programas formativos es más ágil que el correspondiente a los certificados profesionales.

Otro de los aspectos abordados fue la implantación de la plataforma Profeus, destinada a la gestión de los cursos. Según ha informado la consejera, el proceso de implantación se prevé finalizar a mediados de abril, con el objetivo de que la herramienta esté plenamente operativa a finales de ese mismo mes.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, la consejera ha recordado que toda la información sobre los cursos disponibles puede consultarse en la web de la Consejería de Empleo, dentro del apartado de Formación Profesional para el Empleo, donde los interesados pueden conocer las especialidades y el proceso de solicitud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
  2. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  3. El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
  4. ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
  5. La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
  6. Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
  7. El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
  8. La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba

Empleo prevé una segunda convocatoria de cursos en Córdoba para la Base Logística del Ejército de Tierra

Empleo prevé una segunda convocatoria de cursos en Córdoba para la Base Logística del Ejército de Tierra

Cisco García, tenista en silla y conferenciante cordobés: "Nuestra cabeza es muy traicionera y se imagina todo peor de lo que es"

Cisco García, tenista en silla y conferenciante cordobés: "Nuestra cabeza es muy traicionera y se imagina todo peor de lo que es"

El PSOE de Córdoba reclama una oficina de la vivienda municipal para dar respuesta a la posible caída del escudo social

El PSOE de Córdoba reclama una oficina de la vivienda municipal para dar respuesta a la posible caída del escudo social

Córdoba registra la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias desde 2017

Córdoba registra la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias desde 2017

El proyecto para el hotel en Bodegas Campos y la conexión de Badanas con la Ribera sigue adelante

El proyecto para el hotel en Bodegas Campos y la conexión de Badanas con la Ribera sigue adelante

La abogacía de Córdoba, "desbordada" ante la regularización extraordinaria de extranjeros anunciada por el Gobierno

La abogacía de Córdoba, "desbordada" ante la regularización extraordinaria de extranjeros anunciada por el Gobierno

La Fundación Caja Rural del Sur premia la investigación, acción social y emprendimiento joven con los 15º Premios Ricardo López Crespo

La Fundación Caja Rural del Sur premia la investigación, acción social y emprendimiento joven con los 15º Premios Ricardo López Crespo

Jorge Duro, experto de Córdoba en endometriosis: "Afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva"

Jorge Duro, experto de Córdoba en endometriosis: "Afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva"
Tracking Pixel Contents