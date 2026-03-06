Córdoba celebra el 8M reclamando igualdad real y llamando a la manifestación del domingo

La ciudad de Córdoba ha calentado motores este viernes de cara a la celebración del Día Internacional de las Mujeres, este domingo 8 de marzo, con llamamientos a la movilización en la calle y actos institucionales en la Universidad, sindicatos y centros de investigación, en un clima marcado —según los colectivos convocantes— por "el avance de los discursos reaccionarios y la necesidad de consolidar derechos en igualdad".

La Junta de Andalucía ha reivindicado en Córdoba la igualdad como “derecho humano fundamental” y el papel “imprescindible” de las mujeres en el progreso y la cohesión social de Andalucía. El delegado del Gobierno, Adolfo Molina, ha leído el manifiesto institucional en el que ha destacado avances como el crecimiento del empleo femenino en la industria casi un 45% desde 2018, el doble que a nivel nacional, y que el de mujeres dedicadas a I+D, un 30,8% más que en 2019. También ha señalado el incremento de la presencia de mujeres en las universidades públicas andaluzas y ha insistido en que la conciliación y la corresponsabilidad deben ser una prioridad colectiva.

En el ámbito académico, la Universidad de Córdoba ha celebrado el acto central del 8M, marcado por la entrega de los Premios María Zambrano a la mejor tesis doctoral, mejores Trabajos Fin de Máster y Fin de Grado con perspectiva de género y la concesión de distintivos de Buenas Prácticas o Trayectoria en Igualdad. Entre los trabajos premiados figuran una tesis sobre la represión franquista ejercida contra mujeres en Córdoba (1936-1950), un estudio sobre deepfakes sexuales y violencia de género digital, y un análisis sobre la cosificación femenina en The Handmaid’s Tale.

El rector, Manuel Torralbo, ha subrayado que la universidad no es ajena a las desigualdades sociales y que por ello tiene la responsabilidad de "analizarlas, visibilizarlas y contribuir a transformarlas". La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, explicó que el lema institucional Igualdad que forma, derechos que transforman busca convertir la igualdad en políticas reales y entornos universitarios seguros e inclusivos, en conexión con el lema internacional de ONU Mujeres para 2026: Derechos, Justicia y Acción para todas las mujeres y niñas.

La ciencia se ha unido a la conmemoración de la mano del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), que ha destacado su apuesta por una investigación más inclusiva. El instituto presume de ser casi paritario, ya que las mujeres representan el 47,6% de su plantilla (206 profesionales) y el 47,7% del personal investigador. Además, 36 de sus 90 proyectos en ejecución están liderados por mujeres y los principales puestos directivos —Dirección, Vicedirección y Gerencia— están ocupados por ellas.

Concentración con motivo del 8M en la sede de CCOO Córdoba. / CÓRDOBA

Contra la brecha salarial y por el control de las redes

Los sindicatos se han sumado a la celebración con la lectura de manifiestos en favor de la igualdad. CCOO se ha concentrado ante su sede para reivindicar "un feminismo de clase y transformador", advirtiendo que los derechos “no son negociables”. El sindicato ha reclamado protocolos contra el acoso sexual, planes de igualdad efectivos y convenios que actúen sobre la brecha salarial, con atención a trabajadoras migrantes, jóvenes y mujeres en economía sumergida o atrapadas en la carga exclusiva de los cuidados. Asimismo, animó a participar en la manifestación de este domingo que partirá de la Glorieta de la Cruz Roja a las 12 horas.

Jornada reivindicativa de UGT con motivo del 8M. / CÓRDOBA

UGT ha analizado el impacto de la tecnología en la igualdad, bajo el lema La red no es nuestra, con una jornada en la que han apuntado cómo "durante demasiado tiempo, el entorno online ha amplificado desigualdades del mundo real, con uso de imágenes, datos y voces sin consentimiento, además de violencia, acoso y discursos de odio dirigidos a mujeres". Por eso, han invitado a analizar el papel de la inteligencia artificial, las redes sociales y los algoritmos, y a construir herramientas de protección, estrategias de defensa y redes de solidaridad.

Concentración con motivo del 8M en la sede de CSIF en Córdoba. / CÓRDOBA

CSIF ha conmemorado la fecha en su sede provincial bajo el lema Por una igualdad real. De las leyes a los hechos, reclamando medidas laborales como la creación de la figura del "delegado sindical en Igualdad y Violencia de Género" en cada centro de trabajo y la revisión y refuerzo de los protocolos frente al acoso sexual y la discriminación. El sindicato ha recordado retos persistentes como la brecha salarial, que cifró en torno al 20% y una diferencia de sueldos de más de 4.000 euros anuales en favor del hombre, al tiempo que apuntó cómo afecta el paro a las mujeres, que son más del 63% de los parados en Córdoba, el 45% de ellas con 45 años o más. CSIF insistió en avanzar "hacia una conciliación sin penalización laboral ni salarial" y recordó su compromiso con entornos de trabajo libres de discriminación.

Por su parte, el PCA e IU pidieron “llenar las calles de Córdoba” este 8 de marzo con el lema de "No vamos a volver al blanco y negro", en alerta por el "retroceso en libertades y derechos". Para el partido, esta reivindicación es "imprescindible" para proteger conquistas y avanzar hacia "una educación pública feminista, un sistema de cuidados público y digno, políticas efectivas de igualdad y la erradicación de las violencias machistas".