Córdoba Acoge alerta de que se cobran 200 euros a personas extranjeras por citas para trámites con la Administración

Daniel Delgado, responsable del área social de Córdoba Acoge, afirma que se ofrecen citas con Extranjería de la Policía Nacional por cantidades que oscilan entre los 200 y los 250 euros. En concreto, usuarios de la entidad han trasladado que conocidos o paisanos estarían asegurando ese acceso a la Administración a cambio de dinero, "algo irregular".

"Estaríamos hablando de vender citas, pero las consiguen. No sabemos de qué manera, si es a través de algún sistema informático, porque es realmente difícil", explica. Por ello, ante la próxima regularización extraordinaria de personas extranjeras, manifiesta su "temor a que proliferen las mafias, porque será todavía más difícil encontrar citas. Al final, es un caldo de cultivo para las malas prácticas ante la desesperación de las familias", advierte.

En línea con esta idea, la responsable de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Lorena García, confirma que los abogados que pertenecen a esta comisión "hemos dejado de llevar asilos políticos porque no conseguimos citas para ir a la Policía a solicitarlos. No hay personal en la brigada de Extranjería y las mafias que las venden acaparan esas citas".

Posible fraude

En cuanto a la regularización extraordinaria de migrantes, cuyo procedimiento no ha comenzado todavía, Daniel Delgado explica que "hemos encontrado a personas que ya están pidiendo certificados, cuando aún no se sabe qué documentos servirán, y personas que se ofrecen a realizar asesoramientos y trámites, o presentar documentos sin saber nada claro todavía. No sabemos exactamente si se trata de un fraude, pero los usuarios comentan que están proliferando estas prácticas". Por ello, Córdoba Acoge recomienda solicitar aquella documentación que no tengan plazo de caducidad, para evitar desembolsos de dinero innecesarios.