El Colegio de Enfermería de Córdoba homenajea a los enfermeros que intervinieron en Adamuz: "Ojalá hubiéramos podido ayudar más"

El Colegio de Enfermería de Córdoba ha celebrado este viernes, en Palmeras del Brillante, el día de su patrón, un acto en el que ha rendido homenaje a los enfermeros jubilados, a los profesionales fallecidos en activo durante el último año y a los equipos que intervinieron en el accidente del 18 de enero en Adamuz.

La ceremonia ha contado con la presencia de la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella; el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina; y el consejero de Salud, Antonio Sanz. La presidenta del Colegio, Natalia Pérez, ha subrayado que el encuentro sirve como “reconocimiento a la eficiencia, la humanidad y el trabajo en la tragedia”, y ha aprovechado para recordar algunas de las principales reivindicaciones del colectivo: las elevadas ratios, la “falta de reconocimiento pleno de las especialidades” y la fuga de profesionales a otros países europeos. Por ello, ha reclamado “una estrategia firme” para evitar que “los profesionales que se forman en España migren”. Pérez también ha valorado la presencia de responsables políticos en el acto, al considerar que “demuestra intención de escuchar y poner solución” a las problemáticas del sector. “Hacen falta decenas de miles de enfermeros en toda España. Es un problema estructural”, ha remarcado.

El Colegio de Enfermería de Córdoba celebra el día del patrón. / Víctor Castro

"Había un silencio atronador"

En representación de los equipos de Enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Cruz Roja, el Hospital Quirónsalud, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, ha intervenido Inmaculada Vega, enfermera del centro de salud de Montoro y una de las primeras en llegar al lugar del siniestro. Visiblemente emocionada, ha agradecido el reconocimiento, aunque ha confesado que su mayor orgullo es “ser enfermera y ejercer la profesión”.

Vega ha recordado que ya estuvo presente en otro episodio traumático: el accidente entre un autobús y un camión ocurrido en Montoro en 2016, con dos fallecidos y 46 heridos, una experiencia que, según ha explicado, resultó clave para afrontar lo sucedido en Adamuz. “El cuerpo nunca se acostumbra a una situación como esta, pero siempre vas más preparada”, ha señalado. Del momento en el que llegó a la “zona cero” conserva la imagen de “una calma asombrosa” y un “silencio atronador”, roto de repente “cuando empezaron a sonar los teléfonos”. En esos primeros minutos, ha añadido, fue fundamental “mantener la calma y priorizar”.

Antonio Sanz, durante el acto. / Víctor Castro

Por su parte, la enfermera montoreña ha reconocido que la ayuda psicológica ha sido determinante para sobrellevar los días posteriores. “Ahora digo que estoy bien, pero esa ayuda ha sido clave”, ha apuntado. Y, mirando ya al regreso a la rutina, ha concluido: “Este lunes vuelvo a mi vida normal”, aunque, tras una pausa, ha admitido en voz baja: “Ojalá hubiéramos podido ayudar más… pero eso se queda dentro de cada uno”.