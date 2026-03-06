Policía Nacional
Detienen al presunto autor de varios robos con fuerza en comercios de Córdoba
El arrestado por la Policía Nacional en Córdoba intentó huir de los agentes desde los alrededores de la Mezquita y fue interceptado en la Avenida de Cádiz
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en el interior de un establecimiento comercial en la zona del Casco Histórico de Córdoba.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 1 de marzo, tras una llamada por la que se alertaba de que se estaba produciendo un robo con fuerza en el interior de un establecimiento comercial situado en las inmediaciones de la Mezquita Catedral de Córdoba.
Inmediatamente, varios indicativos policiales se dirigieron al lugar de los hechos. Una vez en el lugar, los intervinientes comprobaron como el autor había fracturado una de las puertas para acceder al interior, sustrayendo, entre otros, un recipiente que contenía dinero. Los agentes dieron varias batidas por la zona para tratar de localizar al autor, quien había huido rápidamente del lugar en dirección al Puente Romano antes de la llegada de la Policía Nacional.
Localizado en la Avenida de Cádiz
Instantes después, un indicativo policial localizó, en la Avenida de Cádiz, a un sujeto cuyas características coincidían con las del presunto autor del robo, por lo que procedieron a darle el alto, a lo que el individuo hizo caso omiso e intentó huir de los agentes, siendo finalmente interceptado.
Entre sus pertenencias portaba numerosas monedas de distinto valor, además de otros objetos que parecían coincidir con los sustraídos del interior del establecimiento.
Por ello, fue detenido por la Policía Nacional por la presunta autoría de un delito de robo con fuerza cometido en interior de establecimiento comercial, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial pertinente.
Dispositivo específico de seguridad
La Policía Nacional en Córdoba inició un dispositivo de seguridad específico para la prevención de los robos con fuerza en los comercios de la zona centro, incrementando la presencia policial e intensificando el Plan Comercio Seguro, después de que desde finales del mes de enero se vinieran produciendo hechos similares, cuando se denunció ante la Policía Nacional el robo en el interior de un establecimiento comercial de la zona centro de la ciudad, siendo conocedores de otros hechos similares en la misma zona y con similar modus operandi.
