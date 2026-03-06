Formación para el empleo
Empleo prevé una segunda convocatoria de cursos en Córdoba para la Base Logística del Ejército de Tierra
La primera convocatoria activa 31 cursos en áreas tecnológicas e industriales y marca el inicio de un plan para formar a 7.000 personas hasta 2028
La Junta de Andalucía ha presentado este viernes el proyecto formativo singular con los cursos acordes a las necesidades de la Base Logística del Ejército de Tierra y, sobre todo, a sus empresas auxiliares. La primera convocatoria, que se lanzó en agosto, con un presupuesto ejecutado de 923.000 euros, ha permitido que se estén poniendo en marcha 31 cursos dirigidos a 495 personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Así, Empleo se prepara ya para lo que será la segunda convocatoria de este proyecto formativo.
Según ha detallado Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; acompañada por Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba; Antonio Díaz, presidente de CECO, y Blanca Torrent, presidenta del Imdeec, las acciones formativas incluyen especialidades como Inteligencia artificial, robótica, big data, transporte y logística, soldadura o calderería. Las entidades que han participado en la primera convocatoria han sido 11 centros de formación homologados: dos entidades públicas, cuatro sin ánimo de lucro y cuatro entidades privadas.
Los cursos son gratuitos y se desarrollarán durante 16 meses a partir de la resolución de las ayudas. Una vez finalice ese periodo es cuando la Junta podrá sacar a licitación una nueva convocatoria, para "no solaparnos" con esta primera, apenas adjudicada en diciembre.
El objetivo es llegar a 7.000 personas
Con todo ello, el objetivo es llegar a formar a casi 7.000 personas desempleadas hasta 2028, gracias a una inversión que en total alcanzará los 9,1 millones de euros durante ese periodo. Para ello, se han definido 110 especialidades formativas en este proyecto singular.
Blanco ha subrayado que este proyecto formativo tiene carácter abierto y evolutivo, con el objetivo de adaptarse a las necesidades reales del tejido productivo. En este sentido, ha animado a las entidades de formación y a las empresas a comunicar nuevas demandas para poder diseñar programas formativos específicos. De cara a futuras convocatorias también se está estudiando eliminar la división actual por tipo de entidad (pública, privada o sin ánimo de lucro) para facilitar la participación.
Homologación de entidades formativas
Durante la sesión Rocío Blanco se ha dirigido a las empresas y centros de formación a continuar acreditándose y homologándose en especialidades con salida profesional vinculadas al proyecto. Ha destacado que la delegación territorial ofrece apoyo para facilitar los procesos de homologación de espacios y acreditación de especialidades formativas. Asimismo, ha explicado que el proceso de autorización de programas formativos es más ágil que el correspondiente a los certificados profesionales.
Otro de los aspectos abordados fue la implantación de la plataforma Profeus, destinada a la gestión de los cursos. Según ha informado la consejera, el proceso de implantación se prevé finalizar a mediados de abril, con el objetivo de que la herramienta esté plenamente operativa a finales de ese mismo mes.
Asimismo, la consejera ha recordado que toda la información sobre los cursos disponibles puede consultarse en la web de la Consejería de Empleo, dentro del apartado de Formación Profesional para el Empleo, donde los interesados pueden conocer las especialidades y el proceso de solicitud.
