El Ayuntamiento de Córdoba lanzará un contrato menor para concluir trabajos en la fosa de Virgen de los Dolores

El Ayuntamiento de Córdoba va a lanzar en breve un contrato menor para concluir los trabajos pendientes en la fosa de Virgen de los Dolores del cementerio de La Salud para la exhumación e identificación de represaliados del franquismo, mientras se termina de negociar y firmar el nuevo convenio entre Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central.

Según ha informado este viernes el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, en paralelo se está preparando el contrato mayor más completo y amplio en cuanto a espacios de búsqueda, que permitirá continuar las actuaciones, pero su inicio depende de que se firme el nuevo convenio y de que el Gobierno central haga la modificación presupuestaria para aportar su partida de 150.000 euros. Este proceso podría tardar uno o dos meses, según Madruga.

Es decir, la intención es continuar actuando bajo el paraguas de un contrato menor en lo que quedó pendiente en la fosa de Virgen de los Dolores mientras se formalizan los acuerdos administrativos y financieros necesarios para el contrato mayor que no restringirá la actuación a zonas previamente delimitadas, permitiendo localizar y recuperar restos en otros espacios si fuese necesario.

Actualmente, se sigue utilizando el marco del convenio anterior, pero es necesario un nuevo acuerdo técnico (número de horas y zonas de trabajo) y financiero, que cuantifique los trabajos y las partidas presupuestarias. Según ha explicado, cada administración ya tiene presupuestos comprometidos.

El concejal asegura que no hay dificultades técnicas ni administrativas significativas, y que las actuaciones se realizarán de manera continua, aunque respetando los ritmos de las administraciones implicadas. El objetivo es garantizar la continuidad del trabajo memorialista, evitando parones en la recuperación y preservación de los restos de los represaliados del franquismo. Además, asegura que se someterá a la opinión de las asocaciones memorialistas.

Las labores ya ejecutadas, y que quedaron suspendidas de forma temporal el pasado 19 de diciembre, han supuesto la exhumación de más de 1.000 cuerpos y la identificación de 189 personas como víctimas de la represión franquista desde octubre de 2023.