Cisco García, tenista en silla y conferenciante cordobés: "Nuestra cabeza es muy traicionera y se imagina todo peor de lo que es"

Cisco García es uno de los mejores ejemplos de superación. Tras sufrir un grave accidente que lo dejó en silla de ruedas, tuvo que enfrentarse al miedo y reconstruir su vida. Hoy se ha convertido en un deportista y conferenciante de éxito.

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram (@ciscogarve), el cordobés comparte una reflexión sobre cómo pasar del miedo a la acción y advierte del peligro de pensar demasiado las cosas.

El "peligro" de pensar demasiado

El deportista recuerda durante una conferencia algunas de las decisiones que le ayudaron en su proceso. “Una fue no pararme a pensar si podía o no podía hacer algo, sino hacerlo”, afirma. Y añade: “La gran mayoría de cosas grandes que nos dan miedo, que nos provocan incertidumbre, si las piensas demasiado, no las haces”.

García reflexiona sobre cómo el exceso de pensamiento puede jugarnos en contra. “Nuestra cabeza es muy traicionera y se imagina todo mucho peor de lo que luego es y adelanta catástrofes que luego no ocurren”, explica.

El cordobés habla desde la experiencia. Él mismo ha reconocido que, tras el accidente, “tenía pánico”. Sin embargo, con el paso de los años se ha convertido en una inspiración gracias a su mentalidad.

Un ejemplo de superación

El deportista ha logrado conquistar sus propios sueños, llegando a representar a España en los Juegos Europeos Paralímpicos y logrando incluso una medalla de bronce. Pero su impacto va más allá del deporte. Cisco García también imparte conferencias, creó el podcast No es para tanto y publicó el libro Irrompible. Todo ello lo ha convertido en un referente motivacional para muchas personas.

Cisco García, jugando al tenis en una imagen de archivo. / Rafa Alcaide/Efe

Su trabajo también ha sido reconocido públicamente. En 2025 formó parte de la lista de los 100 mejores creadores de contenido de España de Forbes, reconocimiento que ya había recibido en 2024 y 2020. En Instagram reúne a una comunidad de más de 409.000 seguidores.