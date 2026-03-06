Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tensión en Oriente Próximo

La directora del CEIP Cronista Rey Díaz de Córdoba, atrapada en la India tras un voluntariado solidario

El vuelo de Abigail Galindo Vallejo y su hermana Noemí, con escala en Dubái, ha sido reprogramado, generando angustia ante la posibilidad de no poder volver a España y perder días de su trabajo

Abigail y Noemí durante su voluntariado en la India.

/ CÓRDOBA

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Abigail Galindo Vallejo, directora del CEIP Cronista Rey Díaz en Córdoba, junto con su hermana Noemí, realizan cada año un voluntariado en Benarés (India) a través de una ONG. Durante dos o tres semanas colaboran con los niños y niñas más vulnerables, participando en todas las labores del centro escolar, favoreciendo su desarrollo personal, intelectual y emocional. Pero la experiencia de este año tuvo un giro inesperado cuando creció la tensión en Oriente Próximo por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y su contraofensiva, lo que las ha dejado atrapadas en ese país.

Actualmente se encuentran en Nueva Delhi, India, y enfrentan graves dificultades para regresar a España. La aerolínea con la que tenían que volar solo permite subir a pasajeros residentes en Dubái o Doha. Esto ha dejado a Abigail y Noemí "abandonadas a su suerte" en el aeropuerto de Delhi. La embajada española en India les ha dado poca o ninguna ayuda, indicándoles seguir las instrucciones habituales para estas situaciones. Su vuelo original, previsto para el jueves, incluía escala en Dubái y conexión a Madrid, pero no pudieron embarcar. La aerolínea las ha realojado en un vuelo el lunes, también con escala en Dubái, generando gran incertidumbre y miedo de que vuelvan a impedirles volar.

Las hermanas acuden todos los años a Benarés para ayudar en colegios.

/ CÓRDOBA

Abigail tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo el lunes, pero la excedencia que solicitó por el voluntariado finaliza el mismo día. Esto genera preocupación por posibles pérdidas de salario. Su prioridad es evitar sanciones laborales y poder incorporarse sin que le descuenten días. Abigail está en contacto con la Delegación de Educación para explicar la situación de fuerza mayor. La incertidumbre sobre si podrán tomar el vuelo genera un fuerte agobio y angustia tanto para ellas como para su familia.

En su voluntariado, ambas aportan material educativo y aplican una metodología participativa e innovadora que permite mejorar la educación y la situación personal de los niños. Su trabajo incluye acompañamiento cercano, incluso durante la comida, lo que les permite conocer mejor los problemas familiares y personales de los menores y aliviar su situación con cariño y dedicación. Para poder participar en este voluntariado, ambas dejan de cobrar durante 2-3 semanas y utilizan excedencias de sus puestos de trabajo.

Tracking Pixel Contents