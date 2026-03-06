Se presenta este viernes y se distribuye el sábado 6 de marzo
Diario CÓRDOBA publica un libro sobre el 25 aniversario del Parque Científico Tecnológico
La publicación, de 116 páginas, analiza la historia y evolución del recinto científico y empresarial, que ahora ha pasado a llamarse Córdoba TechPark
El Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Córdoba TechPark), antes denominado Parque Científico Tecnológico Rabanales 21, se constituyó el 4 de junio de 2001 bajo el impulso de la Universidad de Córdoba, para poner en marcha un centro con vocación investigadora, que uniera universidad, investigación y empresa. Posteriormente, se fueron incorporando otras administraciones a este parque, como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba y distintas empresas.
En la actualidad, el Parque Tecnológico de Córdoba se encuentra en un periodo de plena consolidación tras cerrar el año 2025 con 110 empresas adheridas. Además, la ocupación es plena en los centros de alojamiento empresarial de este espacio, Centauro y Aldebarán, a la vez que el edificio Orión alberga la Incubadora de Alta Tecnología Córdoba Biotech.
Con motivo del 25 aniversario de la constitución del Parque Tecnológico de Córdoba, Diario CÓRDOBA, ha editado una publicación conmemorativa, coordinada por su jefe de Nuevas Publicaciones, Francisco Expósito, que refleja la evolución de este complejo, pero también su importancia para la innovación y actividad empresarial de Córdoba. Se trata de un libro monográfico, que se presenta en Córdoba este viernes 6 de marzo, para conmemorar el 25 aniversario de la creación del Parque Tecnológico de Córdoba.
Entrevistas, quién es quién de empresas y muchos más contenidos
Esta publicación de 116 páginas recoge la historia y evolución del ahora llamado Córdoba TechPark, la situación actual y las posibilidades que ofrece para la implantación de nuevas empresas, además de mostrar su importancia como foco de impulso de la investigación y la innovación en sectores con gran proyección de futuro.
La publicación se distribuirá sin coste alguno este sábado 7 de marzo con la compra de cada ejemplar del periódico y los contenidos podrán ser consultados igualmente en la edición digital de Diario CÓRDOBA.
Además, Diario CÓRDOBA ofrecerá una amplia cobertura sobre la presentación de la publicación, que se desarrollará este viernes 6 de marzo, a través de su edición en papel y digital.
Esta publicación incluye, además, un detallado repaso a las empresas instaladas en Córdoba TechPark, así como entrevistas a la directora general del Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Eva Pozo; al rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; al consejero de Desarrollo Educativo y FP, José Carlos Gómez Villamandos; a la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, además de al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y al presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, Felipe Romera.
