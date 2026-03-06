Superación
Cisco García, tenista en silla y conferenciante cordobés: "Nuestra cabeza es muy traicionera y se imagina todo peor de lo que es"
El deportista y conferenciante de Córdoba explica en su cuenta de Instagram cómo pasar del miedo a la acción reflexionando sobre el peligro de pensar demasiado
Cisco García es uno de los mejores ejemplos de superación. Tras sufrir un grave accidente que lo dejó en silla de ruedas, tuvo que enfrentarse al miedo y reconstruir su vida. Hoy se ha convertido en un deportista y conferenciante de éxito.
En una publicación reciente en su cuenta de Instagram (@ciscogarve), el cordobés comparte una reflexión sobre cómo pasar del miedo a la acción y advierte del peligro de pensar demasiado las cosas.
El "peligro" de pensar demasiado
El deportista recuerda durante una conferencia algunas de las decisiones que le ayudaron en su proceso. “Una fue no pararme a pensar si podía o no podía hacer algo, sino hacerlo”, afirma. Y añade: “La gran mayoría de cosas grandes que nos dan miedo, que nos provocan incertidumbre, si las piensas demasiado, no las haces”.
García reflexiona sobre cómo el exceso de pensamiento puede jugarnos en contra. “Nuestra cabeza es muy traicionera y se imagina todo mucho peor de lo que luego es y adelanta catástrofes que luego no ocurren”, explica.
El cordobés habla desde la experiencia. Él mismo ha reconocido que, tras el accidente, “tenía pánico”. Sin embargo, con el paso de los años se ha convertido en una inspiración gracias a su mentalidad.
Un ejemplo de superación
El deportista ha logrado conquistar sus propios sueños, llegando a representar a España en los Juegos Europeos Paralímpicos y logrando incluso una medalla de bronce. Pero su impacto va más allá del deporte. Cisco García también imparte conferencias, creó el podcast No es para tanto y publicó el libro Irrompible. Todo ello lo ha convertido en un referente motivacional para muchas personas.
Su trabajo también ha sido reconocido públicamente. En 2025 formó parte de la lista de los 100 mejores creadores de contenido de España de Forbes, reconocimiento que ya había recibido en 2024 y 2020. En Instagram reúne a una comunidad de más de 409.000 seguidores.
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba