Repostar barato en Córdoba

El conflicto en Oriente Próximo dispara el petróleo: estas son las gasolineras más baratas de Córdoba

El petróleo Brent cotiza actualmente a un precio de 85,19 dólares por barril

Surtidor en una estación de servicio.

Surtidor en una estación de servicio. / ARCHIVO

María Roso

El conflicto desatado en Oriente Próximo, tras el ataque inicial de Estados Unidos e Israel a Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha desestabilizado el mercado del petróleo, donde el precio del barril de Brent se ha disparado en las últimas jornadas. Los últimos datos de este miércoles fijaba el precio del barril en 85,19 dólares.

Las consecuencias del conflicto y del bloqueo de una ruta por la que pasa cerca del 20 % del crudo que se comercializa por vía marítima, tiene ya su reflejo en el precio del litro de diesel y gasoil. Concretamente, el diésel, el combustible que más utilizan los transportistas y agricultores, está disparado, y se sitúa por encima de la gasolina. El precio del gasóleo ha pasado desde el pasado domingo, 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra, de 1,44 euros el litro a los 1,54 del miércoles, que son los últimos datos oficiales que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende el departamento de energía. Por tanto, se trata de un encarecimiento de 10 céntimos.Por su parte, la gasolina de 95 octanos, la más consumida en España, ha pasado de 1,48 a 1,56 euros en el mismo período. Por tanto, vale ocho céntimos más.

Varios vehículos repostan en una gasolinera de Córdoba.

Varios vehículos repostan en una gasolinera de Córdoba. / A. J. González

Ante esta situación, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este viernes 6 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,359 y 1,799, con una diferencia de 44 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,304 y 1,729 euros, con una diferencia de 43 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 22 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,479 euros.

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,529 euros.

Ballenoil (Plaza de Colón s/n). Precio: 1,529 euros.

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 26 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,519 euros.

Carrefour (Carretera Madrid Km 400). Precio: 1,529 euros.

Petrol & Go (Calle Los Artesanos, 7). Precio: 1,529 euros.

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 44 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Riosol (Castro del Río). Ronda Norte s/n. Precio: 1,359 euros.

El surtidor (Villaviciosa de Córdoba). Carretera de Posadas km 118. Precio: 1,369 euros.

La Salud (Carchena). Calle Alfarería, 1. Precio: 1,402 euros.

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 43 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Cepsa (La Rambla). Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,304 euros.

La Salud (Carchena). Calle Alfarería, 1. Precio: 1,363 euros.

El surtidor (Villaviciosa de Córdoba). Carretera de Posadas km 118. Precio: 1,369 euros.

TEMAS
