Córdoba registra la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias desde 2017

La actividad en los registros de propiedad relacionada con las ejecuciones hipotecarias van en aumento. En los registros de Córdoba se iniciaron e inscribieron en 2025 un total de 353 ejecuciones hipotecarias de viviendas, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un incremento de más del 75,6% respecto al año anterior en el que se contabilizaron 201. Las viviendas representaron el 40% de las ejecuciones iniciadas en la provincia el año pasado, con 883 expedientes inscritos. Del total, un 4,4% correspondieron a fincas rústicas y el resto a fincas urbanas. Además de las viviendas, se registraron 11 ejecuciones hipotecarias de solares.

Se trata de la cifra más alta desde 2017, cuando el número de ejecuciones hipotecarias de viviendas fue de 360, aunque en ese momento la cifra indicaba un descenso después de años muy duros en los que el número de ejecuciones alcanzó cifras muy superiores tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, con 739 en el año 2016, 799 en 2015 u 867 en 2014. El aumento en la provincia se sitúa por encima de la media nacional, donde crecieron un 32,7%.

Del total de viviendas afectadas, 338 fueron viviendas de segunda mano, casi un 78% más que el año anterior cuando hubo 190, frente a solo 15 viviendas nuevas. Lo habitual en Córdoba, según los datos del INE, es que la gran mayoría de las ejecuciones hipotecarias afecten a viviendas usadas, ya que el número de viviendas nuevas que se venden es muy inferior, sobre todo en los últimos años en los que apenas se está construyendo. En la serie histórica de los últimos 12 años, la proporción de ejecuciones hipotecarias de viviendas usadas y nuevas se mantiene en términos muy similares.

Propiedad de personas físicas la inmensa mayoría

Del mismo modo, la propiedad de gran mayoría de las viviendas que están en proceso de ejecución hipotecaria corresponde a una persona física. De las 353 iniciadas en 2025, solo 9 corresponden a una persona jurídica, del mismo modo que en 2024, de 201 viviendas solo 8 eran propiedad de una persona jurídica. Hay que retrotraerse hasta 2019, el año anterior a la pandemia, para encontrar una excepción. Ese año, se iniciaron en Córdoba 193 ejecuciones hipotecarias, la segunda cifra más baja de toda la década y del total solo 74 eran propiedad de personas físicas frente a 119 de personas jurídicas. En 2016, hubo 244 viviendas propiedad de personas físicas afectadas por una ejecución hipotecaria, claro que la cifra total fue de 739 y las de personas físicas alcanzaron casi 500 en total.

Por provincias, Córdoba es la tercera de Andalucía con menos inscripciones nuevas de ejecuciones hipotecarias durante 2025, después de Jaén (254) y Huelva (183). Sin embargo, es la que más crece, más del 75% en un año, mientras que Málaga creció un 45,9%, Huelva un 44%, Jaén un 38,7%, Sevilla un 37,3%, Cádiz con 562 creció un 31%, Granada con 416 un 26,4% y Almería, que en 2025 registró 478 ejecuciones hipotecarias creció un 3,2%.

En Andalucía, se contabilizaron 3.598 inscripciones de ejecuciones hipotecarias en los registros de la propiedad, un 33,5% más que en 2024 cuando hubo 2.694. Se trata de la comunidad con más expedientes de este tipo seguida por Cataluña con 2.937 y Comunidad Valenciana con 2.522.