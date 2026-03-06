Córdoba TechPark cumple 25 años como eje estratégico de desarrollo de la provincial

El parque científico tecnológico de Córdoba, denominado ahora Córdoba TechPark, cumple en 2026 un cuarto de siglo, consolidado como eje estratégico de desarrollo de la provincia y tras haber superado no pocas vicisitudes. Para celebrar esta importante efeméride, Diario CÓRDOBA ha editado una publicación conmemorativa, presentada este viernes en el hotel Eurostars Palace y que se distribuirá de forma gratuita este sábado 7 de marzo con la compra de cada ejemplar del periódico.

Como ha señalado durante el acto el presidente de Córdoba TechPark, Juan Antonio Caballero, “estamos aquí para mirar atrás con perspectiva y poner en valor el camino recorrido”, que no ha sido fácil. Para Caballero, que ha agradecido el trabajo de todos sus predecesores en el cargo, ha sido “un camino exigente, duro, con serios obstáculos, pero que de cualquier forma muestra nuestra determinación firma de estar aquí y de seguir adelante”.

El futuro que tiene por delante Córdoba TechPark es, además, prometedor. Los datos al cierre de 2025 avalan un crecimiento en empresas, facturación y trabajadores que coinciden, además, con un momento dulce que atraviesa la provincia. A ese momento de pujanza ha contribuido, sin duda, el parque tecnológico.

Presentación del libro sobre Córdoba TechPark, celebrada en el hotel Eurostars Palace. / A. J. GONZÁLEZ

Como ha valorado Caballero, “25 años después, Córdoba tiene un parque con un ecosistema innovador, conectado con la industria, la universidad y las administraciones” y con “infraestructuras avanzadas, servicios especializados, talento cualificado y proyectos empresariales de alto valor añadido”.

Torralbo: “El parque tiene que seguir creciendo”

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha pedido “más implicación” de las administraciones públicas que integran el parque -Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdobay la propia Universidad-, ya que “el parque tiene que seguir creciendo” porque “no puede ocurrir que este proyecto tan ilusionante acabe en fracaso”.

El rector, que fue brevemente presidente del espacio, ha recordado que desde los orígenes, la UCO siempre tuvo claro que crear un parque tecnológico justo al lado de terreno universitario, como es el campus de Rabanales, “era una fuente de oportunidades para investigadores, para la implementación de empresas y para mejorar el tejido productivo de la universidad y de la sociedad”.

Siles: “Es un espacio imprescindible para el progreso de la provincia”.

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, ha reseñado la importancia de Córdoba TechPark no solo para la ciudad, sino para toda la provincia. Para Siles, el parque “es hoy es un espacio imprescindible para nuestro progreso como provincia” y donde la Diputación sirve de conexión entre los avances que se aquí se consiguen y el tejido productivo de todos los municipios.

Marta Siles, durante su intervención. / A. J. GONZÁLEZ

Agroindustria, industria o logística son algunos de los sectores que ha resaltado la delegada de Presidencia de la Diputación, que ha insistido en la importancia de “conectar al tejido empresarial con la investigación y la tecnología”, así como de “reforzar el papel de puente” de la institución provincial “entre el parque y la provincia” y que “esa innovación llegue a las empresas de los municipios, como cooperativas o industrias porque hay que generar oportunidades para el tejido empresarial y para toda nuestra gente”.

Villamandos: “En Andalucía tenemos los parques mejor posicionados”.

José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e innovación de la Junta de Andalucía, ha hablado, por su parte de la importancia de conectar todos los parques tecnológicos de la comunidad, para generar sinergias y aprovechar el tirón de algunos de ellos. Según Villamandos, “en Andalucía tenemos los parques mejor posicionados”, como es el caso de los Málaga y Sevilla, que pueden servir “de tractor para el resto”.

Para potenciar esa colaboración, Villamandos ha recordado que la Junta aprobó una línea de incentivos para que “los parques colaboren entre ellos y vayan de la mano a mercados nacionales e internacionales”.

Bellido: “El parque se encuentra en un buen momento”

El alcalde, José María Bellido, ha valorado el “buen momento” en que se encuentra Córdoba TechPark pese a los momentos difíciles. Para el alcalde, “hoy podemos mirar atrás con perspectiva, analizar lo ocurrido, y mirar en qué punto estamos y cuál es el futuro”, toda vez que considera que “el parque sigue siendo eje estratégico de desarrollo de la ciudad”.

José María Bellido, Rafael Romero y Manuel Torralbo, con el libro editado por Diario CÓRDOBA. / A. J. GONZÁLEZ

Bellido ha recordado que cada vez más empresas se están instalando en el espacio, muchas de ellas ligadas a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), como es el caso de Escribano. Por todo ello, considera el regidor, hay que agradecer a Córdoba TechPark que haya abierto las puertas a tantas nuevas empresas en una etapa, además, en la que Córdoba atraviesa un buen momento de reindustrialización.

Romero: “Hay que cerrar con éxito el proceso de reorganización”

El director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, sobre la publicación por el 25 aniversario del parque, ha dicho que “el libro que hoy ve la luz no es solo una historia, una cronología. Es el relato de lo que ocurre cuando el empeño, la iniciativa empresarial, el talento de la Universidad y a veces el apoyo de las instituciones se alinean en una misma dirección: convertir la investigación en innovación, la innovación en actividad, y esa actividad en empleo y en oportunidades para Córdoba”.

También se ha acordado Romero de “los cientos de profesionales que desarrollan aquí su trabajo cada día”, al tiempo que ha abogado por “cerrar con éxito el proceso de reorganización para entrar, de una vez por todas, en una etapa de plena estabilidad y ambición”.